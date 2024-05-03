УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12990 відвідувачів онлайн
Новини Війна
20 837 81

У росіян дійсно є план захоплення Харкова та Сум, - Павлюк

Росія хоче захопити Суми та Харків, - Павлюк

За даними української розвідки, росіяни справді мають план захоплення та окупації Харкова та Сум.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Times заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Наші спецслужби кажуть, що у росіян справді є план захоплення Харкова чи Сум. Проте ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які мають у своєму розпорядженні", - наголосив він.

Читайте: Росія, ймовірно, готується до наступу в районах Харківської та Сумської областей наприкінці травня-початку червня, - Скібіцький

Павлюк заявив, що головною метою Росії залишається знищення України як нації. За його словами, росіяни планують захопити не лише Донецьку та Луганську області, але й Запорізьку.

Також командувач Сухопутних військ зазначив, що довгоочікуваний пакет військової допомоги від США в поєднанні з пожвавленням європейської підтримки може не тільки притупити наступ ворога влітку, але й, можливо, дасть Україні стратегічну ініціативу.

Також читайте: Росію навряд чи вдасться перемогти на полі бою, такі війни можуть закінчитися лише договорами, - Скібіцький

"Маючи хорошу протиповітряну оборону та далекобійну артилерію, ми могли б відбити цю стратегічну перевагу у росіян на полі бою", - додав Павлюк.

Автор: 

армія рф (17216) Суми (810) Харків (5563) Павлюк Олександр (216)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
А кого боится власть? Вооруженных добровольцев (и ТРО)
показати весь коментар
03.05.2024 10:53
+24
Все по плану

- ЗЕ знову бачиться з Патрушевим

- ЗЕ дискредетує Залужного - не помагає

- ЗЕ знімає залужного

- Ми втрачаєм 2 петріота і 2 Хімарса хоч до того нічого подібного не було

- ми відступоєм по всій лінії фронту

....шо буде далі

- кучу новобранців під КАБи

- ще більше ідіотських законів

- суспільство морально зломлене і готове до капітуляції

- Ермак дістає зірку героя РФ
показати весь коментар
03.05.2024 10:58
+23
«Є план, але не знаємо чи серйозний»
І це професійна оцінка, яку потрібно поширювати?
показати весь коментар
03.05.2024 10:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кого боится власть? Вооруженных добровольцев (и ТРО)
показати весь коментар
03.05.2024 10:53 Відповісти
Ну це і так зрозуміло. В принципі у будь-якої армії є подібні плани
показати весь коментар
03.05.2024 10:54 Відповісти
@Проте ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні@))) еще и запор приплели,давайте уже и киев со львовом за неделю,покажите єто вью кацапам на фронте они окуеют от своей "мощи" когда сами двигаються на одном направлении по 20 км за полгода,а на некоторых отступили на 1.5 км лесы кременной.
показати весь коментар
03.05.2024 10:56 Відповісти
ну в Очеретино чи біля Часіка їх швидкість значно більша
показати весь коментар
03.05.2024 12:39 Відповісти
От центра Донецка до Авдеевки было 12 км:

Орде понадобилось 10 лет, чтобы взять Авдеевку.

С такими темпами они Дружковку возьмут к 2036 году...
показати весь коментар
04.05.2024 22:42 Відповісти
А також план захоплення Варшави , Берліна і Барселони . А також в ядєрний пєпеєл Лондона та Вашингтона .
Зїсти - то він з'їсть, але ,хто ж йому дасть ...

показати весь коментар
03.05.2024 10:56 Відповісти
Плани у них можуть бути хоч на Лондон і Вашингтон (і певно є).
На Київ план точно є, і на Львів, і на Одесу.
Тому треба здаватись, у них же є план.
показати весь коментар
03.05.2024 10:56 Відповісти
Дивна розвідка, про плани знаємо, про реалізацію не знаємо. Коротше, не займайте бубочку із його в.о. президента і слізно просіть його про перемовини. Ні, не просіть, вимагайте!
показати весь коментар
03.05.2024 11:10 Відповісти
А от, цікаво, а чи у нас є бодай план А?
показати весь коментар
03.05.2024 20:40 Відповісти
«Є план, але не знаємо чи серйозний»
І це професійна оцінка, яку потрібно поширювати?
показати весь коментар
03.05.2024 10:56 Відповісти
"Наші спецслужби кажуть..."

