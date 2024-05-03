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Новини Війна
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Росія, ймовірно, готується до наступу в районах Харківської та Сумської областей наприкінці травня-початку червня, - Скібіцький

Росіяни готують наступ на Харківщину та Сумщину, - Скібіцький

Росіяни можуть розпочати наступ у Харківській та Сумській областях наприкінці травня або на початку червня 2024 року.

Про це в інтерв'ю The Economist заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

Україна не може перемогти Росію на полі бою самотужки

Скібіцький заявив, що не бачить варіантів, у якому Україна змогла б самотужки перемогти Росію на полі бою. На його думку, подібні конфлікти можуть закінчитися лише перемовинами.

За його словами, навіть якби Україна змогла б відтіснити російські війська до кордонів, це не закінчило б війну, а тому обидві сторони намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами. Вони, на думку Скібіцького, можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року.

Представник ГУР МО наголосив, що своєю боротьбою Україна змогла дати багаторічну фору Європі, і якщо вона не знайде способу подальшого збільшення оборонного виробництва, щоб допомогти Києву, то вони, зрештою, теж опиняться під прицілом Росії.

"Ми будемо продовжувати боротися. У нас немає вибору. Ми хочемо жити. Але результат війни залежить не лише від нас", - сказав Скібіцький.

Читайте: Бої тривають в лісопосадках навколо Часового Яру, за останній тиждень росіяни не просунулись, - командир ударних БпЛА Федоренко

Наступ росіян на Сумщину та Харківщину

Скібіцький припускає, що Росія, ймовірно, готується до наступу в районах Харківської та Сумської областей. За його словами, основний наступ окупантів відбудеться наприкінці травня або на початку червня. Скібіцький зазначив, що на боці РФ воює 514 тисяч солдатів, а нове угруповання "Північ", що базується на кордоні з Харківщиною, наразі налічує 35 тисяч.

Росіяни збільшать його чисельність до 50-70 тисяч. Цього не буде достатньо для захоплення великого міста на кшталт Харкова чи Сум, однак цих сил вистачить для менших завдань.

"Швидка операція, щоб увійти і вийти - можливо. Але операція з захоплення Харкова чи навіть Сум - це зовсім іншого порядку. Росіяни це знають. І ми це знаємо", - пояснив представник ГУР.

Також читайте: Коментар 115-ї ОМБр щодо боїв за Очеретине: Жоден підрозділ бригади позицій не залишав і не тікав

РФ готує "тришаровий" план дестабілізації України

Скібіцький розповів, що травень буде ключовим місяцем, коли Росія застосує "тришаровий" план дестабілізації України.

Головний фактор - військовий

Незважаючи на те, що американський Конгрес із запізненням дав добро на збільшення військової допомоги, пройдуть тижні, перш ніж вона дійде до лінії фронту. Навряд чи вона зможе зрівнятися з російськими запасами снарядів або забезпечити ефективний захист від низькотехнологічних, руйнівних керованих авіабомб.

Другий фактор - це російська дезінформаційна кампанія в Україні

Вона спрямована на підрив української мобілізації та політичну легітимність Володимира Зеленського, чий президентський термін умовно закінчується 20 травня. Хоча Конституція чітко дозволяє його продовження на невизначений термін у воєнний час, його опоненти вже наголошують на вразливості президента.

Третій фактор - невпинна кампанія РФ з міжнародної ізоляції України

"Вони будуть розхитувати ситуацію у будь-який спосіб", - резюмував Скібіцький.

Раніше в ГУР МО повідомляли, що російські спецслужби готують чергову інформаційну спецоперацію проти України. Вона мала б бути пов’язана із нібито незаконним обігом західної зброї в Африці, зокрема під час бойових дій у Судані.

