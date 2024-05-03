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Новости Война
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Россия, вероятно, готовится к наступлению в районах Харьковской и Сумской областей в конце мая-начале июня, - Скибицкий

Росіяни готують наступ на Харківщину та Сумщину, - Скібіцький

Россияне могут начать наступление в Харьковской и Сумской областях в конце мая или в начале июня 2024 года.

Об этом в интервью The Economist заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

Украина не может победить Россию на поле боя в одиночку

Скибицкий заявил, что не видит вариантов, в котором Украина смогла бы самостоятельно победить Россию на поле боя. По его мнению, подобные конфликты могут закончиться только переговорами.

По его словам, даже если бы Украина смогла оттеснить российские войска к границам, это не закончило бы войну, потому обе стороны пытаются занять "самую выгодную позицию" перед потенциальными переговорами. Они, по мнению Скибицкого, могут начаться не раньше второй половины 2025 года.

Представитель ГУР МО подчеркнул, что своей борьбой Украина смогла дать многолетнюю фору Европе, и если она не найдет способа дальнейшего увеличения оборонного производства, чтобы помочь Киеву, то, в конце концов, тоже окажется под прицелом России.

"Мы будем продолжать бороться. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но результат войны зависит не только от нас", - сказал Скибицкий.

Также читайте: В РФ после "выборов" президента активно готовятся к противостоянию с Европой, - ГУР

Наступление россиян на Сумскую и Харьковскую области

Скибицкий предполагает, что Россия, вероятно, готовится к наступлению в районах Харьковской и Сумской областей. По его словам, основное наступление оккупантов произойдет в конце мая или в начале июня. Скибицкий отметил, что на стороне РФ воюет 514 тысяч солдат, а новая группировка "Север", базирующаяся на границе с Харьковщиной, сейчас насчитывает 35 тысяч.

Россияне увеличат его численность до 50-70 тысяч. Этого не будет достаточно для захвата крупного города, вроде Харькова или Сум, однако этих сил хватит для меньших задач.

"Быстрая операция, чтобы войти и выйти - возможно. Но операция по захвату Харькова или даже Сум - это совсем другого порядка. Россияне это знают. И мы это знаем", - пояснил представитель ГУР.

Также читайте: Бои продолжаются в лесопосадках вокруг Часового Яра, за последнюю неделю россияне не продвинулись, - командир ударных БПЛА Федоренко

РФ готовит "трехслойный" план дестабилизации Украины

Скибицкий рассказал, что май будет ключевым месяцем, когда Россия применит "трехслойный" план дестабилизации Украины.

Главный фактор - военный

Несмотря на то, что американский Конгресс с опозданием дал добро на увеличение военной помощи, пройдут недели, прежде чем она дойдет до линии фронта. Вряд ли она сможет сравниться с российскими запасами снарядов или обеспечить эффективную защиту от низкотехнологичных, разрушительных управляемых авиабомб.

Второй фактор - это российская дезинформационная кампания в Украине

Она направлена на подрыв украинской мобилизации и политическую легитимность Владимира Зеленского, чей президентский срок условно заканчивается 20 мая. Хотя Конституция четко позволяет его продление на неопределенный срок в военное время, его оппоненты уже отмечают уязвимость президента.

Третий фактор - неустанная кампания РФ по международной изоляции Украины

"Они будут расшатывать ситуацию любым способом", - резюмировал Скибицкий.

Ранее в ГУР МО сообщали, что российские спецслужбы готовят очередную информационную спецоперацию против Украины. Она должна быть связана с якобы незаконным оборотом западного оружия в Африке, в частности - во время боевых действий в Судане.