Зелена срань , почала зондувати ,як то воно буде ,якщо з ****** того, по рукам вдарити ...

То блогер Буданов ,ще торік мав каву пити в Ялті, а сьогодні випер перед себе "Петрушку" Скібіцького,щоб той молов ,що расея сільна .как нікогда , кава отміняєца , всьо заканчуєца стало перегаворов....

Зондуй не зондуй , а зеленим давно в буцигарні прогули ставлять,
показати весь коментар
03.05.2024 13:31 Відповісти
Ну єрмак-зеленський оманські плани не відміняли!
показати весь коментар
03.05.2024 13:35 Відповісти
Який план у керівництва України Павлюк не скаже. Тому що не знає 🥴
показати весь коментар
03.05.2024 10:57 Відповісти
Все по плану

- ЗЕ знову бачиться з Патрушевим

- ЗЕ дискредетує Залужного - не помагає

- ЗЕ знімає залужного

- Ми втрачаєм 2 петріота і 2 Хімарса хоч до того нічого подібного не було

- ми відступоєм по всій лінії фронту

....шо буде далі

- кучу новобранців під КАБи

- ще більше ідіотських законів

- суспільство морально зломлене і готове до капітуляції

- Ермак дістає зірку героя РФ
показати весь коментар
03.05.2024 10:58 Відповісти
Останній пункт - хєрня. Після провалу капітуляції у 2022 та втрати Херсона - добре якщо до Африки живим випустять.
показати весь коментар
03.05.2024 11:00 Відповісти
Не треба драматизувати.
показати весь коментар
03.05.2024 21:54 Відповісти
З квартальним кодляком, який продовжує розкрадати гроші та брехати вумному наріду, з армією яка дивиться на це шапіто- нам не те що не перемогти - хоч би правий берег Дніпра втримати.
Чи може хто думає що орда підійде під стіни Харкова чи Сум та буде штурмувати міста місяцями?
показати весь коментар
03.05.2024 11:05 Відповісти
а по другому никак,сейчас єто тебе не *********** на 10 к народу до войны что можно обойти,только штурм,так в мечтах можно и париж окружить на шоу у скабеевой,только это все в мечтах
показати весь коментар
03.05.2024 11:12 Відповісти
Обійдуть як і раніше але вже трохи по іншому. Чи ти думаєш що в орді суцільні дебіли як у нас, які нічому не вчяться?
показати весь коментар
03.05.2024 11:17 Відповісти
процентов 90% да дебилы,мы бы с нашими "дебилами" с таким ресурсом минимум под мацквой стояли бы а не под елами условного воронежа или ростова)вот из за таких с нашими скрепами все наше применьшать и возвеличивать врагов если они тупейшие дигенераты ничего существеного и не получаеться,с такой обосранной психологией можно и еритрею с танком одним бояться а чего он "же едет и стреляет"
показати весь коментар
03.05.2024 11:31 Відповісти
Сама велика помилка на війні - це недооцінити ворога
показати весь коментар
03.05.2024 11:50 Відповісти
переоценить это точно такая же помилка
показати весь коментар
03.05.2024 11:58 Відповісти
Так те, що вони навчилися багато чому - це факт. У нас ті ж дрони - це кустарщина і в основному ініціатива волонтерів та саміх військових. У них ті ж "Ланцети" виробюляються промислово. І так майже по всіх пунктах. І заперечувати подібні речі - це дивно
показати весь коментар
03.05.2024 12:03 Відповісти
Зате про наші плани завдяки д'єрмаку кацапи все знають
показати весь коментар
03.05.2024 11:06 Відповісти
Кеп!