Автор: 

Скібіцький Вадим (293) ГУР (489)


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Топ коментарі
+20
Дуже вміло й вчасно обезголовили генералітет ЗСУ...Це був великий подарунок кремлівським оркам від Володимера Олександровича...Тепер підходять нові звершення та подарункові комплекти від нашого президента та його псячей кодли..
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03.05.2024 01:37
+17
Україні понад 50 країн світу дають допомогу. Яка Україна в самотужки? Афганістан переміг срср без танків, авіації, ракет, тяжкої зброї, тільки тому, що в афганців не було таких як Скабицький та йому подібних. Тільки сліпий не бачить, що влада почала готувати народ до перемовин з кацапами. Поки такі як скабицький при владі та у командуванні збройних сил України, перемоги не буде. Дійсно, що не такі страшні кацапські воші, як свої гниди.
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03.05.2024 01:31
+13
Месяцами рассказывали, в том числе и ГУР, что на границе все спокойно, ударных формирований нет... А тут вдруг оказывается что все таки готовятся к наступлению. И такие формирования, за месяц не создаются. Получается что ГУР или некомпетентно или просто в очередной раз обманывают своих граждан, принося их в жертву?
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03.05.2024 01:22
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Тим, хто вже за 60 - тікати, бути ждунами чи призовуть, коли вже запізно буде?
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03.05.2024 01:17 Відповісти
Які молодці. Уже й завчасно попереджаєте? Істерії то наганяють сучі діти, а суспільство все не готово сойтісь пасєрєдінє. А мір в очкє путєна бил так блізок.
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03.05.2024 01:21 Відповісти
Месяцами рассказывали, в том числе и ГУР, что на границе все спокойно, ударных формирований нет... А тут вдруг оказывается что все таки готовятся к наступлению. И такие формирования, за месяц не создаются. Получается что ГУР или некомпетентно или просто в очередной раз обманывают своих граждан, принося их в жертву?
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03.05.2024 01:22 Відповісти
Хоспіді, наіф
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03.05.2024 01:38 Відповісти
Ви слухали невідомо чим та невідомо як. Завжди казали про можливе (або відсутність) формування ударних угруповань на якийсь визначений період часу, ("найближчий час", "в найближчий місяць", тощо).
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03.05.2024 01:41 Відповісти
50-70 тыщ замало для наступу. Будут кошмарить , шобы мы снимали резервы с югов и востока. Но не тут то было. К тому времени "хаймарсы" придут в комплекте. Так шо, будем окучивать кацапов квадратно-гнездовым методом.
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03.05.2024 01:25 Відповісти
На худой конец, пока чмобырье подтянется, кацапы попытаются взять Харьков не в лоб, а в обходную, в полуклещи.
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03.05.2024 01:31 Відповісти
худой конец вони в Харкові загубили ще 2022..Харків готовий зустрічати рашнявих..Пійшов нахер той Зеленский зі своїма переговорами..гандон тухлий..
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03.05.2024 01:42 Відповісти
Щоб взяти Харків потрібно мінімум 500-600 тис солдат і то це не гарантує взяття такого величезного міста де кожне вікно стане фортецею.Питання одне як генштаб організував оборону.І потрібно готувати вище командувіання реально до покарання бо бачу те що Бахмут те що Авдіївка нічого ненавчила.А хлопці багато чого росказують що і як.
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03.05.2024 01:26 Відповісти
Про Маріуполь так само думали.
Кільце і тривала облога, рік-два...
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03.05.2024 07:09 Відповісти
Маріуполь вони зайшли парадом.Місто взагалі ніяк не було захищене.Війська відведені укріплень ніяких зброї як такої теж.Був тільки азов.Тому порівнювати це маячня повна.
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03.05.2024 18:57 Відповісти
все не влазить, читайте скільки сил там було:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(2022) https://uk.wikipedia.org/wiki/Битва_за_Маріуполь_(2022)

≈4 500https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(2022)#cite_note-%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-108 [108] + 1400 бійців «Азову»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(2022)#cite_note-109 [109]
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03.05.2024 22:59 Відповісти
я довіряю хлопцям які там були і все пройшли .Оборона Маріуполя не було !!!!Війська фактично відвели Азов залишився і той кинули.О це те що хлопці прямо кажуть.
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04.05.2024 00:45 Відповісти
Решта не ідіоти і здалися, це Азов кошмарив місто до останнього.
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04.05.2024 06:45 Відповісти
Да никто не будет уже лезть в лоб на Харьков, если что. Авиабомбами сравнят с землей и все. Потом зачистка, тех кто сможет выжить, флажок на руинах. Вот и вся тактика... Для этого сотни тысяч не нужны.
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03.05.2024 09:35 Відповісти
Це велике місто щоб його закидати бомбами не вийде це інша історія.І відповідь буде очевидна зрівння белгороду і курська не кажучи що вся прикордонна територія буде в орків палати.
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03.05.2024 18:56 Відповісти
яка інша, місяць за місяцем бомбити ФАБ-5000, 3000, 1500

