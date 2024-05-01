Поступило анонимное сообщение о "минировании" Винницкой и Сумской ОВА
Сегодня, 1 мая, в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании зданий Винницкой и Сумской ОГА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, о заминировании здания Винницкой областной военной администрации и областного Совета сообщил в телеграм-канале председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.
По его словам, сейчас, в соответствии с протоколом, происходит эвакуация работников. Соответствующие службы начали обследование помещения.
По данным телеграм-канала "Суспільне. Суми", также поступило сообщение о заминировании здания Сумской областной администрации.
Никаких подробностей относительно сообщений о заминировании зданий пока не известно.
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мінування, терористична загроза, замахи....
особливо коли владі підгорає, або треба щось скомуниздити.