Ба, більше: в них є навіть план захоплення всієї України. Це якщо ти не знав.)
показати весь коментар
03.05.2024 11:08 Відповісти
не бачити нам перемоги з цією владою
показати весь коментар
03.05.2024 11:10 Відповісти
Найбільш фанатичні прибічники ***** в Україні це кацапки. Їх та їх дочок потрібно знищувати. Саме вони плодять та виховують генерації нових агресивних мудаків. Здавалося б - збирай манатки і вали в *********. Ні. Мріють повбивати всіх українських сусідів і вселитися в їх квартири на правах "вєлікороскі". Тварі...
показати весь коментар
03.05.2024 11:11 Відповісти
"...плодять та виховують генерації нових агресивних мудаків. Здавалося б - збирай манатки і вали в *********. Ні. Мріють повбивати всіх українських сусідів і вселитися в їх квартири на правах "вєлікороскі"

У природі усілякі паразити саме так і поводяться. Соупадєніє? Нє думаю...
показати весь коментар
04.05.2024 10:04 Відповісти
Что генералов прорвало на интервью зраднические, заняться нече!
показати весь коментар
03.05.2024 11:12 Відповісти
Це вони так Захід лякають. Щоб швидше ворушилися. Або ж Ърмак щось мутить.
показати весь коментар
03.05.2024 12:30 Відповісти
Тут їхати 2 години -35 км. Уже так було в 22-му і ті ямки, які всюди тут копаються під пильним наглядом орковських дронів, ні від чого не гарантують. І не треба розказувати людям, особливо тим що тут живуть, спочатку про шашлики а зараз про плани. Тут всі розуміють і без цих генерал-лейтенантів яких розвелось так багато, що вже можно формувати генеральські роти.
показати весь коментар
03.05.2024 11:13 Відповісти
они 20 км по полгода проходят чтобы до смт дойти,языком можно и сидней на крейсере моцква захватить))))расчитанно на сердобольных паникеров)русня в 90? мастаки только щоки надувать
показати весь коментар
03.05.2024 11:20 Відповісти
Да ладно, они 24-го около 10.00 уже были у нас за 35 км от границы, мост на Ахтырку уже был взорван и пошли на Боромлю, Сумы и на Ромны. И не факт что будет по-другому.
показати весь коментар
03.05.2024 11:36 Відповісти
ну ты сравнил тогдщнее вооружение новое у кацапов и тогдашнее наше совковое,без дронов ,только арта совковая и коробочки дохлые.+ тут уже все готовы)
показати весь коментар
03.05.2024 11:44 Відповісти
Да какое вооружение, тогда в 23-го в треугольнике Сумы-Лебедин-Ахтырка не було ни одного нашего бойца. Что Вы пишете, войну и оккупацию видели? "тут уже все готовы"- приезжайте сюда, посмотрите на это все , может перестанете марафонить.
показати весь коментар
03.05.2024 11:54 Відповісти
нахер мне марафонить если у меня 5 знакомых на разных направлениях,если бы у нас на фронтах как тут на цензоре процент зраойобов был,кацы точно бы на велосиппедах аж до чопа дошли за неделю,а так ****** кацапов и не ноют за все пропало,хлопці голі босі)бк не хватало ну то такое,дело поправимое
показати весь коментар
03.05.2024 12:01 Відповісти
Та да где-то там воюют как-то ну и отступают кое- где а на Сумщине граница 563 км и ее закрыть не так просто, особенно сейчас когда с личным составом проблемы, поэтому и возникают вопросы у людей которые здесь живут и не хотят пережить еще раз то что произошло из-за рассказов про шашлыки .
показати весь коментар
03.05.2024 12:14 Відповісти
Так вони на "велосипедах" (Уралах) опинилися під Києвом за два дні. Просто люди питають і це нормально. Ви і про Трипільску ТЕС розповідали, що люди дурні, не можуть уламки Шахеда від ракети відрізнити і що на ТЕС невеличка пожежа
показати весь коментар
03.05.2024 15:32 Відповісти
"...ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які мають у своєму розпорядженні..."