За півроку-рік буде чисте поле
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03.05.2024 23:01 Відповісти
Щоб кидати фаби потрібно літачку підійти.Ви не уявляєте як це все працює.
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04.05.2024 00:46 Відповісти
Зараз кидають і далі будуть.
Дадуть вам ще 1 Патріот, що то на заміну. Так що сили зовсім не зміняться...
Своє ППО ви вже в більшості своїй втратили, ірисок не так багато.
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04.05.2024 06:43 Відповісти
а ще рік тому збиралися перемагати, а зараз розказують про повну сраку, це так 'мобілізували' суспільство
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03.05.2024 01:27 Відповісти
Поменьше читайте желтую прессу.
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03.05.2024 01:33 Відповісти
поменьше голосуйте за блазней..
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03.05.2024 01:39 Відповісти
Оман нікуди не дівся
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03.05.2024 01:41 Відповісти
Чим перемагать зібралися ? Лопатами Кулеби ? Ким ? Тут для захисту людей проблематично набрати - я вже не кажу про штурмовиків ...
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03.05.2024 01:44 Відповісти
Україні понад 50 країн світу дають допомогу. Яка Україна в самотужки? Афганістан переміг срср без танків, авіації, ракет, тяжкої зброї, тільки тому, що в афганців не було таких як Скабицький та йому подібних. Тільки сліпий не бачить, що влада почала готувати народ до перемовин з кацапами. Поки такі як скабицький при владі та у командуванні збройних сил України, перемоги не буде. Дійсно, що не такі страшні кацапські воші, як свої гниди.
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03.05.2024 01:31 Відповісти
Хера лисого Афганістан переміг. Звідти просто вивели війська. Що СРСР, що США.
Бо сам Афганістан нікому задарма не потрібен.
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03.05.2024 02:03 Відповісти
хм. то навіщо було туди совкам сунутись, якщо він задарма не потрібен?
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03.05.2024 03:02 Відповісти
Для геополітичної показухи. Крапка.
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03.05.2024 07:44 Відповісти
А ти почитай щось про це і питань поменше буде.
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03.05.2024 12:55 Відповісти
та багато вже прочитано і переглянуто документалок на цю тематику. а питання тут було лише про задарма. бо якби Афганістан совкам був і справді задарма не потрібен, то вони не витрачали би такі величезні ресурси на своє перебування там на протязі майже 10 років..
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03.05.2024 15:52 Відповісти
Американці витратили взагалі 20 років. Тобі звичайний американець зможе нормально відповісти: навіщо?
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03.05.2024 18:11 Відповісти
мову тут веду зовсім не про американців, а про совок. американці мали повне право на застовування сили проти терористів після атаки 09/11.
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03.05.2024 20:12 Відповісти
А в чому різниця? Етодругоє? Помстилися, а далі навіщо 20 років сиділи?
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03.05.2024 21:12 Відповісти
різниця в тому, що на совок тоді не нападали. а на США напали.
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03.05.2024 21:38 Відповісти
Ну так "програли" в кінці обоє все одно.
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03.05.2024 21:42 Відповісти
програв совок, який рипнувся і потім сам наїпнувся, розвалився.
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03.05.2024 22:47 Відповісти
Дуже вміло й вчасно обезголовили генералітет ЗСУ...Це був великий подарунок кремлівським оркам від Володимера Олександровича...Тепер підходять нові звершення та подарункові комплекти від нашого президента та його псячей кодли..
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03.05.2024 01:37 Відповісти
Скібіцький заявив, що не бачить варіантів, у якому Україна змогла б самотужки перемогти на полі бою. На його думку, подібні конфлікти можуть закінчитися лише перемовинами.

