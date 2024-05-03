Бої тривають в лісопосадках навколо Часового Яру, за останній тиждень росіяни не просунулись, - командир ударних БпЛА Федоренко

В лісопосадках навколо Часового Яру точаться бої, однак за останній тиждень російським військам не вдалось просунутись.

Про це повідомив командир батальйону УБпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр Юрій Федоренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Тактика росіян в боях біля Часового Яру

"Російські окупаційні війська кидають в бій величезну кількість особового складу, техніки і застосовують весь наявний ударно-штурмовий потенціал, який в них є на напрямку на поточний момент", - зазначив Федоренко.

За його словами, росіяни намагаються взяти Новий Часів Яр (це до водогінного каналу) в оперативне оточення, тому рухаються: зверху населений пункт Богданівка, знизу - населений пункт Іванівці. За останній тиждень противник тактичних успіхів не мав, при тому, що на цьому відтинку відбувається близько тридцяти бойових зіткнень щоденно.

Обстановка на околицях міста

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Командир батальйону зазначив, що сили оборони чинять зустрічний бій і за позиції йдуть жваві важкі бої.

"Що стосується самого Часового Яру: противнику надзвичайно важливо вскочити в саме місто і зав’язатися в вуличних боях. Тому що якщо ти переважаєш за чисельністю особового складу - вести бої в міській забудові є перевагою. На поточний момент противнику не вдалося зайти в Часів Яр. Бої тривають в лісопосадках, які його оточують і за останній тиждень противник не просунувся", - резюмував Федоренко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, на кордоні Часового Яру йдуть бойові дії. При цьому в місті залишається майже 700 осіб.