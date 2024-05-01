Надійшло анонімне повідомлення про "мінування" Вінницької та Сумської ОВА
Сьогодні, 1 травня, до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування будівель Вінницької та Сумської ОВА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, про замінування будівлі Вінницької обласної військової адміністрації та обласної Ради повідомив у телеграм-каналі голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
За його словами, наразі відповідно до протоколу відбувається евакуація працівників. Відповідні служби розпочали обстеження приміщення.
За даними телеграм-каналу "Суспільне. Суми", також надійшло повідомлення про замінування будівлі Сумської обласної адміністрації.
Жодних подробиць щодо повідомлень про замінування будівель наразі не відомо.
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мінування, терористична загроза, замахи....
особливо коли владі підгорає, або треба щось скомуниздити.