У росіян дійсно є план захоплення Харкова та Сум, - Павлюк
За даними української розвідки, росіяни справді мають план захоплення та окупації Харкова та Сум.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Times заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
"Наші спецслужби кажуть, що у росіян справді є план захоплення Харкова чи Сум. Проте ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які мають у своєму розпорядженні", - наголосив він.
Павлюк заявив, що головною метою Росії залишається знищення України як нації. За його словами, росіяни планують захопити не лише Донецьку та Луганську області, але й Запорізьку.
Також командувач Сухопутних військ зазначив, що довгоочікуваний пакет військової допомоги від США в поєднанні з пожвавленням європейської підтримки може не тільки притупити наступ ворога влітку, але й, можливо, дасть Україні стратегічну ініціативу.
"Маючи хорошу протиповітряну оборону та далекобійну артилерію, ми могли б відбити цю стратегічну перевагу у росіян на полі бою", - додав Павлюк.
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Орде понадобилось 10 лет, чтобы взять Авдеевку.
С такими темпами они Дружковку возьмут к 2036 году...
Зїсти - то він з'їсть, але ,хто ж йому дасть ...
На Київ план точно є, і на Львів, і на Одесу.
Тому треба здаватись, у них же є план.
І це професійна оцінка, яку потрібно поширювати?
Зелена срань , почала зондувати ,як то воно буде ,якщо з ****** того, по рукам вдарити ...
То блогер Буданов ,ще торік мав каву пити в Ялті, а сьогодні випер перед себе "Петрушку" Скібіцького,щоб той молов ,що расея сільна .как нікогда , кава отміняєца , всьо заканчуєца стало перегаворов....
Зондуй не зондуй , а зеленим давно в буцигарні прогули ставлять,
- ЗЕ знову бачиться з Патрушевим
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....шо буде далі
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Чи може хто думає що орда підійде під стіни Харкова чи Сум та буде штурмувати міста місяцями?
Ба, більше: в них є навіть план захоплення всієї України. Це якщо ти не знав.)
в *********.Ні. Мріють повбивати всіх українськихсусідів і вселитися в їх квартири на правах "вєлікороскі"У природі усілякі паразити саме так і поводяться. Соупадєніє? Нє думаю...
Потужний військовий спец, нічого не скажеш.
А нахріна цей "спец" займає своє місце? Щоб нічого не знати?
https://www.youtube.com/watch?v=LOOWUIoKb1M
ЦЕ КАПЕЦЬ.
Дебіл - у кацапів одразу 20 планів є на різні ситуації, вони це називають "многоходовочкой"🤣
Тільки хрєн їм а не Харків з Сумами - до створення ударної групировки кацапів як до Київа раком.
Хто буде воювати ? Ті кого зараз посилего відловлюють табуни мусорів ?
А звідки будете знати,можна лише догадуватись,робити припущення-будага перейнявся блогерством.Це ж не при Бурбі.
"Найближчим часом на Україну чекає "досить складна" ситуація. Цей складний період очікується у середині травня - на початку червня. Про це заявив керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cmm35ry9v70o BBC .
Все робиться для того, щоб "не розхитувати човен". Щоб і думати не сміли про жодні вибори Президента. Шмаркля forever.
Добре що на другому році українці зробили таке відкриття !
Таке враження було що кацапи зовсім не хотіли захоплювати наші міста !
Просто вибух - новина.