Потужний військовий спец, нічого не скажеш.
А нахріна цей "спец" займає своє місце? Щоб нічого не знати?
показати весь коментар
03.05.2024 11:18 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2024 11:29 Відповісти
Сирський, так сильно історично підлизав 🤡 ...так ще треба вміти ...
показати весь коментар
03.05.2024 16:05 Відповісти
Странно чути від військового ці слова,а у 22 році вони що робили?Їхали на шашликі по заасфальтованим дорогам по програмі презідента.
показати весь коментар
03.05.2024 11:31 Відповісти
Ну ви ж там будуєте бетоновані лінії укріплень, суцільні мінні поля, зуби дракона чи тільки гадаєте - будуть чи не будуть наступати?
показати весь коментар
03.05.2024 11:32 Відповісти
Ну всьо треба здаватися, - у них є план, але це не точно цирк
показати весь коментар
03.05.2024 11:39 Відповісти
с конями,или наше зрадойобская ипсошечка наоборот,что бы еще больше у голожопых гольфистов мопедисов штурмовичков счв повысить)))
показати весь коментар
03.05.2024 11:45 Відповісти
Тут надо смотреть, в каком направлении активно строятся, восстанавливаются дороги...Там и будет наступлением новое.
показати весь коментар
03.05.2024 11:45 Відповісти
Сейчас уже дороги не строят, да и кто их строить будет ТЦК что ли.
показати весь коментар
03.05.2024 12:28 Відповісти
чим закінчився вагнергейт, чи були покарані інформатори. Як можна воювати коли при владі купа щурів
показати весь коментар
03.05.2024 12:03 Відповісти
Хто в курсі, скажіть будь ласка, чи зайшли вже у ЗСУ оті снаряди з Чехії?
показати весь коментар
03.05.2024 12:03 Відповісти
Зебіли з усіх утюгов стали лякати наступом рашистів - готують публіку до переговорів з рашкою. Тільки тому і був звільнений Залужний разом з усією командою!
показати весь коментар
03.05.2024 12:26 Відповісти
Це вже давно зрозуміло. Зелена шобла робить усе, щоб Україна програла. Чому мовчить народ, чому мовчить опозиція - оце цікаво.
показати весь коментар
03.05.2024 12:50 Відповісти
За гроздь бананов раскажу как захватить любой город в рашке.
показати весь коментар
03.05.2024 12:42 Відповісти
Ну и что дальше делать с этим городом, залезть в подвал и писать письма папе римскому?
показати весь коментар
03.05.2024 12:46 Відповісти
Дивно, що мар'яна б. не цікавиться, а які плани в нас, бо мова йде виключно про плани агресора. Таке враження, що в нас планів не має
показати весь коментар
03.05.2024 12:44 Відповісти
"Путин" постоит на мавзолее и что дальше
https://www.youtube.com/watch?v=LOOWUIoKb1M
показати весь коментар
03.05.2024 12:47 Відповісти
Проте ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які мають у своєму розпорядженні

