Росіяни дистанційно замінували територію Сумщини осколковими кульковими бомбами
Ворог дистанційно замінував місцевість на території Шосткинського району Сумської області кульковими осколковими авіаційними бомбами.
Про це повідомила у фейсбуці поліція Сумської області, передає Цензор.НЕТ.
"На півночі Сумської області сьогодні вночі росіяни застосували небезпечні боєприпаси – кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5. Минулої ночі ворог дистанційно замінував місцевість на території Шосткинського району, а саме поблизу села Марчихина Буда. Російська авіація під час нанесення авіаударів використала касетні бомби РБК-500", - зазначають правоохоронці.
Одна така касета містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна та має велику зону ураження.
"За зовнішнім виглядом цей предмет схожий на невеликий м’ячик сріблястого кольору з невеликими виступаючими на корпусі "ребрами". Своїм виглядом може привертати увагу дітей, тому радимо батькам взяти це до відома і попередити близьких про можливу небезпеку. Не радимо чіпати такі знахідки нікому", - йдеться в повідомленні.
На місці події працюють співробітники відділу вибухотехнічної служби поліції Сумській області, які зачищають територію від цих бомб, повідомив начальник відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Ігор Черняк.
У разі виявлення авіабомби ШОАБ-0,5 або будь яких інших вибухонебезпечних предметів поліція просить терміново повідомляти за телефоном "102".
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Шмигаль з верещучкою, мабуть, на шатлах уже, в Сумській області, згідно з Регламентом КМУ, вживають дієвих заходів щодо розмінування…, як на Півдні…
По перше згідно Женевської конвенції, всю кількість касених *********** "начинених" ПФМ-1, та ПФМ-1с, було деактивовано промисловим засобом ще в період з 20**** 2003р.
По друге... не розказуйе того чого Ви дійсно не знаєте...
По третє... Про які МІЛЬОНИ ПФМ і в чому вони споряджені???
По состоянию на январь 2021 года, на хранении состоит 3,364 млн мин. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A4%D0%9C-1#cite_note-19 [19] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A4%D0%9C-1#cite_note-20 [20]
Це не я придумав.
Тому простіше і дешевше зібрати цю "картоплю", скласти у яму на полігоні, і підірвати накладним зарядом.
Минируют минами - взрывное устройство, установленное скрытно,позднее срабатывающее при наезде\наступании на него, либо управляемое дистанционно.
Кассетными бомбами бомбят - сбрасывают сверху контейнер начиненный суббоеприпасами, которые должны взрываться после падения на землю. Взрываться они должны без какого-либо дополнительного воздействия на них. То что там засыпано целыми "шариками", так это срок годности истек у этой "консервы", поэтому они и не сработали. Ну или возможно бросали не с такой высоты с какой нужно для срабатывания взрывателей.