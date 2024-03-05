Россияне дистанционно заминировали территорию Сумщины осколочными шариковыми бомбами

Враг дистанционно заминировал местность на территории Шосткинского района Сумской области шариковыми осколочными авиационными бомбами.

Об этом сообщила в фейсбуке полиция Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

"На севере Сумской области сегодня ночью россияне применили опасные боеприпасы – шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ-0,5. Прошлой ночью враг дистанционно заминировал местность на территории Шосткинского района, а именно вблизи села Марчихина Буда. Российская авиация при нанесении авиаударов использовала кассетные бомбы РБК-500", - отмечают правоохранители.

Одна такая кассета содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0,5 массой по 400 граммов каждая и имеет большую зону поражения.

"По внешнему виду этот предмет похож на небольшой мячик серебристого цвета с небольшими выступающими на корпусе "ребрами". Своим видом может привлекать внимание детей, поэтому советуем родителям принять это к сведению и предупредить близких о возможной опасности. Не советуем трогать такие находки никому", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники отдела взрывотехнической службы полиции Сумской области, которые зачищают территорию от этих бомб, сообщил начальник отдела взрывотехнической службы ГУНП в Сумской области Игорь Черняк.

В случае обнаружения авиабомбы ШОАБ-0,5 или других взрывоопасных предметов полиция просит срочно сообщать по телефону "102".

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