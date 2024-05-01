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Поступило анонимное сообщение о "минировании" Винницкой и Сумской ОВА

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Сегодня, 1 мая, в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании зданий Винницкой и Сумской ОГА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, о заминировании здания Винницкой областной военной администрации и областного Совета сообщил в телеграм-канале председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

По его словам, сейчас, в соответствии с протоколом, происходит эвакуация работников. Соответствующие службы начали обследование помещения.

По данным телеграм-канала "Суспільне. Суми", также поступило сообщение о заминировании здания Сумской областной администрации.

Никаких подробностей относительно сообщений о заминировании зданий пока не известно.

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Винница (725) минирование (1445) ОГА (2388) Сумы (1072)


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так є кругом.
мінування, терористична загроза, замахи....
особливо коли владі підгорає, або треба щось скомуниздити.
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01.05.2024 15:10 Ответить
Ціни на пальне, електроенергію та газ ще раз піднімуть і дефіцитом стане хліб та сало.
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01.05.2024 16:20 Ответить
 
 