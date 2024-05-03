Россия, вероятно, готовится к наступлению в районах Харьковской и Сумской областей в конце мая-начале июня, - Скибицкий
Россияне могут начать наступление в Харьковской и Сумской областях в конце мая или в начале июня 2024 года.
Об этом в интервью The Economist заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.
Украина не может победить Россию на поле боя в одиночку
Скибицкий заявил, что не видит вариантов, в котором Украина смогла бы самостоятельно победить Россию на поле боя. По его мнению, подобные конфликты могут закончиться только переговорами.
По его словам, даже если бы Украина смогла оттеснить российские войска к границам, это не закончило бы войну, потому обе стороны пытаются занять "самую выгодную позицию" перед потенциальными переговорами. Они, по мнению Скибицкого, могут начаться не раньше второй половины 2025 года.
Представитель ГУР МО подчеркнул, что своей борьбой Украина смогла дать многолетнюю фору Европе, и если она не найдет способа дальнейшего увеличения оборонного производства, чтобы помочь Киеву, то, в конце концов, тоже окажется под прицелом России.
"Мы будем продолжать бороться. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но результат войны зависит не только от нас", - сказал Скибицкий.
Наступление россиян на Сумскую и Харьковскую области
Скибицкий предполагает, что Россия, вероятно, готовится к наступлению в районах Харьковской и Сумской областей. По его словам, основное наступление оккупантов произойдет в конце мая или в начале июня. Скибицкий отметил, что на стороне РФ воюет 514 тысяч солдат, а новая группировка "Север", базирующаяся на границе с Харьковщиной, сейчас насчитывает 35 тысяч.
Россияне увеличат его численность до 50-70 тысяч. Этого не будет достаточно для захвата крупного города, вроде Харькова или Сум, однако этих сил хватит для меньших задач.
"Быстрая операция, чтобы войти и выйти - возможно. Но операция по захвату Харькова или даже Сум - это совсем другого порядка. Россияне это знают. И мы это знаем", - пояснил представитель ГУР.
РФ готовит "трехслойный" план дестабилизации Украины
Скибицкий рассказал, что май будет ключевым месяцем, когда Россия применит "трехслойный" план дестабилизации Украины.
Главный фактор - военный
Несмотря на то, что американский Конгресс с опозданием дал добро на увеличение военной помощи, пройдут недели, прежде чем она дойдет до линии фронта. Вряд ли она сможет сравниться с российскими запасами снарядов или обеспечить эффективную защиту от низкотехнологичных, разрушительных управляемых авиабомб.
Второй фактор - это российская дезинформационная кампания в Украине
Она направлена на подрыв украинской мобилизации и политическую легитимность Владимира Зеленского, чей президентский срок условно заканчивается 20 мая. Хотя Конституция четко позволяет его продление на неопределенный срок в военное время, его оппоненты уже отмечают уязвимость президента.
Третий фактор - неустанная кампания РФ по международной изоляции Украины
"Они будут расшатывать ситуацию любым способом", - резюмировал Скибицкий.
Ранее в ГУР МО сообщали, что российские спецслужбы готовят очередную информационную спецоперацию против Украины. Она должна быть связана с якобы незаконным оборотом западного оружия в Африке, в частности - во время боевых действий в Судане.
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Кільце і тривала облога, рік-два...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(2022) https://uk.wikipedia.org/wiki/Битва_за_Маріуполь_(2022)
≈4 500https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(2022)#cite_note-%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-108 [108] + 1400 бійців «Азову»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(2022)#cite_note-109 [109]
За півроку-рік буде чисте поле
Дадуть вам ще 1 Патріот, що то на заміну. Так що сили зовсім не зміняться...
Своє ППО ви вже в більшості своїй втратили, ірисок не так багато.
Бо сам Афганістан нікому задарма не потрібен.
За його словами, навіть якби Україна змогла б відтіснити російські війська до кордонів, це не закінчило б війну, а тому обидві сторони намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами. Вони, на думку Скібіцького, можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року. Джерело:
Ну що ж Банкова вирішила поступово повернути глядачів ********* від ілюзій -"кофє в криму " до суворої реальності - потенційних переговорів . ...
Те що там не атакували масовано раніше можна пояснити лише договорняками. Можливо тепер вони закінчились.
Скибицкий - для озвучивания негативного пи#жа типа рано или поздно всё равно будут переговоры или того что у Раши до сих пор хватает сил для больших наступов.
Полюсы зрадо-перемоги в чистом виде.
Зебіли готують народ для здачі територій!
Дика, 100% маячня!!!
Тобі ніколи не здавалося дивним, що в Латинській Америці всі розмовляють однією мовою (крім Бразилії) і ніхто не хоче об'єднуватися? У всіх своя валюта, свої кордони і всі є колишніми членами Іспанської Імперії...
Дрібничка, а настрій покращується.
Вже відмовляюсь розуміти що відбувається(