Автор: 

Скибицкий Вадим (290) ГУР (415)


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Топ комментарии
+20
Дуже вміло й вчасно обезголовили генералітет ЗСУ...Це був великий подарунок кремлівським оркам від Володимера Олександровича...Тепер підходять нові звершення та подарункові комплекти від нашого президента та його псячей кодли..
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03.05.2024 01:37
+17
Україні понад 50 країн світу дають допомогу. Яка Україна в самотужки? Афганістан переміг срср без танків, авіації, ракет, тяжкої зброї, тільки тому, що в афганців не було таких як Скабицький та йому подібних. Тільки сліпий не бачить, що влада почала готувати народ до перемовин з кацапами. Поки такі як скабицький при владі та у командуванні збройних сил України, перемоги не буде. Дійсно, що не такі страшні кацапські воші, як свої гниди.
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03.05.2024 01:31
+13
Месяцами рассказывали, в том числе и ГУР, что на границе все спокойно, ударных формирований нет... А тут вдруг оказывается что все таки готовятся к наступлению. И такие формирования, за месяц не создаются. Получается что ГУР или некомпетентно или просто в очередной раз обманывают своих граждан, принося их в жертву?
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03.05.2024 01:22
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Тим, хто вже за 60 - тікати, бути ждунами чи призовуть, коли вже запізно буде?
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03.05.2024 01:17 Ответить
Які молодці. Уже й завчасно попереджаєте? Істерії то наганяють сучі діти, а суспільство все не готово сойтісь пасєрєдінє. А мір в очкє путєна бил так блізок.
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03.05.2024 01:21 Ответить
Месяцами рассказывали, в том числе и ГУР, что на границе все спокойно, ударных формирований нет... А тут вдруг оказывается что все таки готовятся к наступлению. И такие формирования, за месяц не создаются. Получается что ГУР или некомпетентно или просто в очередной раз обманывают своих граждан, принося их в жертву?
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03.05.2024 01:22 Ответить
Хоспіді, наіф
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03.05.2024 01:38 Ответить
Ви слухали невідомо чим та невідомо як. Завжди казали про можливе (або відсутність) формування ударних угруповань на якийсь визначений період часу, ("найближчий час", "в найближчий місяць", тощо).
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03.05.2024 01:41 Ответить
50-70 тыщ замало для наступу. Будут кошмарить , шобы мы снимали резервы с югов и востока. Но не тут то было. К тому времени "хаймарсы" придут в комплекте. Так шо, будем окучивать кацапов квадратно-гнездовым методом.
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03.05.2024 01:25 Ответить
На худой конец, пока чмобырье подтянется, кацапы попытаются взять Харьков не в лоб, а в обходную, в полуклещи.
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03.05.2024 01:31 Ответить
худой конец вони в Харкові загубили ще 2022..Харків готовий зустрічати рашнявих..Пійшов нахер той Зеленский зі своїма переговорами..гандон тухлий..
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03.05.2024 01:42 Ответить
Щоб взяти Харків потрібно мінімум 500-600 тис солдат і то це не гарантує взяття такого величезного міста де кожне вікно стане фортецею.Питання одне як генштаб організував оборону.І потрібно готувати вище командувіання реально до покарання бо бачу те що Бахмут те що Авдіївка нічого ненавчила.А хлопці багато чого росказують що і як.
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03.05.2024 01:26 Ответить
Про Маріуполь так само думали.
Кільце і тривала облога, рік-два...
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03.05.2024 07:09 Ответить
Маріуполь вони зайшли парадом.Місто взагалі ніяк не було захищене.Війська відведені укріплень ніяких зброї як такої теж.Був тільки азов.Тому порівнювати це маячня повна.
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03.05.2024 18:57 Ответить
все не влазить, читайте скільки сил там було:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(2022) https://uk.wikipedia.org/wiki/Битва_за_Маріуполь_(2022)

≈4 500https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(2022)#cite_note-%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-108 [108] + 1400 бійців «Азову»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(2022)#cite_note-109 [109]
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03.05.2024 22:59 Ответить
я довіряю хлопцям які там були і все пройшли .Оборона Маріуполя не було !!!!Війська фактично відвели Азов залишився і той кинули.О це те що хлопці прямо кажуть.
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04.05.2024 00:45 Ответить
Решта не ідіоти і здалися, це Азов кошмарив місто до останнього.
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04.05.2024 06:45 Ответить
Да никто не будет уже лезть в лоб на Харьков, если что. Авиабомбами сравнят с землей и все. Потом зачистка, тех кто сможет выжить, флажок на руинах. Вот и вся тактика... Для этого сотни тысяч не нужны.
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03.05.2024 09:35 Ответить
Це велике місто щоб його закидати бомбами не вийде це інша історія.І відповідь буде очевидна зрівння белгороду і курська не кажучи що вся прикордонна територія буде в орків палати.
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03.05.2024 18:56 Ответить
яка інша, місяць за місяцем бомбити ФАБ-5000, 3000, 1500

