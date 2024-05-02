Часів Яр зараз нагадує руїни Бахмуту та Авдіївки, росіяни застосовують тактику випаленої землі, - Associated Press. ВIДЕО
Вже декілька місяців Часів Яр на Донеччині перебуває під постійними обстрілами рашистів. Зараз у місті залишилися практично руїни
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press, також опубліковане відповідне відео.
На опублікованих кадрах - масштабні руйнування в Часовому Ярі, жодна будівля не залишилася цілою.
"Стратегічно важливе місто протягом кількох місяців зазнавало атаки російських військ. Його захоплення дасть Росії контроль над вершиною пагорба, з якої вона зможе атакувати інші міста, що складають опору східної оборони України", – йдеться в публікації AP.
Також на кадрах почорнілі багатоповерхівки. Майже всі житлові будинки почорнілі від вибухів, будівлі та муніципальні установи обвуглені. Золотий купол церкви залишився недоторканим, але сама будівля виглядає сильно пошкодженою. Місто, у якому колись проживало 12 000 людей, тепер практично безлюдне.
"Руйнування підкреслює тактику випаленої землі, яку Росія застосовувала протягом понад двох років війни, оскільки її війська вбили й вигнали тисячі мирних жителів", – написало видання.
Нагадаємо, військові з ОСУВ "Хортиця" повідомили, що російські війська продовжують активно штурмувати позиції Сил оборони у районі міста Часів Яр на Донеччині. Ворог намагається взяти місто "у лещата". Днями начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус повідомив, що у місто перестали приїжджати волонтери - окупанти цілеспрямовано обстрілюють цивільних.
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Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголосив на тому, що Очеретине повинно було тримати оборону тривалий час
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Лимано-Куп'янська вісь уже понад рік є пріоритетною для російського командування, але реалізувати більш масштабні дії вони не можуть. Наприклад, Синьківка, яка є вхідними воротами до Куп'янська, вже понад рік тримає оборону. Маленьке село, яке не можуть захопити росіяни. До речі, може бути показовим порівняння з Очеретиним.
Очеретине також повинно було тримати оборону місяці під наступом російських окупаційних військ, але чомусь воно за декілька днів опинилося під контролем росіян", - зауважив Коваленко.
"Будемо очікувати на результат та покарання тих, хто в цьому винен.
Тому що Очеретине - це населений пункт, який є основним форпостом по трасі 05-11 на Покровськ.
Чому він так швидко залишився без відповідної оборони й захисту, і так швидко опинився під контролем російських окупаційних військ?", - додав Коваленко.
До речі, в Залужного просили надати план 2024 року, то вже є цей план від наступника? ой сумніваюсь.