За його словами, навіть якби Україна змогла б відтіснити російські війська до кордонів, це не закінчило б війну, а тому обидві сторони намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами. Вони, на думку Скібіцького, можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року. Джерело:

Ну що ж Банкова вирішила поступово повернути глядачів ********* від ілюзій -"кофє в криму " до суворої реальності - потенційних переговорів . ...
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03.05.2024 01:43 Відповісти
Вiд Путивля до Карпат
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03.05.2024 01:46 Відповісти
По поводу Сумської області ще рік назад казав таку річ спочатку дрг потім арта потім гради потім пішла авіація а тепр щей каби.За рік не було зроблено ЖОДНИХ висновків.Вони нарощували удари тому що була наша бездіяльність.І орки це побачили і зараз сумщина це тир.Бо коли тільки були перші обстріли арти потрібьно було всю прикордонну ту смугу орків рівняти ,а ми НІЯК не відреагували.І тепер сумщина страждає за тотальні обстріли бо немає жодної реакції влади і команджування на це. Жодної !Сумщина таке враження наче забута.
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03.05.2024 01:55 Відповісти
Сумська область - найкраще місце для наступу, ніякий не Харків і область. Немає десятків містечок як на Донбасі, за які можна битись місяцями і які використовуються як укріплення замість нормальних укріплень. Рівний рель'єф та добра логістика, на відміну від Півдня.
Те що там не атакували масовано раніше можна пояснити лише договорняками. Можливо тепер вони закінчились.
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03.05.2024 01:59 Відповісти
Ви були в Сумській області, що розповідаєте про рівний рельєф та гарну логістику? Прикордоння Сумщини - це в основному ліси, яри, річечки і болота. Є, звісно, дороги і рівнини, але це невелика частина
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03.05.2024 06:03 Відповісти
І, повірте, тут готуються до їх зустрічі.
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03.05.2024 06:04 Відповісти
У нас тут доріг немає , яка тут логістика.
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03.05.2024 11:20 Відповісти
Добра логістика з теріторії РФ.
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03.05.2024 13:20 Відповісти
А шо трапилося із Будановим?
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03.05.2024 02:02 Відповісти
Буданга - это для озвучивания позитивного пи#дежа, типа кавы в Крыму и ракет на 2-3.
Скибицкий - для озвучивания негативного пи#жа типа рано или поздно всё равно будут переговоры или того что у Раши до сих пор хватает сил для больших наступов.

Полюсы зрадо-перемоги в чистом виде.
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03.05.2024 02:08 Відповісти
"Скібіцький заявив, що не бачить варіантів, у якому Україна змогла б самотужки перемогти на полі бою. На його думку, подібні конфлікти можуть закінчитися лише перемовинами."

Зебіли готують народ для здачі територій!
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03.05.2024 02:48 Відповісти
"За його словами, навіть якби Україна змогла б відтіснити російські війська до кордонів, це не закінчило б війну"

