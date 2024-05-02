На границе Часова Яра уже фактически идут боевые действия. В городе остается почти 700 человек

Несмотря на постоянные обстрелы, в городе остается 682 человека. Боевые действия дошли до границы Часова Яра.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Боевые действия почти дошли до границы города

"В Часовом Яру и во всей Часовоярской громаде остается 682 человека... Это обычные люди, жители громады, которые остались, несмотря на военные действия, которые непосредственно фактически уже идут на границе нашего города", - отметил он.

По словам начальника ГВА, в основном в городе остались пожилые люди.

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Эвакуация из города

По словам Чауса, эвакуация местных жителей началась еще в начале полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года и продолжается до сих пор.

В то же время эвакуация замедлилась почти до нуля. В частности, за последнюю неделю никто не выехал из Часова Яра, добавил он.

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Напомним, 2 мая в ОСУВ "Хортица" сообщили, что российским захватчикам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино Покровского района Донецкой области. Однако та часть, в которой находится противник, - под огневым контролем украинских защитников, продолжаются бои.