За півроку-рік буде чисте поле
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03.05.2024 23:01 Ответить
Щоб кидати фаби потрібно літачку підійти.Ви не уявляєте як це все працює.
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04.05.2024 00:46 Ответить
Зараз кидають і далі будуть.
Дадуть вам ще 1 Патріот, що то на заміну. Так що сили зовсім не зміняться...
Своє ППО ви вже в більшості своїй втратили, ірисок не так багато.
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04.05.2024 06:43 Ответить
а ще рік тому збиралися перемагати, а зараз розказують про повну сраку, це так 'мобілізували' суспільство
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03.05.2024 01:27 Ответить
Поменьше читайте желтую прессу.
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03.05.2024 01:33 Ответить
поменьше голосуйте за блазней..
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03.05.2024 01:39 Ответить
Оман нікуди не дівся
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03.05.2024 01:41 Ответить
Чим перемагать зібралися ? Лопатами Кулеби ? Ким ? Тут для захисту людей проблематично набрати - я вже не кажу про штурмовиків ...
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03.05.2024 01:44 Ответить
Україні понад 50 країн світу дають допомогу. Яка Україна в самотужки? Афганістан переміг срср без танків, авіації, ракет, тяжкої зброї, тільки тому, що в афганців не було таких як Скабицький та йому подібних. Тільки сліпий не бачить, що влада почала готувати народ до перемовин з кацапами. Поки такі як скабицький при владі та у командуванні збройних сил України, перемоги не буде. Дійсно, що не такі страшні кацапські воші, як свої гниди.
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03.05.2024 01:31 Ответить
Хера лисого Афганістан переміг. Звідти просто вивели війська. Що СРСР, що США.
Бо сам Афганістан нікому задарма не потрібен.
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03.05.2024 02:03 Ответить
хм. то навіщо було туди совкам сунутись, якщо він задарма не потрібен?
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03.05.2024 03:02 Ответить
Для геополітичної показухи. Крапка.
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03.05.2024 07:44 Ответить
А ти почитай щось про це і питань поменше буде.
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03.05.2024 12:55 Ответить
та багато вже прочитано і переглянуто документалок на цю тематику. а питання тут було лише про задарма. бо якби Афганістан совкам був і справді задарма не потрібен, то вони не витрачали би такі величезні ресурси на своє перебування там на протязі майже 10 років..
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03.05.2024 15:52 Ответить
Американці витратили взагалі 20 років. Тобі звичайний американець зможе нормально відповісти: навіщо?
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03.05.2024 18:11 Ответить
мову тут веду зовсім не про американців, а про совок. американці мали повне право на застовування сили проти терористів після атаки 09/11.
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03.05.2024 20:12 Ответить
А в чому різниця? Етодругоє? Помстилися, а далі навіщо 20 років сиділи?
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03.05.2024 21:12 Ответить
різниця в тому, що на совок тоді не нападали. а на США напали.
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03.05.2024 21:38 Ответить
Ну так "програли" в кінці обоє все одно.
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03.05.2024 21:42 Ответить
програв совок, який рипнувся і потім сам наїпнувся, розвалився.
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03.05.2024 22:47 Ответить
Дуже вміло й вчасно обезголовили генералітет ЗСУ...Це був великий подарунок кремлівським оркам від Володимера Олександровича...Тепер підходять нові звершення та подарункові комплекти від нашого президента та його псячей кодли..
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03.05.2024 01:37 Ответить
Скібіцький заявив, що не бачить варіантів, у якому Україна змогла б самотужки перемогти на полі бою. На його думку, подібні конфлікти можуть закінчитися лише перемовинами.