Дика, 100% маячня!!!
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03.05.2024 02:52 Відповісти
чому? Портніков навіть вже не раз говорив, що навіть якби ми вийшли на кордони 91-го року, то війна може і не закінчитись. кацапи роками можуть і, швидше за все, таки будуть постійно кошмарити територію України ракетами і шахедами. по тій простій причині, щоб Україну не поспішали приймати у НАТО. і це не говорячи вже про виплату Україні репарацій, які без заключення угод про кінець війни не факт, що будуть виплачувати..
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03.05.2024 03:23 Відповісти
підписання якогось папірця тим більше не закінчить війну, бо згадай Хасавюртовський договір, згадай росіян,що вони 80-90% всіх договорів порушують.Репарації вони вже платять,у них 300 лярдів заарештовано і направлено Україні.Далі нафту будуть продавати або за чумодан нала в морі через посередників-бандитів, або цивілізовано через банки і частина грошей Україні..Вихід на кордони 91р. покаже ,що всі їх зусилля даремні, буде реальною поразкою їм.Крім цього, після такий речей на росії завжди були смути і зміна влади та устрою.
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03.05.2024 07:26 Відповісти
так. тут навіть не потрібно посилатись на Хасавюрт.. у нас був свій Хасавюрт у Мінську.. ці всі заморожування приводять пізніше до продовження війни.
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03.05.2024 16:14 Відповісти
Якщо ми вийдемо на межі 91 року, то це означатиме немічність і повну поразку рашки. Якщо ми вийдемо на межі 91 року, то це означатиме, що влада в рашці раповалиться, а сама імперія розпадеться.
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03.05.2024 12:17 Відповісти
було би прекрасно якби вона розпалась. хоча, це малоймовірно. тут неможливо порівнювати із совком, до складу якого входило 15 республік зі своїми національними народами. а в нинішній ********* немає подібних національних республік, які підіймали би питання про вихід із складу *********. там тільки Чечня може вийти із складу того лепрозорію. ну може ще Дагестан та інші мусульманські республіки, де проживає багато етнічного населення.. а стосовно інших республік, то там на їх території проживають в основному кацапи. етнічних якутів, бурятів, тувинців там зараз можна пошукати з ліхтариком. це щось на зразок корінних індіанців зараз у Штатах. тому малоймовірно, що тисячі якутів вийдуть на мітинги за вихід із складу *********. хоча.. на початку 90-х, коли валився совок, в Якутську справді виходило багато місцевих на мітинги, щоб утворити свою власну республіку.
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03.05.2024 15:32 Відповісти
Татарстан, Башкирія, Тува, Уральська республіка, Якутія..... весь список - всі вони годують Москву, війну і не тільки грошима, а й своїми життями - це саме причина для розпаду. Розпад починається тоді, коли втрачається управління, а якщо війська відкотилися до своїх кордонів - то управління явно втрачено!!! Якщо не змогли здолати Україну - то це безповоротний кінець імперії!
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03.05.2024 15:52 Відповісти
все так. от тільки, наприклад, в Уральській республіці хто проживає у своїй більшості? звісно, що кацапи.. навряд чи будуть кацапи відділятись від кацапів. завжди під час таких переділів виникає війна. що буде з економікою? яка валюта? інші питання.. тож навряд чи кацапи будуть воювати проти кацапів. а ті республіки, де проживає більшість місцевого етнічного населення, то вони так, будуть намагатися вирватись із тої федерації - Чечня, Дагестан, може ще хтось. однак там, де більшість населення республік складається із кацапів, то вони навряд чи будуть воювати між собою. хоча, звісно, спокуса не кормити мацкву у них є. і не тільки така спокуса. багато націоналістичних кацапів неодноразово підіймає питання, а нахріна їм та Чечня, на яку витрачають найбільше дотацій із федерального бюджету, а по суті платять данину Рамзану. звісно, Рамзану з його головізами зовсім невигідно виходити із складу *********, бо де ще він такі бабки буде пиляти. тому, як то кажуть, не все там так однознчано. хоча, буде цікаво подивитись на ці бурління говєн по всій *********.
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03.05.2024 16:09 Відповісти
"в Уральській республіці хто проживає у своїй більшості? звісно, що кацапи.. "

