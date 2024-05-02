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Оккупанты не прекращают попыток захватить Часов Яр до 9 мая, не считаясь со своими силами, - ОСГВ "Хортица"

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За прошедшие сутки враг 100 раз обстрелял окрестности Часова Яра, на сам город совершил 4 штурма, сегодня на утро - только один.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

"Враг не считается со своими силами, пытаясь выполнить дедлайн по захвату Часова Яра до 9 мая, он там продолжает вести активные боевые действия", - сказал спикер.

Больше всего штурмов на Часовоярском направлении было зафиксировано неподалеку Белогоровки - от 10 до 15. Там враг заводит определенный личный состав. Завершает перегруппировку. Также не прекращает артобстрелов окрестностей Часова Яра. Только за минувшие сутки было зафиксировано 100 минометных и артиллерийских обстрелов именно на этом направлении. В то же время на город Часов Яр было четыре штурма, сегодня на утро - только один.

Также враг не оставляет цель выйти на другие населенные пункты вблизи Часова Яра - это Краматорск, Дружковка, Славянск. Сейчас идет активная борьба именно за логистические маршруты, подытожил он.

Напомним, по состоянию на 1 мая в Часовом Яре оставалось 682 гражданских лица. Однако большинство волонтеров уже не заезжают в город, постольку враг целенаправленно бьет по гражданским из артиллерии и FPV- дронов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Часов Яр сейчас напоминает руины Бахмута и Авдеевки, россияне применяют тактику выжженной земли, - Associated Press. ВИДЕО

Автор: 

ОСГВ Хортица (332) боевые действия (3939) Часов Яр (315)


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Топ комментарии
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Тому всякі фіци та папи і скиглили про білі прапори і пєрєговори.
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02.05.2024 11:53
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А Буданов же нам расказывал что до середины апреля кацапы должны закончиться. Представляю что будет если дать рашистам время на полное востановление
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02.05.2024 11:48 Ответить
Тому всякі фіци та папи і скиглили про білі прапори і пєрєговори.
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02.05.2024 11:53 Ответить
з силами вони рахуються. а от з втратами - питання
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02.05.2024 11:51 Ответить
А що можна зробити з людьми які готові втратити 10 млн?
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02.05.2024 12:00 Ответить
Тільки допомогти їм це зробити.
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02.05.2024 12:05 Ответить
знищити 20 мільйонів !
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02.05.2024 12:10 Ответить
Чим? Язиком по голій сраці? Воювалка підздулася на 3 рік.
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02.05.2024 12:39 Ответить
то може треба щоб на оборону працювали 3 мільйони замість 300 000 людей ? гроші витрачати на зброю замість різної фігні ?
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02.05.2024 13:02 Ответить
Ця влада нездатна навіть мобіліцію провести для доукомплектування втрат, які 3 мільйони?
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02.05.2024 13:18 Ответить
Це сказано для того, щоб відволікти увагу суспільства від прориву під Очеретеним, де орки сунуть кожного дняі???
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02.05.2024 12:47 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.05.2024 13:05 Ответить
 
 