За його словами, навіть якби Україна змогла б відтіснити російські війська до кордонів, це не закінчило б війну, а тому обидві сторони намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами. Вони, на думку Скібіцького, можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року. Джерело:

Ну що ж Банкова вирішила поступово повернути глядачів ********* від ілюзій -"кофє в криму " до суворої реальності - потенційних переговорів . ...
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03.05.2024 01:43 Ответить
Вiд Путивля до Карпат
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03.05.2024 01:46 Ответить
По поводу Сумської області ще рік назад казав таку річ спочатку дрг потім арта потім гради потім пішла авіація а тепр щей каби.За рік не було зроблено ЖОДНИХ висновків.Вони нарощували удари тому що була наша бездіяльність.І орки це побачили і зараз сумщина це тир.Бо коли тільки були перші обстріли арти потрібьно було всю прикордонну ту смугу орків рівняти ,а ми НІЯК не відреагували.І тепер сумщина страждає за тотальні обстріли бо немає жодної реакції влади і команджування на це. Жодної !Сумщина таке враження наче забута.
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03.05.2024 01:55 Ответить
Сумська область - найкраще місце для наступу, ніякий не Харків і область. Немає десятків містечок як на Донбасі, за які можна битись місяцями і які використовуються як укріплення замість нормальних укріплень. Рівний рель'єф та добра логістика, на відміну від Півдня.
Те що там не атакували масовано раніше можна пояснити лише договорняками. Можливо тепер вони закінчились.
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03.05.2024 01:59 Ответить
Ви були в Сумській області, що розповідаєте про рівний рельєф та гарну логістику? Прикордоння Сумщини - це в основному ліси, яри, річечки і болота. Є, звісно, дороги і рівнини, але це невелика частина
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03.05.2024 06:03 Ответить
І, повірте, тут готуються до їх зустрічі.
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03.05.2024 06:04 Ответить
У нас тут доріг немає , яка тут логістика.
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03.05.2024 11:20 Ответить
Добра логістика з теріторії РФ.
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03.05.2024 13:20 Ответить
А шо трапилося із Будановим?
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03.05.2024 02:02 Ответить
Буданга - это для озвучивания позитивного пи#дежа, типа кавы в Крыму и ракет на 2-3.
Скибицкий - для озвучивания негативного пи#жа типа рано или поздно всё равно будут переговоры или того что у Раши до сих пор хватает сил для больших наступов.

Полюсы зрадо-перемоги в чистом виде.
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03.05.2024 02:08 Ответить
"Скібіцький заявив, що не бачить варіантів, у якому Україна змогла б самотужки перемогти на полі бою. На його думку, подібні конфлікти можуть закінчитися лише перемовинами."

Зебіли готують народ для здачі територій!
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03.05.2024 02:48 Ответить
"За його словами, навіть якби Україна змогла б відтіснити російські війська до кордонів, це не закінчило б війну"

