На границе Часова Яра уже фактически идут боевые действия. В городе остается почти 700 человек
Несмотря на постоянные обстрелы, в городе остается 682 человека. Боевые действия дошли до границы Часова Яра.
Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Боевые действия почти дошли до границы города
"В Часовом Яру и во всей Часовоярской громаде остается 682 человека... Это обычные люди, жители громады, которые остались, несмотря на военные действия, которые непосредственно фактически уже идут на границе нашего города", - отметил он.
По словам начальника ГВА, в основном в городе остались пожилые люди.
Эвакуация из города
По словам Чауса, эвакуация местных жителей началась еще в начале полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года и продолжается до сих пор.
В то же время эвакуация замедлилась почти до нуля. В частности, за последнюю неделю никто не выехал из Часова Яра, добавил он.
Напомним, 2 мая в ОСУВ "Хортица" сообщили, что российским захватчикам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино Покровского района Донецкой области. Однако та часть, в которой находится противник, - под огневым контролем украинских защитников, продолжаются бои.
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треба положити українських бійців, а вже потім здати, кинувши поранених!
P.S. "зато по приколу, хуже не будет, посмеемся, сделаєм їх разом..."
кулєба, майстер війни на лопатах.
схоже, чекати лишилося їм не довго.