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На кордоні Часового Яру вже фактично йдуть бойові дії. У місті залишається майже 700 осіб

Бої майже дійшли до кордону міста Часів Яр

Попри постійні обстріли, у місті залишається 682 особи. Бойові дії дійшли до межі Часового Яру.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Бойові дії майже дійшли до кордону міста

Часовому Ярі та у всій Часовоярській громаді залишається 682 особи... Це звичайні люди, мешканці громади, які залишилися, не дивлячись на військові дії, які безпосередньо фактично вже йдуть на кордоні нашого міста", - зазначив він.

За словами начальника МВА, здебільшого у місті залишилися люди похилого віку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти не припиняють спроб захопити Часів Яр до 9 травня, не рахуються зі своїми силами, - ОСУВ "Хортиця"

Евакуація з міста

За словами Чауса, евакуація місцевих жителів розпочалася ще на початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року і триває досі.

Водночас евакуація сповільнилася майже до нуля. Зокрема, за останній тиждень ніхто не виїхав з Часового Яру, додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Часів Яр зараз нагадує руїни Бахмуту та Авдіївки, росіяни застосовують тактику випаленої землі, - Associated Press. ВIДЕО

Нагадаємо, 2 травня в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що російським загарбникам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному Покровського району Донецької області. Проте та частина, в якій перебуває противник, - під вогневим контролем українських захисників, тривають бої.

Автор: 

Донецька область (8328) бойові дії (3701) Часів Яр (318)


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Топ коментарі
+15
Найвеличнішому ЗЕ насрати на втрату населених пунктів, на армію, на волонтерів та на державу взагалі. Воно образилось на Європу, на США та весь світ, бо ті не визнають його як рівню творцям світової історії. Як сказав один розумний психолог - воно закомплексований єврейський хлопчик, який боїться ( точніше просто сцить ) брати на себе відповідальність, досі тримається за мамину спідницю, але якому випав джек-пот стати президентом. Влада в руках гоноровитого, туповатого і самовпевненого це горе державі.
P.S. "зато по приколу, хуже не будет, посмеемся, сделаєм їх разом..."
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02.05.2024 15:06
+10
Ждуни такі ж самі як і в Авдіївці
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02.05.2024 14:53
+8
Коли впала Авдївка,стало відомо Часів Яр наступний.
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02.05.2024 14:54
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тобто, зе!поц, наказав у будь який спосіб не уступити часів яр, аби насрати плєшивому на 7-9 травня?
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02.05.2024 14:53 Відповісти
А треба здати?
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02.05.2024 15:58 Відповісти
нє, ***!
треба положити українських бійців, а вже потім здати, кинувши поранених!
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02.05.2024 16:01 Відповісти
Про не здачу територій треба думати в розрізі нормальних ліній оборони а не ціною життів людей. Бо такими темпами ми там точно всі будемо а після нас наші діти.
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02.05.2024 16:13 Відповісти
Ждуни такі ж самі як і в Авдіївці
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02.05.2024 14:53 Відповісти
Значить 9 травня там будуть бісуватись кацапи. Як вони й заявляли.
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02.05.2024 14:53 Відповісти
Коли впала Авдївка,стало відомо Часів Яр наступний.
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02.05.2024 14:54 Відповісти
Найвеличнішому ЗЕ насрати на втрату населених пунктів, на армію, на волонтерів та на державу взагалі. Воно образилось на Європу, на США та весь світ, бо ті не визнають його як рівню творцям світової історії. Як сказав один розумний психолог - воно закомплексований єврейський хлопчик, який боїться ( точніше просто сцить ) брати на себе відповідальність, досі тримається за мамину спідницю, але якому випав джек-пот стати президентом. Влада в руках гоноровитого, туповатого і самовпевненого це горе державі.
P.S. "зато по приколу, хуже не будет, посмеемся, сделаєм їх разом..."
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02.05.2024 15:06 Відповісти
І хто ж йому такому владу дав, а потім забрав?
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02.05.2024 15:08 Відповісти
А чого потужний Перевантажувач штабів й генералів мовчить про ФОРТЕЦЮ ? І це після ПАтужної генеральної інспекції та аудиту фортифікаційних споруд зеленських слуг по кожній ділянці фронту ?
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02.05.2024 15:08 Відповісти
Где наступление, о котором столько сообщали еще в 2023 году. Кто его не подготовил. Что дальше будут сдавать после Часового Яру и сколько можно отступать.
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02.05.2024 15:17 Відповісти
А Ви не знаєте? Дивно. З палками, звичайно, наступати креативно.
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02.05.2024 16:00 Відповісти
які такі палки?
кулєба, майстер війни на лопатах.
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02.05.2024 16:06 Відповісти
На Марафоне. Там вже рік каву пють у Ялті. Не здивуюся, якщо дізнаюся, що вони свої опуси пишуть саме звідти.
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02.05.2024 16:09 Відповісти
все почалось після того ,як здетонували снаряди в Хмельницькій області ,які чогось перед контранступом звезли в одне місце. Там були всі звезені знаряди з збідненим ураном для Челенджер-2. Саме тому він майже в контранступі і не приймав участь. Після цього Залужний почав сам займаитись логістикою . А далі ви знаєте - Залужного зняли. Багато цікавого буде після війни
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02.05.2024 16:43 Відповісти
чекають асвабадітєлєй.
схоже, чекати лишилося їм не довго.
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02.05.2024 15:20 Відповісти
Гундоса Іуда *******, що "фронт стабілізувався". Військові ні про що не хочуть спитати цього гундосого виродка?
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02.05.2024 16:01 Відповісти
Ти просто не розуміїш! То для москалів стабілізувався. Стабільно успішно наступають.
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02.05.2024 16:07 Відповісти
Ой, яка несподіванка. А що трапилось? Знову проСИРіли?
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02.05.2024 16:06 Відповісти
Не все там ждуны но эвакуировать нужно всех принудительно. Найдется всегда кучка уродов которая на камеру рашистам сажет то что им приятно.
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02.05.2024 16:32 Відповісти
Ждуни руSSкого міра залишились
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02.05.2024 19:11 Відповісти
 
 