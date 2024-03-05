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Новини
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Росіяни дистанційно замінували територію Сумщини осколковими кульковими бомбами

сумщина

Ворог дистанційно замінував місцевість на території Шосткинського району Сумської області кульковими осколковими авіаційними бомбами.

Про це повідомила у фейсбуці поліція Сумської області, передає Цензор.НЕТ.

"На півночі Сумської області сьогодні вночі росіяни застосували небезпечні боєприпаси – кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5. Минулої ночі ворог дистанційно замінував місцевість на території Шосткинського району, а саме поблизу села Марчихина Буда. Російська авіація під час нанесення авіаударів використала касетні бомби РБК-500", - зазначають правоохоронці.

Одна така касета містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна та має велику зону ураження.

"За зовнішнім виглядом цей предмет схожий на невеликий м’ячик сріблястого кольору з невеликими виступаючими на корпусі "ребрами". Своїм виглядом може привертати увагу дітей, тому радимо батькам взяти це до відома і попередити близьких про можливу небезпеку. Не радимо чіпати такі знахідки нікому", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють співробітники відділу вибухотехнічної служби поліції Сумській області, які зачищають територію від цих бомб, повідомив начальник відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Ігор Черняк.

У разі виявлення авіабомби ШОАБ-0,5 або будь яких інших вибухонебезпечних предметів поліція просить терміново повідомляти за телефоном "102".

Читайте: Росіяни упродовж дня обстріляли 11 громад на Сумщині: застосовували ракети, міномети, артилерію, скидали з БпЛА боєприпаси ВОГ

Автор: 

мінування (1218) Сумська область (3733)


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Топ коментарі
+23
****** конченные
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05.03.2024 20:18
+18
А может собрать ети бомбы и с помощью беспилотника рассыпать над москвой и другими городами и парками? То же самое сделать с запрещенными *лепестками* и другими подлыми росийскими минами. Войну должны прочуствовать обе стороны. Иначе ен=то не война а избиение.
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05.03.2024 20:35
+8
Зеленський із єрмаком, про це чомусь мовчать, рейтинг …
Шмигаль з верещучкою, мабуть, на шатлах уже, в Сумській області, згідно з Регламентом КМУ, вживають дієвих заходів щодо розмінування…, як на Півдні…
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05.03.2024 20:25
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****** конченные
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05.03.2024 20:18 Відповісти
Зеленський із єрмаком, про це чомусь мовчать, рейтинг …
Шмигаль з верещучкою, мабуть, на шатлах уже, в Сумській області, згідно з Регламентом КМУ, вживають дієвих заходів щодо розмінування…, як на Півдні…
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05.03.2024 20:25 Відповісти
та да, вмсери директора рава-русской вже давно не чутно лижах вже
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05.03.2024 21:14 Відповісти
А может собрать ети бомбы и с помощью беспилотника рассыпать над москвой и другими городами и парками? То же самое сделать с запрещенными *лепестками* и другими подлыми росийскими минами. Войну должны прочуствовать обе стороны. Иначе ен=то не война а избиение.
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05.03.2024 20:35 Відповісти
Нажаль це не можливо. Бо використані касетні ************* не мають вторинного застосування.
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05.03.2024 20:48 Відповісти
Можливо, у нас теж є "лєпєсткі", декілька мільйонів.
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05.03.2024 20:55 Відповісти
Шановний.
По перше згідно Женевської конвенції, всю кількість касених *********** "начинених" ПФМ-1, та ПФМ-1с, було деактивовано промисловим засобом ще в період з 20**** 2003р.
По друге... не розказуйе того чого Ви дійсно не знаєте...
По третє... Про які МІЛЬОНИ ПФМ і в чому вони споряджені???
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05.03.2024 21:03 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина : страна подписала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 Оттавский договор и уничтожает советские запасы ПФМ-1https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A4%D0%9C-1#cite_note-:0-7 [7] . По состоянию на начало 2011 года, запасы вооружённых сил Украины составляли около 6 млн шт.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A4%D0%9C-1#cite_note-16 [16] ; с 19 марта 2013 года утилизация мин была продолженаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A4%D0%9C-1#cite_note-17 [17] , по состоянию на сентябрь 2018 года 2 миллиона мин уничтоженыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A4%D0%9C-1#cite_note-18 [18] . В период с января 2020 года по январь 2021 года было уничтожено 456 тыс. мин.

По состоянию на январь 2021 года, на хранении состоит 3,364 млн мин. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A4%D0%9C-1#cite_note-19 [19] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A4%D0%9C-1#cite_note-20 [20]

Це не я придумав.
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05.03.2024 21:11 Відповісти
вже немає їх багато років планово утилізовували вважаючи, що мирній країні вони не потрібні..
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05.03.2024 21:04 Відповісти
теоретично можливо. Але невідомо, з якої висоти треба скинути цей "шарик". щоб він розкрутився і встиг у повітрі встати на бойове взведення. Може з кілометра, а може з трьох. Тому вторинне використання цієї муйні немає ніякого сенсу.
Тому простіше і дешевше зібрати цю "картоплю", скласти у яму на полігоні, і підірвати накладним зарядом.
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05.03.2024 22:49 Відповісти
Ипанутым нет покоя..
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05.03.2024 20:40 Відповісти
Когда Рада полна "шариковыми" - вся страна тоже заминирована.
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05.03.2024 21:38 Відповісти
а чому ми їм теж не мінуємо
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05.03.2024 22:28 Відповісти
Ворог дистанційно замінував місцевість на території Шосткинського району Сумської області кульковими осколковими авіаційними бомбами. Джерело:
Минируют минами - взрывное устройство, установленное скрытно,позднее срабатывающее при наезде\наступании на него, либо управляемое дистанционно.

Кассетными бомбами бомбят - сбрасывают сверху контейнер начиненный суббоеприпасами, которые должны взрываться после падения на землю. Взрываться они должны без какого-либо дополнительного воздействия на них. То что там засыпано целыми "шариками", так это срок годности истек у этой "консервы", поэтому они и не сработали. Ну или возможно бросали не с такой высоты с какой нужно для срабатывания взрывателей.
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06.03.2024 06:49 Відповісти
Нет таких снарядов которые воткнулись и ждут когда на них наедут. Бывает когда с противоположной стороны враги поневоле, и тогда они в снаряды не вкручивают взрыватели, ибо не хотят ни кого убивать, так бывает, да. Бывает осознанное дистанционное минирование, не скрытое как бы, мины лежат открыто, но в порыве наступления их трудно заметить, хоть противотанковые, хоть противопехотные и враг на них подрывается. Но так чтобы раскидывать кассетные элементы сознательно во внештатной ситуации, с надеждой что они сработают именно после того, как их попытаются разбирать бестолковые дети или неадекватные взрослые, это конечно же в некоторой степени дебилизм, который не гарантирует военного успеха, но хоть как-то лишь бы навредить хоть куму-нибудь.
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06.03.2024 12:11 Відповісти
 
 