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Новости Война
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У россиян действительно есть план захвата Харькова и Сум, - Павлюк

Росія хоче захопити Суми та Харків, - Павлюк

По данным украинской разведки, у россиян действительно есть план захвата и оккупации Харькова и Сум.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Times заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план захвата Харькова или Сум. Однако мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которые располагают", - подчеркнул он.

Читайте: Поступило анонимное сообщение о "минировании" Винницкой и Сумской ОВА

Павлюк заявил, что главной целью России остается уничтожение Украины как нации. По его словам, россияне планируют захватить не только Донецкую и Луганскую области, но и Запорожскую.

Также командующий Сухопутными войсками отметил, что долгожданный пакет военной помощи от США в сочетании с оживлением европейской поддержки может не только притупить наступление врага летом, но и, возможно, даст Украине стратегическую инициативу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российская пропаганда пытается сорвать мобилизацию в Украине, - командующий Сухопутными войсками Павлюк опроверг вражеские фейки

"Имея хорошую противовоздушную оборону и дальнобойную артиллерию, мы могли бы отразить это стратегическое преимущество у россиян на поле боя", - добавил Павлюк.

Автор: 

армия РФ (19067) Сумы (1073) Харьков (7450) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+25
А кого боится власть? Вооруженных добровольцев (и ТРО)
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03.05.2024 10:53
+24
Все по плану

- ЗЕ знову бачиться з Патрушевим

- ЗЕ дискредетує Залужного - не помагає

- ЗЕ знімає залужного

- Ми втрачаєм 2 петріота і 2 Хімарса хоч до того нічого подібного не було

- ми відступоєм по всій лінії фронту

....шо буде далі

- кучу новобранців під КАБи

- ще більше ідіотських законів

- суспільство морально зломлене і готове до капітуляції

- Ермак дістає зірку героя РФ
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03.05.2024 10:58
+23
«Є план, але не знаємо чи серйозний»
І це професійна оцінка, яку потрібно поширювати?
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03.05.2024 10:56
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Правила форума Совет форумчан
А кого боится власть? Вооруженных добровольцев (и ТРО)
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03.05.2024 10:53 Ответить
Ну це і так зрозуміло. В принципі у будь-якої армії є подібні плани
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03.05.2024 10:54 Ответить
@Проте ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні@))) еще и запор приплели,давайте уже и киев со львовом за неделю,покажите єто вью кацапам на фронте они окуеют от своей "мощи" когда сами двигаються на одном направлении по 20 км за полгода,а на некоторых отступили на 1.5 км лесы кременной.
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03.05.2024 10:56 Ответить
ну в Очеретино чи біля Часіка їх швидкість значно більша
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03.05.2024 12:39 Ответить
От центра Донецка до Авдеевки было 12 км:

Орде понадобилось 10 лет, чтобы взять Авдеевку.

С такими темпами они Дружковку возьмут к 2036 году...
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04.05.2024 22:42 Ответить
А також план захоплення Варшави , Берліна і Барселони . А також в ядєрний пєпеєл Лондона та Вашингтона .
Зїсти - то він з'їсть, але ,хто ж йому дасть ...

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03.05.2024 10:56 Ответить
Плани у них можуть бути хоч на Лондон і Вашингтон (і певно є).
На Київ план точно є, і на Львів, і на Одесу.
Тому треба здаватись, у них же є план.
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03.05.2024 10:56 Ответить
Дивна розвідка, про плани знаємо, про реалізацію не знаємо. Коротше, не займайте бубочку із його в.о. президента і слізно просіть його про перемовини. Ні, не просіть, вимагайте!
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03.05.2024 11:10 Ответить
А от, цікаво, а чи у нас є бодай план А?
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03.05.2024 20:40 Ответить
«Є план, але не знаємо чи серйозний»
І це професійна оцінка, яку потрібно поширювати?
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03.05.2024 10:56 Ответить
"Наші спецслужби кажуть..."

Зелена срань , почала зондувати ,як то воно буде ,якщо з ****** того, по рукам вдарити ...

То блогер Буданов ,ще торік мав каву пити в Ялті, а сьогодні випер перед себе "Петрушку" Скібіцького,щоб той молов ,що расея сільна .как нікогда , кава отміняєца , всьо заканчуєца стало перегаворов....

