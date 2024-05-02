На кордоні Часового Яру вже фактично йдуть бойові дії. У місті залишається майже 700 осіб
Попри постійні обстріли, у місті залишається 682 особи. Бойові дії дійшли до межі Часового Яру.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Бойові дії майже дійшли до кордону міста
"У Часовому Ярі та у всій Часовоярській громаді залишається 682 особи... Це звичайні люди, мешканці громади, які залишилися, не дивлячись на військові дії, які безпосередньо фактично вже йдуть на кордоні нашого міста", - зазначив він.
За словами начальника МВА, здебільшого у місті залишилися люди похилого віку.
Евакуація з міста
За словами Чауса, евакуація місцевих жителів розпочалася ще на початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року і триває досі.
Водночас евакуація сповільнилася майже до нуля. Зокрема, за останній тиждень ніхто не виїхав з Часового Яру, додав він.
Нагадаємо, 2 травня в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що російським загарбникам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному Покровського району Донецької області. Проте та частина, в якій перебуває противник, - під вогневим контролем українських захисників, тривають бої.
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треба положити українських бійців, а вже потім здати, кинувши поранених!
P.S. "зато по приколу, хуже не будет, посмеемся, сделаєм їх разом..."
кулєба, майстер війни на лопатах.
схоже, чекати лишилося їм не довго.