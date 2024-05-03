Бої тривають в лісопосадках навколо Часового Яру, за останній тиждень росіяни не просунулись, - командир ударних БпЛА Федоренко
В лісопосадках навколо Часового Яру точаться бої, однак за останній тиждень російським військам не вдалось просунутись.
Про це повідомив командир батальйону УБпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр Юрій Федоренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Тактика росіян в боях біля Часового Яру
"Російські окупаційні війська кидають в бій величезну кількість особового складу, техніки і застосовують весь наявний ударно-штурмовий потенціал, який в них є на напрямку на поточний момент", - зазначив Федоренко.
За його словами, росіяни намагаються взяти Новий Часів Яр (це до водогінного каналу) в оперативне оточення, тому рухаються: зверху населений пункт Богданівка, знизу - населений пункт Іванівці. За останній тиждень противник тактичних успіхів не мав, при тому, що на цьому відтинку відбувається близько тридцяти бойових зіткнень щоденно.
Обстановка на околицях міста
Командир батальйону зазначив, що сили оборони чинять зустрічний бій і за позиції йдуть жваві важкі бої.
"Що стосується самого Часового Яру: противнику надзвичайно важливо вскочити в саме місто і зав’язатися в вуличних боях. Тому що якщо ти переважаєш за чисельністю особового складу - вести бої в міській забудові є перевагою. На поточний момент противнику не вдалося зайти в Часів Яр. Бої тривають в лісопосадках, які його оточують і за останній тиждень противник не просунувся", - резюмував Федоренко.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, на кордоні Часового Яру йдуть бойові дії. При цьому в місті залишається майже 700 осіб.
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просунулась до пекла і згоріла у вогні 🤬
Талановитий тавріщ Фєдорєнко встигає все і в барбершоп сходити і записати купу інтерв'ю газетам та ютуб каналам
Картина мазками про автора
Федоре́нко Ю́рій Сергі́йович (нар. 26 квітня 1991, с. Носачів, Смілянський район, Черкаська область) - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик.
Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року по даний час[1].
Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. Позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки з вересня 2019 року[2].
Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка[3]. невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу" (№158 у списку), як безпартійний.
А тепер короткий коментар : Тобто - депутат по суті - СН ( я думаю нікому не потрібно пояснювати згідно яких критеріїв, туди відбирають людей )
секретар з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. ( НА ТАКИХ ПОСАДАХ ВИПАДКОВИХ ЛЮДЕЙ НЕМАЄ ) ,
ДЕКЛАРАЦІЯ - ЯКА НЕ ВІДПОВІДАЄ РІВНЮ ДОХОДІВ
, ( Питання до антикорупційних органів - звідки статки?)
командир батальйону дронів ( ну тут вже безпосередньо військовим робити висновки - реальний це командир - чи герой битв на теренах ютуба )
Дивіться посилання на статтю знизу
https://vsn.ua/news/v-sotsmerezhah-stverdzhuje-scho-postiyno-perebuvaje-na-viyni-vidomo-hto-rozyizhdzhav-beregom-svityazya-na-elitnomu-hammeri-27178 https://vsn.ua/news/v-sotsmerezhah-stverdzhuje-scho-postiyno-perebuvaje-na-viyni-vidomo-hto-rozyizhdzhav-beregom-svityazya-na-elitnomu-hammeri-27178
У 2020 році Юрій Федоренко отримав 678 тисяч гривень доходу. 629 тисяч гривень - від підприємницької діяльності, 24 тисячі - зарплата у ТОВ «Ум Ті Компані», де працює директором його дружина Аліна Корнієць. До речі, сама вона заробила там лише 14 400 гривень.
Якщо взяти приблизний дохід сім'ї, то на місяць виходить 50-60 тисяч гривень на двох. А лише автопарк молодої сім'ї у 2020 році, коли депутату було 29, коштував понад 60 тисяч доларів. Окрім того, Юрій Федоренко також зберігав готівкою 19 тисяч євро та 26 тисяч доларів, а його дружина Аліна Корнієць декларувала 40 тисяч доларів та 32 тисячі євро.