У росіян дійсно є план захоплення Харкова та Сум, - Павлюк

За даними української розвідки, росіяни справді мають план захоплення та окупації Харкова та Сум.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Times заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Наші спецслужби кажуть, що у росіян справді є план захоплення Харкова чи Сум. Проте ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які мають у своєму розпорядженні", - наголосив він.

Читайте: Росія, ймовірно, готується до наступу в районах Харківської та Сумської областей наприкінці травня-початку червня, - Скібіцький

Павлюк заявив, що головною метою Росії залишається знищення України як нації. За його словами, росіяни планують захопити не лише Донецьку та Луганську області, але й Запорізьку.

Також командувач Сухопутних військ зазначив, що довгоочікуваний пакет військової допомоги від США в поєднанні з пожвавленням європейської підтримки може не тільки притупити наступ ворога влітку, але й, можливо, дасть Україні стратегічну ініціативу.

Також читайте: Росію навряд чи вдасться перемогти на полі бою, такі війни можуть закінчитися лише договорами, - Скібіцький

"Маючи хорошу протиповітряну оборону та далекобійну артилерію, ми могли б відбити цю стратегічну перевагу у росіян на полі бою", - додав Павлюк.