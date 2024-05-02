Часів Яр зараз нагадує руїни Бахмуту та Авдіївки, росіяни застосовують тактику випаленої землі, - Associated Press. ВIДЕО

Вже декілька місяців Часів Яр на Донеччині перебуває під постійними обстрілами рашистів. Зараз у місті залишилися практично руїни

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press, також опубліковане відповідне відео.

На опублікованих кадрах - масштабні руйнування в Часовому Ярі, жодна будівля не залишилася цілою.

"Стратегічно важливе місто протягом кількох місяців зазнавало атаки російських військ. Його захоплення дасть Росії контроль над вершиною пагорба, з якої вона зможе атакувати інші міста, що складають опору східної оборони України", – йдеться в публікації AP.

Також на кадрах почорнілі багатоповерхівки. Майже всі житлові будинки почорнілі від вибухів, будівлі та муніципальні установи обвуглені. Золотий купол церкви залишився недоторканим, але сама будівля виглядає сильно пошкодженою. Місто, у якому колись проживало 12 000 людей, тепер практично безлюдне.

"Руйнування підкреслює тактику випаленої землі, яку Росія застосовувала протягом понад двох років війни, оскільки її війська вбили й вигнали тисячі мирних жителів", – написало видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росії навряд чи вдасться захопити Часів Яр на Донеччині, - Генштаб Естонії

Нагадаємо, військові з ОСУВ "Хортиця" повідомили, що російські війська продовжують активно штурмувати позиції Сил оборони у районі міста Часів Яр на Донеччині. Ворог намагається взяти місто "у лещата". Днями начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус повідомив, що у місто перестали приїжджати волонтери - окупанти цілеспрямовано обстрілюють цивільних.