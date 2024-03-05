Россияне дистанционно заминировали территорию Сумщины осколочными шариковыми бомбами
Враг дистанционно заминировал местность на территории Шосткинского района Сумской области шариковыми осколочными авиационными бомбами.
Об этом сообщила в фейсбуке полиция Сумской области, передает Цензор.НЕТ.
"На севере Сумской области сегодня ночью россияне применили опасные боеприпасы – шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ-0,5. Прошлой ночью враг дистанционно заминировал местность на территории Шосткинского района, а именно вблизи села Марчихина Буда. Российская авиация при нанесении авиаударов использовала кассетные бомбы РБК-500", - отмечают правоохранители.
Одна такая кассета содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0,5 массой по 400 граммов каждая и имеет большую зону поражения.
"По внешнему виду этот предмет похож на небольшой мячик серебристого цвета с небольшими выступающими на корпусе "ребрами". Своим видом может привлекать внимание детей, поэтому советуем родителям принять это к сведению и предупредить близких о возможной опасности. Не советуем трогать такие находки никому", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники отдела взрывотехнической службы полиции Сумской области, которые зачищают территорию от этих бомб, сообщил начальник отдела взрывотехнической службы ГУНП в Сумской области Игорь Черняк.
В случае обнаружения авиабомбы ШОАБ-0,5 или других взрывоопасных предметов полиция просит срочно сообщать по телефону "102".
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Шмигаль з верещучкою, мабуть, на шатлах уже, в Сумській області, згідно з Регламентом КМУ, вживають дієвих заходів щодо розмінування…, як на Півдні…
По перше згідно Женевської конвенції, всю кількість касених *********** "начинених" ПФМ-1, та ПФМ-1с, було деактивовано промисловим засобом ще в період з 20**** 2003р.
По друге... не розказуйе того чого Ви дійсно не знаєте...
По третє... Про які МІЛЬОНИ ПФМ і в чому вони споряджені???
По состоянию на январь 2021 года, на хранении состоит 3,364 млн мин. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A4%D0%9C-1#cite_note-19 [19] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A4%D0%9C-1#cite_note-20 [20]
Це не я придумав.
Тому простіше і дешевше зібрати цю "картоплю", скласти у яму на полігоні, і підірвати накладним зарядом.
Минируют минами - взрывное устройство, установленное скрытно,позднее срабатывающее при наезде\наступании на него, либо управляемое дистанционно.
Кассетными бомбами бомбят - сбрасывают сверху контейнер начиненный суббоеприпасами, которые должны взрываться после падения на землю. Взрываться они должны без какого-либо дополнительного воздействия на них. То что там засыпано целыми "шариками", так это срок годности истек у этой "консервы", поэтому они и не сработали. Ну или возможно бросали не с такой высоты с какой нужно для срабатывания взрывателей.