Дика, 100% маячня!!!
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03.05.2024 02:52 Ответить
чому? Портніков навіть вже не раз говорив, що навіть якби ми вийшли на кордони 91-го року, то війна може і не закінчитись. кацапи роками можуть і, швидше за все, таки будуть постійно кошмарити територію України ракетами і шахедами. по тій простій причині, щоб Україну не поспішали приймати у НАТО. і це не говорячи вже про виплату Україні репарацій, які без заключення угод про кінець війни не факт, що будуть виплачувати..
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03.05.2024 03:23 Ответить
підписання якогось папірця тим більше не закінчить війну, бо згадай Хасавюртовський договір, згадай росіян,що вони 80-90% всіх договорів порушують.Репарації вони вже платять,у них 300 лярдів заарештовано і направлено Україні.Далі нафту будуть продавати або за чумодан нала в морі через посередників-бандитів, або цивілізовано через банки і частина грошей Україні..Вихід на кордони 91р. покаже ,що всі їх зусилля даремні, буде реальною поразкою їм.Крім цього, після такий речей на росії завжди були смути і зміна влади та устрою.
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03.05.2024 07:26 Ответить
так. тут навіть не потрібно посилатись на Хасавюрт.. у нас був свій Хасавюрт у Мінську.. ці всі заморожування приводять пізніше до продовження війни.
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03.05.2024 16:14 Ответить
Якщо ми вийдемо на межі 91 року, то це означатиме немічність і повну поразку рашки. Якщо ми вийдемо на межі 91 року, то це означатиме, що влада в рашці раповалиться, а сама імперія розпадеться.
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03.05.2024 12:17 Ответить
було би прекрасно якби вона розпалась. хоча, це малоймовірно. тут неможливо порівнювати із совком, до складу якого входило 15 республік зі своїми національними народами. а в нинішній ********* немає подібних національних республік, які підіймали би питання про вихід із складу *********. там тільки Чечня може вийти із складу того лепрозорію. ну може ще Дагестан та інші мусульманські республіки, де проживає багато етнічного населення.. а стосовно інших республік, то там на їх території проживають в основному кацапи. етнічних якутів, бурятів, тувинців там зараз можна пошукати з ліхтариком. це щось на зразок корінних індіанців зараз у Штатах. тому малоймовірно, що тисячі якутів вийдуть на мітинги за вихід із складу *********. хоча.. на початку 90-х, коли валився совок, в Якутську справді виходило багато місцевих на мітинги, щоб утворити свою власну республіку.
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03.05.2024 15:32 Ответить
Татарстан, Башкирія, Тува, Уральська республіка, Якутія..... весь список - всі вони годують Москву, війну і не тільки грошима, а й своїми життями - це саме причина для розпаду. Розпад починається тоді, коли втрачається управління, а якщо війська відкотилися до своїх кордонів - то управління явно втрачено!!! Якщо не змогли здолати Україну - то це безповоротний кінець імперії!
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03.05.2024 15:52 Ответить
все так. от тільки, наприклад, в Уральській республіці хто проживає у своїй більшості? звісно, що кацапи.. навряд чи будуть кацапи відділятись від кацапів. завжди під час таких переділів виникає війна. що буде з економікою? яка валюта? інші питання.. тож навряд чи кацапи будуть воювати проти кацапів. а ті республіки, де проживає більшість місцевого етнічного населення, то вони так, будуть намагатися вирватись із тої федерації - Чечня, Дагестан, може ще хтось. однак там, де більшість населення республік складається із кацапів, то вони навряд чи будуть воювати між собою. хоча, звісно, спокуса не кормити мацкву у них є. і не тільки така спокуса. багато націоналістичних кацапів неодноразово підіймає питання, а нахріна їм та Чечня, на яку витрачають найбільше дотацій із федерального бюджету, а по суті платять данину Рамзану. звісно, Рамзану з його головізами зовсім невигідно виходити із складу *********, бо де ще він такі бабки буде пиляти. тому, як то кажуть, не все там так однознчано. хоча, буде цікаво подивитись на ці бурління говєн по всій *********.
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03.05.2024 16:09 Ответить
"в Уральській республіці хто проживає у своїй більшості? звісно, що кацапи.. "

