Надійшло анонімне повідомлення про "мінування" Вінницької та Сумської ОВА

Сьогодні, 1 травня, до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування будівель Вінницької та Сумської ОВА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, про замінування будівлі Вінницької обласної військової адміністрації та обласної Ради повідомив у телеграм-каналі голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

За його словами, наразі відповідно до протоколу відбувається евакуація працівників. Відповідні служби розпочали обстеження приміщення.

За даними телеграм-каналу "Суспільне. Суми", також надійшло повідомлення про замінування будівлі Сумської обласної адміністрації.

Жодних подробиць щодо повідомлень про замінування будівель наразі не відомо.

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