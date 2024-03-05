Росіяни дистанційно замінували територію Сумщини осколковими кульковими бомбами

Ворог дистанційно замінував місцевість на території Шосткинського району Сумської області кульковими осколковими авіаційними бомбами.

Про це повідомила у фейсбуці поліція Сумської області, передає Цензор.НЕТ.

"На півночі Сумської області сьогодні вночі росіяни застосували небезпечні боєприпаси – кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5. Минулої ночі ворог дистанційно замінував місцевість на території Шосткинського району, а саме поблизу села Марчихина Буда. Російська авіація під час нанесення авіаударів використала касетні бомби РБК-500", - зазначають правоохоронці.

Одна така касета містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна та має велику зону ураження.

"За зовнішнім виглядом цей предмет схожий на невеликий м’ячик сріблястого кольору з невеликими виступаючими на корпусі "ребрами". Своїм виглядом може привертати увагу дітей, тому радимо батькам взяти це до відома і попередити близьких про можливу небезпеку. Не радимо чіпати такі знахідки нікому", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють співробітники відділу вибухотехнічної служби поліції Сумській області, які зачищають територію від цих бомб, повідомив начальник відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Ігор Черняк.

У разі виявлення авіабомби ШОАБ-0,5 або будь яких інших вибухонебезпечних предметів поліція просить терміново повідомляти за телефоном "102".

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