Зондуй не зондуй , а зеленим давно в буцигарні прогули ставлять,
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03.05.2024 13:31 Ответить
Ну єрмак-зеленський оманські плани не відміняли!
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03.05.2024 13:35 Ответить
Який план у керівництва України Павлюк не скаже. Тому що не знає 🥴
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03.05.2024 10:57 Ответить
Все по плану

- ЗЕ знову бачиться з Патрушевим

- ЗЕ дискредетує Залужного - не помагає

- ЗЕ знімає залужного

- Ми втрачаєм 2 петріота і 2 Хімарса хоч до того нічого подібного не було

- ми відступоєм по всій лінії фронту

....шо буде далі

- кучу новобранців під КАБи

- ще більше ідіотських законів

- суспільство морально зломлене і готове до капітуляції

- Ермак дістає зірку героя РФ
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03.05.2024 10:58 Ответить
Останній пункт - хєрня. Після провалу капітуляції у 2022 та втрати Херсона - добре якщо до Африки живим випустять.
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03.05.2024 11:00 Ответить
Не треба драматизувати.
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03.05.2024 21:54 Ответить
З квартальним кодляком, який продовжує розкрадати гроші та брехати вумному наріду, з армією яка дивиться на це шапіто- нам не те що не перемогти - хоч би правий берег Дніпра втримати.
Чи може хто думає що орда підійде під стіни Харкова чи Сум та буде штурмувати міста місяцями?
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03.05.2024 11:05 Ответить
а по другому никак,сейчас єто тебе не *********** на 10 к народу до войны что можно обойти,только штурм,так в мечтах можно и париж окружить на шоу у скабеевой,только это все в мечтах
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03.05.2024 11:12 Ответить
Обійдуть як і раніше але вже трохи по іншому. Чи ти думаєш що в орді суцільні дебіли як у нас, які нічому не вчяться?
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03.05.2024 11:17 Ответить
процентов 90% да дебилы,мы бы с нашими "дебилами" с таким ресурсом минимум под мацквой стояли бы а не под елами условного воронежа или ростова)вот из за таких с нашими скрепами все наше применьшать и возвеличивать врагов если они тупейшие дигенераты ничего существеного и не получаеться,с такой обосранной психологией можно и еритрею с танком одним бояться а чего он "же едет и стреляет"
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03.05.2024 11:31 Ответить
Сама велика помилка на війні - це недооцінити ворога
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03.05.2024 11:50 Ответить
переоценить это точно такая же помилка
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03.05.2024 11:58 Ответить
Так те, що вони навчилися багато чому - це факт. У нас ті ж дрони - це кустарщина і в основному ініціатива волонтерів та саміх військових. У них ті ж "Ланцети" виробюляються промислово. І так майже по всіх пунктах. І заперечувати подібні речі - це дивно
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03.05.2024 12:03 Ответить
Зате про наші плани завдяки д'єрмаку кацапи все знають
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03.05.2024 11:06 Ответить
Кеп!

Ба, більше: в них є навіть план захоплення всієї України. Це якщо ти не знав.)
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03.05.2024 11:08 Ответить
не бачити нам перемоги з цією владою
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03.05.2024 11:10 Ответить
Найбільш фанатичні прибічники ***** в Україні це кацапки. Їх та їх дочок потрібно знищувати. Саме вони плодять та виховують генерації нових агресивних мудаків. Здавалося б - збирай манатки і вали в *********. Ні. Мріють повбивати всіх українських сусідів і вселитися в їх квартири на правах "вєлікороскі". Тварі...
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03.05.2024 11:11 Ответить
"...плодять та виховують генерації нових агресивних мудаків. Здавалося б - збирай манатки і вали в *********. Ні. Мріють повбивати всіх українських сусідів і вселитися в їх квартири на правах "вєлікороскі"

