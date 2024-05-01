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Надійшло анонімне повідомлення про "мінування" Вінницької та Сумської ОВА

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Сьогодні, 1 травня, до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування будівель Вінницької та Сумської ОВА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, про замінування будівлі Вінницької обласної військової адміністрації та обласної Ради повідомив у телеграм-каналі голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

За його словами, наразі відповідно до протоколу відбувається евакуація працівників. Відповідні служби розпочали обстеження приміщення.

За даними телеграм-каналу "Суспільне. Суми", також надійшло повідомлення про замінування будівлі Сумської обласної адміністрації.

Жодних подробиць щодо повідомлень про замінування будівель наразі не відомо.

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Вінниця (620) мінування (1217) ОДА (1625) Суми (809)


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так є кругом.
мінування, терористична загроза, замахи....
особливо коли владі підгорає, або треба щось скомуниздити.
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01.05.2024 15:10 Відповісти
Ціни на пальне, електроенергію та газ ще раз піднімуть і дефіцитом стане хліб та сало.
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01.05.2024 16:20 Відповісти
 
 