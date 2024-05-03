Росія, ймовірно, готується до наступу в районах Харківської та Сумської областей наприкінці травня-початку червня, - Скібіцький

Росіяни можуть розпочати наступ у Харківській та Сумській областях наприкінці травня або на початку червня 2024 року.

Про це в інтерв'ю The Economist заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

Україна не може перемогти Росію на полі бою самотужки

Скібіцький заявив, що не бачить варіантів, у якому Україна змогла б самотужки перемогти Росію на полі бою. На його думку, подібні конфлікти можуть закінчитися лише перемовинами.

За його словами, навіть якби Україна змогла б відтіснити російські війська до кордонів, це не закінчило б війну, а тому обидві сторони намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами. Вони, на думку Скібіцького, можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року.

Представник ГУР МО наголосив, що своєю боротьбою Україна змогла дати багаторічну фору Європі, і якщо вона не знайде способу подальшого збільшення оборонного виробництва, щоб допомогти Києву, то вони, зрештою, теж опиняться під прицілом Росії.

"Ми будемо продовжувати боротися. У нас немає вибору. Ми хочемо жити. Але результат війни залежить не лише від нас", - сказав Скібіцький.

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Наступ росіян на Сумщину та Харківщину

Скібіцький припускає, що Росія, ймовірно, готується до наступу в районах Харківської та Сумської областей. За його словами, основний наступ окупантів відбудеться наприкінці травня або на початку червня. Скібіцький зазначив, що на боці РФ воює 514 тисяч солдатів, а нове угруповання "Північ", що базується на кордоні з Харківщиною, наразі налічує 35 тисяч.

Росіяни збільшать його чисельність до 50-70 тисяч. Цього не буде достатньо для захоплення великого міста на кшталт Харкова чи Сум, однак цих сил вистачить для менших завдань.

"Швидка операція, щоб увійти і вийти - можливо. Але операція з захоплення Харкова чи навіть Сум - це зовсім іншого порядку. Росіяни це знають. І ми це знаємо", - пояснив представник ГУР.

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РФ готує "тришаровий" план дестабілізації України

Скібіцький розповів, що травень буде ключовим місяцем, коли Росія застосує "тришаровий" план дестабілізації України.

Головний фактор - військовий

Незважаючи на те, що американський Конгрес із запізненням дав добро на збільшення військової допомоги, пройдуть тижні, перш ніж вона дійде до лінії фронту. Навряд чи вона зможе зрівнятися з російськими запасами снарядів або забезпечити ефективний захист від низькотехнологічних, руйнівних керованих авіабомб.

Другий фактор - це російська дезінформаційна кампанія в Україні

Вона спрямована на підрив української мобілізації та політичну легітимність Володимира Зеленського, чий президентський термін умовно закінчується 20 травня. Хоча Конституція чітко дозволяє його продовження на невизначений термін у воєнний час, його опоненти вже наголошують на вразливості президента.

Третій фактор - невпинна кампанія РФ з міжнародної ізоляції України

"Вони будуть розхитувати ситуацію у будь-який спосіб", - резюмував Скібіцький.

Раніше в ГУР МО повідомляли, що російські спецслужби готують чергову інформаційну спецоперацію проти України. Вона мала б бути пов’язана із нібито незаконним обігом західної зброї в Африці, зокрема під час бойових дій у Судані.