У природі усілякі паразити саме так і поводяться. Соупадєніє? Нє думаю...
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04.05.2024 10:04 Ответить
Что генералов прорвало на интервью зраднические, заняться нече!
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03.05.2024 11:12 Ответить
Це вони так Захід лякають. Щоб швидше ворушилися. Або ж Ърмак щось мутить.
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03.05.2024 12:30 Ответить
Тут їхати 2 години -35 км. Уже так було в 22-му і ті ямки, які всюди тут копаються під пильним наглядом орковських дронів, ні від чого не гарантують. І не треба розказувати людям, особливо тим що тут живуть, спочатку про шашлики а зараз про плани. Тут всі розуміють і без цих генерал-лейтенантів яких розвелось так багато, що вже можно формувати генеральські роти.
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03.05.2024 11:13 Ответить
они 20 км по полгода проходят чтобы до смт дойти,языком можно и сидней на крейсере моцква захватить))))расчитанно на сердобольных паникеров)русня в 90? мастаки только щоки надувать
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03.05.2024 11:20 Ответить
Да ладно, они 24-го около 10.00 уже были у нас за 35 км от границы, мост на Ахтырку уже был взорван и пошли на Боромлю, Сумы и на Ромны. И не факт что будет по-другому.
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03.05.2024 11:36 Ответить
ну ты сравнил тогдщнее вооружение новое у кацапов и тогдашнее наше совковое,без дронов ,только арта совковая и коробочки дохлые.+ тут уже все готовы)
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03.05.2024 11:44 Ответить
Да какое вооружение, тогда в 23-го в треугольнике Сумы-Лебедин-Ахтырка не було ни одного нашего бойца. Что Вы пишете, войну и оккупацию видели? "тут уже все готовы"- приезжайте сюда, посмотрите на это все , может перестанете марафонить.
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03.05.2024 11:54 Ответить
нахер мне марафонить если у меня 5 знакомых на разных направлениях,если бы у нас на фронтах как тут на цензоре процент зраойобов был,кацы точно бы на велосиппедах аж до чопа дошли за неделю,а так ****** кацапов и не ноют за все пропало,хлопці голі босі)бк не хватало ну то такое,дело поправимое
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03.05.2024 12:01 Ответить
Та да где-то там воюют как-то ну и отступают кое- где а на Сумщине граница 563 км и ее закрыть не так просто, особенно сейчас когда с личным составом проблемы, поэтому и возникают вопросы у людей которые здесь живут и не хотят пережить еще раз то что произошло из-за рассказов про шашлыки .
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03.05.2024 12:14 Ответить
Так вони на "велосипедах" (Уралах) опинилися під Києвом за два дні. Просто люди питають і це нормально. Ви і про Трипільску ТЕС розповідали, що люди дурні, не можуть уламки Шахеда від ракети відрізнити і що на ТЕС невеличка пожежа
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03.05.2024 15:32 Ответить
"...ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які мають у своєму розпорядженні..."

Потужний військовий спец, нічого не скажеш.
А нахріна цей "спец" займає своє місце? Щоб нічого не знати?
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03.05.2024 11:18 Ответить
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03.05.2024 11:29 Ответить
Сирський, так сильно історично підлизав 🤡 ...так ще треба вміти ...
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03.05.2024 16:05 Ответить
Странно чути від військового ці слова,а у 22 році вони що робили?Їхали на шашликі по заасфальтованим дорогам по програмі презідента.
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03.05.2024 11:31 Ответить
Ну ви ж там будуєте бетоновані лінії укріплень, суцільні мінні поля, зуби дракона чи тільки гадаєте - будуть чи не будуть наступати?
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03.05.2024 11:32 Ответить
Ну всьо треба здаватися, - у них є план, але це не точно цирк
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03.05.2024 11:39 Ответить
с конями,или наше зрадойобская ипсошечка наоборот,что бы еще больше у голожопых гольфистов мопедисов штурмовичков счв повысить)))
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03.05.2024 11:45 Ответить
Тут надо смотреть, в каком направлении активно строятся, восстанавливаются дороги...Там и будет наступлением новое.
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03.05.2024 11:45 Ответить
Сейчас уже дороги не строят, да и кто их строить будет ТЦК что ли.
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03.05.2024 12:28 Ответить
чим закінчився вагнергейт, чи були покарані інформатори. Як можна воювати коли при владі купа щурів
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03.05.2024 12:03 Ответить
Хто в курсі, скажіть будь ласка, чи зайшли вже у ЗСУ оті снаряди з Чехії?
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03.05.2024 12:03 Ответить
Зебіли з усіх утюгов стали лякати наступом рашистів - готують публіку до переговорів з рашкою. Тільки тому і був звільнений Залужний разом з усією командою!
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03.05.2024 12:26 Ответить
Це вже давно зрозуміло. Зелена шобла робить усе, щоб Україна програла. Чому мовчить народ, чому мовчить опозиція - оце цікаво.
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03.05.2024 12:50 Ответить
За гроздь бананов раскажу как захватить любой город в рашке.
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03.05.2024 12:42 Ответить
Ну и что дальше делать с этим городом, залезть в подвал и писать письма папе римскому?
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03.05.2024 12:46 Ответить
Дивно, що мар'яна б. не цікавиться, а які плани в нас, бо мова йде виключно про плани агресора. Таке враження, що в нас планів не має
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03.05.2024 12:44 Ответить
"Путин" постоит на мавзолее и что дальше
https://www.youtube.com/watch?v=LOOWUIoKb1M
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03.05.2024 12:47 Ответить
Проте ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які мають у своєму розпорядженні

