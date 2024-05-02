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Новости Агрессия России против Украины Война
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На границе Часова Яра уже фактически идут боевые действия. В городе остается почти 700 человек

Бої майже дійшли до кордону міста Часів Яр

Несмотря на постоянные обстрелы, в городе остается 682 человека. Боевые действия дошли до границы Часова Яра.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Боевые действия почти дошли до границы города

Часовом Яру и во всей Часовоярской громаде остается 682 человека... Это обычные люди, жители громады, которые остались, несмотря на военные действия, которые непосредственно фактически уже идут на границе нашего города", - отметил он.

По словам начальника ГВА, в основном в городе остались пожилые люди.

Читайте также: Оккупанты не прекращают попыток захватить Часов Яр до 9 мая, не считаясь со своими силами, - ОСУВ "Хортица"

Эвакуация из города

По словам Чауса, эвакуация местных жителей началась еще в начале полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года и продолжается до сих пор.

В то же время эвакуация замедлилась почти до нуля. В частности, за последнюю неделю никто не выехал из Часова Яра, добавил он.

Также читайте: Часов Яр сейчас напоминает руины Бахмута и Авдеевки, россияне применяют тактику выжженной земли, - Associated Press

Напомним, 2 мая в ОСУВ "Хортица" сообщили, что российским захватчикам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино Покровского района Донецкой области. Однако та часть, в которой находится противник, - под огневым контролем украинских защитников, продолжаются бои.

Автор: 

Донецкая область (9518) боевые действия (3939) Часов Яр (315)


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Топ комментарии
+15
Найвеличнішому ЗЕ насрати на втрату населених пунктів, на армію, на волонтерів та на державу взагалі. Воно образилось на Європу, на США та весь світ, бо ті не визнають його як рівню творцям світової історії. Як сказав один розумний психолог - воно закомплексований єврейський хлопчик, який боїться ( точніше просто сцить ) брати на себе відповідальність, досі тримається за мамину спідницю, але якому випав джек-пот стати президентом. Влада в руках гоноровитого, туповатого і самовпевненого це горе державі.
P.S. "зато по приколу, хуже не будет, посмеемся, сделаєм їх разом..."
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02.05.2024 15:06
+10
Ждуни такі ж самі як і в Авдіївці
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02.05.2024 14:53
+8
Коли впала Авдївка,стало відомо Часів Яр наступний.
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02.05.2024 14:54
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тобто, зе!поц, наказав у будь який спосіб не уступити часів яр, аби насрати плєшивому на 7-9 травня?
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02.05.2024 14:53 Ответить
А треба здати?
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02.05.2024 15:58 Ответить
нє, ***!
треба положити українських бійців, а вже потім здати, кинувши поранених!
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02.05.2024 16:01 Ответить
Про не здачу територій треба думати в розрізі нормальних ліній оборони а не ціною життів людей. Бо такими темпами ми там точно всі будемо а після нас наші діти.
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02.05.2024 16:13 Ответить
Ждуни такі ж самі як і в Авдіївці
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02.05.2024 14:53 Ответить
Значить 9 травня там будуть бісуватись кацапи. Як вони й заявляли.
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02.05.2024 14:53 Ответить
Коли впала Авдївка,стало відомо Часів Яр наступний.
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02.05.2024 14:54 Ответить
Найвеличнішому ЗЕ насрати на втрату населених пунктів, на армію, на волонтерів та на державу взагалі. Воно образилось на Європу, на США та весь світ, бо ті не визнають його як рівню творцям світової історії. Як сказав один розумний психолог - воно закомплексований єврейський хлопчик, який боїться ( точніше просто сцить ) брати на себе відповідальність, досі тримається за мамину спідницю, але якому випав джек-пот стати президентом. Влада в руках гоноровитого, туповатого і самовпевненого це горе державі.
P.S. "зато по приколу, хуже не будет, посмеемся, сделаєм їх разом..."
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02.05.2024 15:06 Ответить
І хто ж йому такому владу дав, а потім забрав?
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02.05.2024 15:08 Ответить
А чого потужний Перевантажувач штабів й генералів мовчить про ФОРТЕЦЮ ? І це після ПАтужної генеральної інспекції та аудиту фортифікаційних споруд зеленських слуг по кожній ділянці фронту ?
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02.05.2024 15:08 Ответить
Где наступление, о котором столько сообщали еще в 2023 году. Кто его не подготовил. Что дальше будут сдавать после Часового Яру и сколько можно отступать.
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02.05.2024 15:17 Ответить
А Ви не знаєте? Дивно. З палками, звичайно, наступати креативно.
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02.05.2024 16:00 Ответить
які такі палки?
кулєба, майстер війни на лопатах.
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02.05.2024 16:06 Ответить
На Марафоне. Там вже рік каву пють у Ялті. Не здивуюся, якщо дізнаюся, що вони свої опуси пишуть саме звідти.
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02.05.2024 16:09 Ответить
все почалось після того ,як здетонували снаряди в Хмельницькій області ,які чогось перед контранступом звезли в одне місце. Там були всі звезені знаряди з збідненим ураном для Челенджер-2. Саме тому він майже в контранступі і не приймав участь. Після цього Залужний почав сам займаитись логістикою . А далі ви знаєте - Залужного зняли. Багато цікавого буде після війни
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02.05.2024 16:43 Ответить
чекають асвабадітєлєй.
схоже, чекати лишилося їм не довго.
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02.05.2024 15:20 Ответить
Гундоса Іуда *******, що "фронт стабілізувався". Військові ні про що не хочуть спитати цього гундосого виродка?
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02.05.2024 16:01 Ответить
Ти просто не розуміїш! То для москалів стабілізувався. Стабільно успішно наступають.
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02.05.2024 16:07 Ответить
Ой, яка несподіванка. А що трапилось? Знову проСИРіли?
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02.05.2024 16:06 Ответить
Не все там ждуны но эвакуировать нужно всех принудительно. Найдется всегда кучка уродов которая на камеру рашистам сажет то что им приятно.
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02.05.2024 16:32 Ответить
Ждуни руSSкого міра залишились
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02.05.2024 19:11 Ответить
 
 