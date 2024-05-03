Бои продолжаются в лесопосадках вокруг Часового Яра, за последнюю неделю россияне не продвинулись, - командир ударных БПЛА Федоренко

В лесопосадках вокруг Часового Яра идут бои, однако за последнюю неделю российским войскам не удалось продвинуться.

Об этом сообщил командир батальона УБпАК "АХІЛЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Тактика россиян в боях около Часового Яра

"Российские оккупационные войска бросают в бой огромное количество личного состава, техники и применяют весь имеющийся ударно-штурмовой потенциал, который у них есть на направлении на текущий момент", - отметил Федоренко.

По его словам, россияне пытаются взять Новый Часов Яр (это - до водопроводного канала) в оперативное окружение, поэтому продвигаются: сверху - населенный пункт Богдановка, снизу - населенный пункт Ивановцы. За последнюю неделю противник тактических успехов не имел, при том, что на этом отрезке происходит около тридцати боевых столкновений ежедневно.

Обстановка в окрестностях города

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Командир батальона отметил, что Силы обороны идут на встречный бой, и за позиции идут тяжелые бои.

"Что касается самого Часового Яра: противнику чрезвычайно важно вскочить в сам город и завязаться в уличных боях. Потому что если ты преобладаешь по численности личного состава - вести бои в городской застройке является преимуществом. На текущий момент противнику не удалось зайти в Часов Яр. Бои продолжаются в лесопосадках, которые его окружают, и за последнюю неделю противник не продвинулся", - резюмировал Федоренко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, на границе Часового Яра идут боевые действия. При этом в городе остается почти 700 человек.