Тобі ніколи не здавалося дивним, що в Латинській Америці всі розмовляють однією мовою (крім Бразилії) і ніхто не хоче об'єднуватися? У всіх своя валюта, свої кордони і всі є колишніми членами Іспанської Імперії...
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03.05.2024 17:47 Відповісти
хм.. проте кацапи не іспанці. ті свято вірують в те, що Омєріка і Гейропа хочуть іх захватіть і тому потрібно обєдіняться, сплотіться і проча маячня... навіть у вільній Європі є докуя кацапів, які сидячи там закликають ху йла бомбіть Дрезден... хоча, як на мене, то сьогодні вірогідність, що та рашка розпадеться все ж таки трошки вища, ніж вірогідність того, що вона лишиться надалі у своїх кордонах 91-го року.
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03.05.2024 20:10 Відповісти
"свято вірують у те, що Омєріка і Гейропа хочуть іх захтіть" - це вже було за Брежнєва, а потім ніби в одну мить у другій половині 80-х усі стали американофілами і любителями американської гуманітарної допомоги. Вони і зараз прекрасно знають/здогадуються, що нічого, крім гуманітарної допомоги, вони від Америки не отримають.
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03.05.2024 22:25 Відповісти
нуу, не скажи.. отримують. хімарси, петріоти, джавеліни. і на гуманітарку ці ніштяки шось взагалі не схожі..
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03.05.2024 23:01 Відповісти
Це вони отримують за межами своїх офіційних кордонів. Байден їх дуже береже!
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03.05.2024 23:27 Відповісти
ну це поки так. і не тільки Байден. у Європі теж були всі проти, щоб бити натівською зброєю по кацапах на кацапській території. однак ситуація змінюється. Британія, як локомотив з надання Україні допомоги, уже не проти того, щоб Україна її штормами била по кацапах.. тож цю естафету, будуть продовжувати далі інші країни.
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04.05.2024 00:08 Відповісти
у них свойнушки будуть між собою за ніштяки і гроші , як у середні віки, князі- брати воювали за території з яких можна було когось і щось дерти
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03.05.2024 23:23 Відповісти
та ми тільки за за такі події у них на *********. )
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04.05.2024 00:05 Відповісти
Це називається "центробежные тенденции"
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04.05.2024 00:42 Відповісти
гля іпсо розганяє падлюка ..ніяка піхота кацапська в Харків не зайде бо їх там знову знищать ..а от каби фаби це проблема
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03.05.2024 06:38 Відповісти
Шо-та какого-то Скибицкого становится много на форумах, ще й зелазаря запел о переговорах с кацапами.
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03.05.2024 06:46 Відповісти
Ймовірно на Марсі є життя,а в Карпатах водяться гноми...)))
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03.05.2024 07:18 Відповісти
зрадники обговорюють капітуляцію.....якщо не перевішати іх то кацапи перевішають нас
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03.05.2024 07:19 Відповісти
Яка чергова, гидка пика 🤮
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03.05.2024 07:20 Відповісти
Пішла з ОПи установка ,готовити люд до перемовин з ворогом та звикати жити без деяких частин країни...в
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03.05.2024 07:25 Відповісти
Ну, не знаю, как на счет Харьковской, а вот наступление через Черниговскую и Сумскую области ( в междуречье Десны и Сулы или Сулы и Псёла) наиболее перспективное направление. Но, оно и с начала войны наиболее перспективным было (тем более, что в 2022 году оно представляло собой одну сплошную "дыру"). Надеюсь, что за эти 2 года украинское командование поумнело и подготовило там оборону.
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03.05.2024 07:46 Відповісти
Ага поумнело, тут недалеко в селе в пустую школу роту бойцов и на следующий день прилет. А рассредоточить в лесу неподъемно для мозгов теперешних командиров. В войну надо ж жить с комфортом.
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03.05.2024 14:41 Відповісти
ще один подолякоарестович, блаблабла
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03.05.2024 07:48 Відповісти
Бляха муха! У що перетворили ГУР! Всі вангують,замість того,щоб виконувати свої обов"язки!
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03.05.2024 08:01 Відповісти
Однієї безумної замало, запустили ще одного "стратега".
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03.05.2024 08:15 Відповісти
Дмітрій Кісєльов СДОХ ОТ РАКА МОЦГА !
Дрібничка, а настрій покращується.
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03.05.2024 08:19 Відповісти
Та яка там в .ера дрiбничка. А секелек то был шо членин, имел сифлис моска. ДАЙОШЬ ПЫНЯ СДОХ!!! АМИНЬ!!!
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03.05.2024 08:47 Відповісти
Дивне збочення, саме там де воно неприпустимо!
Вже відмовляюсь розуміти що відбувається(
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03.05.2024 09:17 Відповісти
Без команди Скибицький таке не сказав би. Пішла розгонка панікьорського гівна.
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03.05.2024 09:51 Відповісти
Чи не забагато Скібіцького для одного дня?
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03.05.2024 09:42 Відповісти
Відпрацьовує отриману вказівку.
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03.05.2024 09:49 Відповісти
Без команди Скибицький таке не сказав би. Пішла розгонка панікьорського гівна.
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03.05.2024 09:48 Відповісти
тут в середині вже і так все розхитано і розкрадено...
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03.05.2024 10:40 Відповісти
А лопаты имени кулебы(яки) готовы к бою?
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03.05.2024 10:54 Відповісти
Щось забагато сьогодні оцього індивіда у новинах Ванга 2-0?
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03.05.2024 11:20 Відповісти
Артюх в Сумах розказує "ні, ні" а цей про плани. Хтось же з них бреше як в 22-у.
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03.05.2024 11:28 Відповісти
 
 