Россия, вероятно, готовится к наступлению в районах Харьковской и Сумской областей в конце мая-начале июня, - Скибицкий

Россияне могут начать наступление в Харьковской и Сумской областях в конце мая или в начале июня 2024 года.

Об этом в интервью The Economist заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

Украина не может победить Россию на поле боя в одиночку

Скибицкий заявил, что не видит вариантов, в котором Украина смогла бы самостоятельно победить Россию на поле боя. По его мнению, подобные конфликты могут закончиться только переговорами.

По его словам, даже если бы Украина смогла оттеснить российские войска к границам, это не закончило бы войну, потому обе стороны пытаются занять "самую выгодную позицию" перед потенциальными переговорами. Они, по мнению Скибицкого, могут начаться не раньше второй половины 2025 года.

Представитель ГУР МО подчеркнул, что своей борьбой Украина смогла дать многолетнюю фору Европе, и если она не найдет способа дальнейшего увеличения оборонного производства, чтобы помочь Киеву, то, в конце концов, тоже окажется под прицелом России.

"Мы будем продолжать бороться. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но результат войны зависит не только от нас", - сказал Скибицкий.

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Наступление россиян на Сумскую и Харьковскую области

Скибицкий предполагает, что Россия, вероятно, готовится к наступлению в районах Харьковской и Сумской областей. По его словам, основное наступление оккупантов произойдет в конце мая или в начале июня. Скибицкий отметил, что на стороне РФ воюет 514 тысяч солдат, а новая группировка "Север", базирующаяся на границе с Харьковщиной, сейчас насчитывает 35 тысяч.

Россияне увеличат его численность до 50-70 тысяч. Этого не будет достаточно для захвата крупного города, вроде Харькова или Сум, однако этих сил хватит для меньших задач.

"Быстрая операция, чтобы войти и выйти - возможно. Но операция по захвату Харькова или даже Сум - это совсем другого порядка. Россияне это знают. И мы это знаем", - пояснил представитель ГУР.

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РФ готовит "трехслойный" план дестабилизации Украины

Скибицкий рассказал, что май будет ключевым месяцем, когда Россия применит "трехслойный" план дестабилизации Украины.

Главный фактор - военный

Несмотря на то, что американский Конгресс с опозданием дал добро на увеличение военной помощи, пройдут недели, прежде чем она дойдет до линии фронта. Вряд ли она сможет сравниться с российскими запасами снарядов или обеспечить эффективную защиту от низкотехнологичных, разрушительных управляемых авиабомб.

Второй фактор - это российская дезинформационная кампания в Украине

Она направлена на подрыв украинской мобилизации и политическую легитимность Владимира Зеленского, чей президентский срок условно заканчивается 20 мая. Хотя Конституция четко позволяет его продление на неопределенный срок в военное время, его оппоненты уже отмечают уязвимость президента.

Третий фактор - неустанная кампания РФ по международной изоляции Украины

"Они будут расшатывать ситуацию любым способом", - резюмировал Скибицкий.

Ранее в ГУР МО сообщали, что российские спецслужбы готовят очередную информационную спецоперацию против Украины. Она должна быть связана с якобы незаконным оборотом западного оружия в Африке, в частности - во время боевых действий в Судане.