Оккупанты не прекращают попыток захватить Часов Яр до 9 мая, не считаясь со своими силами, - ОСГВ "Хортица"
За прошедшие сутки враг 100 раз обстрелял окрестности Часова Яра, на сам город совершил 4 штурма, сегодня на утро - только один.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.
"Враг не считается со своими силами, пытаясь выполнить дедлайн по захвату Часова Яра до 9 мая, он там продолжает вести активные боевые действия", - сказал спикер.
Больше всего штурмов на Часовоярском направлении было зафиксировано неподалеку Белогоровки - от 10 до 15. Там враг заводит определенный личный состав. Завершает перегруппировку. Также не прекращает артобстрелов окрестностей Часова Яра. Только за минувшие сутки было зафиксировано 100 минометных и артиллерийских обстрелов именно на этом направлении. В то же время на город Часов Яр было четыре штурма, сегодня на утро - только один.
Также враг не оставляет цель выйти на другие населенные пункты вблизи Часова Яра - это Краматорск, Дружковка, Славянск. Сейчас идет активная борьба именно за логистические маршруты, подытожил он.
Напомним, по состоянию на 1 мая в Часовом Яре оставалось 682 гражданских лица. Однако большинство волонтеров уже не заезжают в город, постольку враг целенаправленно бьет по гражданским из артиллерии и FPV- дронов.
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