ЦЕ КАПЕЦЬ.
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03.05.2024 12:57 Ответить
Нехай зателефонують Залужному і спитають
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03.05.2024 13:09 Ответить
У росіян дійсно є план захоплення Харкова та Сум, - Павлюк Джерело:
Дебіл - у кацапів одразу 20 планів є на різні ситуації, вони це називають "многоходовочкой"🤣
Тільки хрєн їм а не Харків з Сумами - до створення ударної групировки кацапів як до Київа раком.
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03.05.2024 15:30 Ответить
Ну з такими "лініями оборони" кацапи можуть поперти куди хочуть 🤦
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03.05.2024 15:44 Ответить
Ага," раком", за два тижні передислокують, їх небагато треба, КАБами, артилерією, РСЗВ розіб'ють те що ще не розбили в області, довжина кордону 563 км.
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03.05.2024 15:47 Ответить
А Павлюк попереджає себе про наступ ...вмовляє себе шоб не боятися ...?
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03.05.2024 16:10 Ответить
Готується правильно відступати.
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04.05.2024 09:37 Ответить
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03.05.2024 17:42 Ответить
Ну, вони тільки починають вчитися, потрібен час...
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03.05.2024 20:41 Ответить
У нас был план, и мы его придерживались (с)
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03.05.2024 19:24 Ответить
у росіян один план - БОНЕВТІК я НЕ ЛОХ ОМАНСЬКИЙ.убрать проблему - і перемога в кармані.
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03.05.2024 20:09 Ответить
я не генерал, але б звернув увагу на напрям, де будують зараз дорогу Суми - Полтава
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03.05.2024 20:21 Ответить
Що нового ще розкажете?
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03.05.2024 20:46 Ответить
ну, достатньо пробздіти щось расіянопєрдящім аби прєзік-зьо та його ала барісовна із опи обісралися й почали верещати, що "всьо прапало"
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03.05.2024 20:53 Ответить
Це не правда. Якщо такий план є, він скористається відсутністю зброї в української армії для масованого наступу
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03.05.2024 22:04 Ответить
Павлюк черговий раз розписується у своїй безграмотності. Що значить маємо розвід дані але не знаємо ...... Взагалі командувач СВ ЗС України відповідає за генерацію військ, а це значить він не управляє бойовими угруповуваннями . Він повинен проводити мобілізацію , та підготовку військ як бригад та і органів управління. Всі хотять щось розумне брякнути в ефір.
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03.05.2024 22:32 Ответить
Ще один "видатний " військовий діяч Скібніцкий коментує що перемоги на полі бою Украна не добється.а сяде за стіл переговорів. Хто взагалі їх уповноважив робити такі заяви. І де цей Скібніцький взявся,? Паркетники звідни їх тільки беруть?
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03.05.2024 22:37 Ответить
А шо він каже не так, чи треба як у кацапів казати про "зворотній наступ " ?
Хто буде воювати ? Ті кого зараз посилего відловлюють табуни мусорів ?
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04.05.2024 09:36 Ответить
Якщо не знають що робити, нехай звільнять посади для тих хто знає що робити. Наприклад Скибніцького міг би замінити генерал-майор С.Кривонос. Ведення війни це військове местецтво . Військами повинні управляти генерали які глибоко вірять у Перемогу, мають знання та досвід для цього.
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04.05.2024 15:26 Ответить
"Є план, але не знаємо чи серйозний".
А звідки будете знати,можна лише догадуватись,робити припущення-будага перейнявся блогерством.Це ж не при Бурбі.
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03.05.2024 22:42 Ответить
З таким пузом, план..., та ше й з горілкою... Бездарі...
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04.05.2024 09:46 Ответить
А это, что? Только сейчас известно стало? Он давно у них был. В 2022 году зашли. Всё разведали и ушли что бы опять вернуться. Об этом говорили ещё при Борисе Джонсе. Укрепляйтесь, говорил он Зеленскому. После Сум будет Чернигов!
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04.05.2024 12:24 Ответить
"За даними української розвідки, росіяни справді мають план захоплення та окупації Харкова та Сум."
"Найближчим часом на Україну чекає "досить складна" ситуація. Цей складний період очікується у середині травня - на початку червня. Про це заявив керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cmm35ry9v70o BBC .

Все робиться для того, щоб "не розхитувати човен". Щоб і думати не сміли про жодні вибори Президента. Шмаркля forever.
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04.05.2024 12:34 Ответить
А хіба з початку війни москалі не хотіли захопити наші міста ?
Добре що на другому році українці зробили таке відкриття !
Таке враження було що кацапи зовсім не хотіли захоплювати наші міста !
Просто вибух - новина.
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04.05.2024 22:21 Ответить
Нострадамус ! Д-я-к-у-є-м-о !!! Добре, хоч Київ не хочуть захопити.
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04.05.2024 23:04 Ответить
https://war.obozrevatel.com/ukr/u-boyu-za-ukrainu-zaginuv-golovnij-serzhant-roti-4-i-brigadi-natsgvardii-volodimir-ivaschenko-foto.htm У бою за Україну загинув головний сержант роти 4-ї бригади Нацгвардії Володимир Іващенко
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05.05.2024 07:28 Ответить
 
 