Тобі ніколи не здавалося дивним, що в Латинській Америці всі розмовляють однією мовою (крім Бразилії) і ніхто не хоче об'єднуватися? У всіх своя валюта, свої кордони і всі є колишніми членами Іспанської Імперії...
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03.05.2024 17:47 Ответить
хм.. проте кацапи не іспанці. ті свято вірують в те, що Омєріка і Гейропа хочуть іх захватіть і тому потрібно обєдіняться, сплотіться і проча маячня... навіть у вільній Європі є докуя кацапів, які сидячи там закликають ху йла бомбіть Дрезден... хоча, як на мене, то сьогодні вірогідність, що та рашка розпадеться все ж таки трошки вища, ніж вірогідність того, що вона лишиться надалі у своїх кордонах 91-го року.
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03.05.2024 20:10 Ответить
"свято вірують у те, що Омєріка і Гейропа хочуть іх захтіть" - це вже було за Брежнєва, а потім ніби в одну мить у другій половині 80-х усі стали американофілами і любителями американської гуманітарної допомоги. Вони і зараз прекрасно знають/здогадуються, що нічого, крім гуманітарної допомоги, вони від Америки не отримають.
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03.05.2024 22:25 Ответить
нуу, не скажи.. отримують. хімарси, петріоти, джавеліни. і на гуманітарку ці ніштяки шось взагалі не схожі..
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03.05.2024 23:01 Ответить
Це вони отримують за межами своїх офіційних кордонів. Байден їх дуже береже!
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03.05.2024 23:27 Ответить
ну це поки так. і не тільки Байден. у Європі теж були всі проти, щоб бити натівською зброєю по кацапах на кацапській території. однак ситуація змінюється. Британія, як локомотив з надання Україні допомоги, уже не проти того, щоб Україна її штормами била по кацапах.. тож цю естафету, будуть продовжувати далі інші країни.
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04.05.2024 00:08 Ответить
у них свойнушки будуть між собою за ніштяки і гроші , як у середні віки, князі- брати воювали за території з яких можна було когось і щось дерти
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03.05.2024 23:23 Ответить
та ми тільки за за такі події у них на *********. )
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04.05.2024 00:05 Ответить
Це називається "центробежные тенденции"
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04.05.2024 00:42 Ответить
гля іпсо розганяє падлюка ..ніяка піхота кацапська в Харків не зайде бо їх там знову знищать ..а от каби фаби це проблема
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03.05.2024 06:38 Ответить
Шо-та какого-то Скибицкого становится много на форумах, ще й зелазаря запел о переговорах с кацапами.
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03.05.2024 06:46 Ответить
Ймовірно на Марсі є життя,а в Карпатах водяться гноми...)))
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03.05.2024 07:18 Ответить
зрадники обговорюють капітуляцію.....якщо не перевішати іх то кацапи перевішають нас
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03.05.2024 07:19 Ответить
Яка чергова, гидка пика 🤮
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03.05.2024 07:20 Ответить
Пішла з ОПи установка ,готовити люд до перемовин з ворогом та звикати жити без деяких частин країни...в
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03.05.2024 07:25 Ответить
Ну, не знаю, как на счет Харьковской, а вот наступление через Черниговскую и Сумскую области ( в междуречье Десны и Сулы или Сулы и Псёла) наиболее перспективное направление. Но, оно и с начала войны наиболее перспективным было (тем более, что в 2022 году оно представляло собой одну сплошную "дыру"). Надеюсь, что за эти 2 года украинское командование поумнело и подготовило там оборону.
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03.05.2024 07:46 Ответить
Ага поумнело, тут недалеко в селе в пустую школу роту бойцов и на следующий день прилет. А рассредоточить в лесу неподъемно для мозгов теперешних командиров. В войну надо ж жить с комфортом.
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03.05.2024 14:41 Ответить
ще один подолякоарестович, блаблабла
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03.05.2024 07:48 Ответить
Бляха муха! У що перетворили ГУР! Всі вангують,замість того,щоб виконувати свої обов"язки!
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03.05.2024 08:01 Ответить
Однієї безумної замало, запустили ще одного "стратега".
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03.05.2024 08:15 Ответить
Дмітрій Кісєльов СДОХ ОТ РАКА МОЦГА !
Дрібничка, а настрій покращується.
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03.05.2024 08:19 Ответить
Та яка там в .ера дрiбничка. А секелек то был шо членин, имел сифлис моска. ДАЙОШЬ ПЫНЯ СДОХ!!! АМИНЬ!!!
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03.05.2024 08:47 Ответить
Дивне збочення, саме там де воно неприпустимо!
Вже відмовляюсь розуміти що відбувається(
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03.05.2024 09:17 Ответить
Без команди Скибицький таке не сказав би. Пішла розгонка панікьорського гівна.
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03.05.2024 09:51 Ответить
Чи не забагато Скібіцького для одного дня?
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03.05.2024 09:42 Ответить
Відпрацьовує отриману вказівку.
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03.05.2024 09:49 Ответить
Без команди Скибицький таке не сказав би. Пішла розгонка панікьорського гівна.
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03.05.2024 09:48 Ответить
тут в середині вже і так все розхитано і розкрадено...
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03.05.2024 10:40 Ответить
А лопаты имени кулебы(яки) готовы к бою?
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03.05.2024 10:54 Ответить
Щось забагато сьогодні оцього індивіда у новинах Ванга 2-0?
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03.05.2024 11:20 Ответить
Артюх в Сумах розказує "ні, ні" а цей про плани. Хтось же з них бреше як в 22-у.
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03.05.2024 11:28 Ответить
 
 