ЦЕ КАПЕЦЬ.
показати весь коментар
03.05.2024 12:57 Відповісти
Нехай зателефонують Залужному і спитають
показати весь коментар
03.05.2024 13:09 Відповісти
У росіян дійсно є план захоплення Харкова та Сум, - Павлюк Джерело:
Дебіл - у кацапів одразу 20 планів є на різні ситуації, вони це називають "многоходовочкой"🤣
Тільки хрєн їм а не Харків з Сумами - до створення ударної групировки кацапів як до Київа раком.
показати весь коментар
03.05.2024 15:30 Відповісти
Ну з такими "лініями оборони" кацапи можуть поперти куди хочуть 🤦
показати весь коментар
03.05.2024 15:44 Відповісти
Ага," раком", за два тижні передислокують, їх небагато треба, КАБами, артилерією, РСЗВ розіб'ють те що ще не розбили в області, довжина кордону 563 км.
показати весь коментар
03.05.2024 15:47 Відповісти
А Павлюк попереджає себе про наступ ...вмовляє себе шоб не боятися ...?
показати весь коментар
03.05.2024 16:10 Відповісти
Готується правильно відступати.
показати весь коментар
04.05.2024 09:37 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2024 17:42 Відповісти
Ну, вони тільки починають вчитися, потрібен час...
показати весь коментар
03.05.2024 20:41 Відповісти
У нас был план, и мы его придерживались (с)
показати весь коментар
03.05.2024 19:24 Відповісти
у росіян один план - БОНЕВТІК я НЕ ЛОХ ОМАНСЬКИЙ.убрать проблему - і перемога в кармані.
показати весь коментар
03.05.2024 20:09 Відповісти
я не генерал, але б звернув увагу на напрям, де будують зараз дорогу Суми - Полтава
показати весь коментар
03.05.2024 20:21 Відповісти
Що нового ще розкажете?
показати весь коментар
03.05.2024 20:46 Відповісти
ну, достатньо пробздіти щось расіянопєрдящім аби прєзік-зьо та його ала барісовна із опи обісралися й почали верещати, що "всьо прапало"
показати весь коментар
03.05.2024 20:53 Відповісти
Це не правда. Якщо такий план є, він скористається відсутністю зброї в української армії для масованого наступу
показати весь коментар
03.05.2024 22:04 Відповісти
Павлюк черговий раз розписується у своїй безграмотності. Що значить маємо розвід дані але не знаємо ...... Взагалі командувач СВ ЗС України відповідає за генерацію військ, а це значить він не управляє бойовими угруповуваннями . Він повинен проводити мобілізацію , та підготовку військ як бригад та і органів управління. Всі хотять щось розумне брякнути в ефір.
показати весь коментар
03.05.2024 22:32 Відповісти
Ще один "видатний " військовий діяч Скібніцкий коментує що перемоги на полі бою Украна не добється.а сяде за стіл переговорів. Хто взагалі їх уповноважив робити такі заяви. І де цей Скібніцький взявся,? Паркетники звідни їх тільки беруть?
показати весь коментар
03.05.2024 22:37 Відповісти
А шо він каже не так, чи треба як у кацапів казати про "зворотній наступ " ?
Хто буде воювати ? Ті кого зараз посилего відловлюють табуни мусорів ?
показати весь коментар
04.05.2024 09:36 Відповісти
Якщо не знають що робити, нехай звільнять посади для тих хто знає що робити. Наприклад Скибніцького міг би замінити генерал-майор С.Кривонос. Ведення війни це військове местецтво . Військами повинні управляти генерали які глибоко вірять у Перемогу, мають знання та досвід для цього.
показати весь коментар
04.05.2024 15:26 Відповісти
"Є план, але не знаємо чи серйозний".
А звідки будете знати,можна лише догадуватись,робити припущення-будага перейнявся блогерством.Це ж не при Бурбі.
показати весь коментар
03.05.2024 22:42 Відповісти
З таким пузом, план..., та ше й з горілкою... Бездарі...
показати весь коментар
04.05.2024 09:46 Відповісти
А это, что? Только сейчас известно стало? Он давно у них был. В 2022 году зашли. Всё разведали и ушли что бы опять вернуться. Об этом говорили ещё при Борисе Джонсе. Укрепляйтесь, говорил он Зеленскому. После Сум будет Чернигов!
показати весь коментар
04.05.2024 12:24 Відповісти
"За даними української розвідки, росіяни справді мають план захоплення та окупації Харкова та Сум."
"Найближчим часом на Україну чекає "досить складна" ситуація. Цей складний період очікується у середині травня - на початку червня. Про це заявив керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cmm35ry9v70o BBC .

Все робиться для того, щоб "не розхитувати човен". Щоб і думати не сміли про жодні вибори Президента. Шмаркля forever.
показати весь коментар
04.05.2024 12:34 Відповісти
А хіба з початку війни москалі не хотіли захопити наші міста ?
Добре що на другому році українці зробили таке відкриття !
Таке враження було що кацапи зовсім не хотіли захоплювати наші міста !
Просто вибух - новина.
показати весь коментар
04.05.2024 22:21 Відповісти
Нострадамус ! Д-я-к-у-є-м-о !!! Добре, хоч Київ не хочуть захопити.
показати весь коментар
04.05.2024 23:04 Відповісти
https://war.obozrevatel.com/ukr/u-boyu-za-ukrainu-zaginuv-golovnij-serzhant-roti-4-i-brigadi-natsgvardii-volodimir-ivaschenko-foto.htm У бою за Україну загинув головний сержант роти 4-ї бригади Нацгвардії Володимир Іващенко
показати весь коментар
05.05.2024 07:28 Відповісти
 
 