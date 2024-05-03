Бои продолжаются в лесопосадках вокруг Часового Яра, за последнюю неделю россияне не продвинулись, - командир ударных БПЛА Федоренко
В лесопосадках вокруг Часового Яра идут бои, однако за последнюю неделю российским войскам не удалось продвинуться.
Об этом сообщил командир батальона УБпАК "АХІЛЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
Тактика россиян в боях около Часового Яра
"Российские оккупационные войска бросают в бой огромное количество личного состава, техники и применяют весь имеющийся ударно-штурмовой потенциал, который у них есть на направлении на текущий момент", - отметил Федоренко.
По его словам, россияне пытаются взять Новый Часов Яр (это - до водопроводного канала) в оперативное окружение, поэтому продвигаются: сверху - населенный пункт Богдановка, снизу - населенный пункт Ивановцы. За последнюю неделю противник тактических успехов не имел, при том, что на этом отрезке происходит около тридцати боевых столкновений ежедневно.
Обстановка в окрестностях города
Командир батальона отметил, что Силы обороны идут на встречный бой, и за позиции идут тяжелые бои.
"Что касается самого Часового Яра: противнику чрезвычайно важно вскочить в сам город и завязаться в уличных боях. Потому что если ты преобладаешь по численности личного состава - вести бои в городской застройке является преимуществом. На текущий момент противнику не удалось зайти в Часов Яр. Бои продолжаются в лесопосадках, которые его окружают, и за последнюю неделю противник не продвинулся", - резюмировал Федоренко.
Как сообщал Цензор.НЕТ, на границе Часового Яра идут боевые действия. При этом в городе остается почти 700 человек.
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просунулась до пекла і згоріла у вогні 🤬
Талановитий тавріщ Фєдорєнко встигає все і в барбершоп сходити і записати купу інтерв'ю газетам та ютуб каналам
Картина мазками про автора
Федоре́нко Ю́рій Сергі́йович (нар. 26 квітня 1991, с. Носачів, Смілянський район, Черкаська область) - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик.
Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року по даний час[1].
Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. Позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки з вересня 2019 року[2].
Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка[3]. невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу" (№158 у списку), як безпартійний.
А тепер короткий коментар : Тобто - депутат по суті - СН ( я думаю нікому не потрібно пояснювати згідно яких критеріїв, туди відбирають людей )
секретар з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. ( НА ТАКИХ ПОСАДАХ ВИПАДКОВИХ ЛЮДЕЙ НЕМАЄ ) ,
ДЕКЛАРАЦІЯ - ЯКА НЕ ВІДПОВІДАЄ РІВНЮ ДОХОДІВ
, ( Питання до антикорупційних органів - звідки статки?)
командир батальйону дронів ( ну тут вже безпосередньо військовим робити висновки - реальний це командир - чи герой битв на теренах ютуба )
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https://vsn.ua/news/v-sotsmerezhah-stverdzhuje-scho-postiyno-perebuvaje-na-viyni-vidomo-hto-rozyizhdzhav-beregom-svityazya-na-elitnomu-hammeri-27178 https://vsn.ua/news/v-sotsmerezhah-stverdzhuje-scho-postiyno-perebuvaje-na-viyni-vidomo-hto-rozyizhdzhav-beregom-svityazya-na-elitnomu-hammeri-27178
У 2020 році Юрій Федоренко отримав 678 тисяч гривень доходу. 629 тисяч гривень - від підприємницької діяльності, 24 тисячі - зарплата у ТОВ «Ум Ті Компані», де працює директором його дружина Аліна Корнієць. До речі, сама вона заробила там лише 14 400 гривень.
Якщо взяти приблизний дохід сім'ї, то на місяць виходить 50-60 тисяч гривень на двох. А лише автопарк молодої сім'ї у 2020 році, коли депутату було 29, коштував понад 60 тисяч доларів. Окрім того, Юрій Федоренко також зберігав готівкою 19 тисяч євро та 26 тисяч доларів, а його дружина Аліна Корнієць декларувала 40 тисяч доларів та 32 тисячі євро.