На кордоні Часового Яру вже фактично йдуть бойові дії. У місті залишається майже 700 осіб

Попри постійні обстріли, у місті залишається 682 особи. Бойові дії дійшли до межі Часового Яру.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Бойові дії майже дійшли до кордону міста

"У Часовому Ярі та у всій Часовоярській громаді залишається 682 особи... Це звичайні люди, мешканці громади, які залишилися, не дивлячись на військові дії, які безпосередньо фактично вже йдуть на кордоні нашого міста", - зазначив він.

За словами начальника МВА, здебільшого у місті залишилися люди похилого віку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти не припиняють спроб захопити Часів Яр до 9 травня, не рахуються зі своїми силами, - ОСУВ "Хортиця"

Евакуація з міста

За словами Чауса, евакуація місцевих жителів розпочалася ще на початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року і триває досі.

Водночас евакуація сповільнилася майже до нуля. Зокрема, за останній тиждень ніхто не виїхав з Часового Яру, додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Часів Яр зараз нагадує руїни Бахмуту та Авдіївки, росіяни застосовують тактику випаленої землі, - Associated Press. ВIДЕО

Нагадаємо, 2 травня в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що російським загарбникам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному Покровського району Донецької області. Проте та частина, в якій перебуває противник, - під вогневим контролем українських захисників, тривають бої.