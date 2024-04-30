Були спроби ворога обійти Часів Яр та взяти місто "в лещата", - ОСУВ "Хортиця"

Наразі російські війська продовжують активно штурмувати позиції Сил оборони у районі міста Часів Яр на Донеччині. Ворог намагається взяти місто "у лещата".

Про це зазначив в ефірі телемарафону речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"На околицях були спроби і намагання ворога обійти Часів Яр біля селища Іванівське і Богданівка. Ворог має на меті таким чином "взяти в лещата" місто і обійти його по колу. Всі спроби і намагання ворога придушуються нашим підрозділами", - наголосив речник.

Він також зазначив, що російські війська активно завдають мінометних та артилерійських ударів по місту. Лише за останню добу зафіксовано 170 таких обстрілів.

Також читайте: Росії навряд чи вдасться захопити Часів Яр на Донеччині, - Генштаб Естонії

Яка нині обстановка поблизу Часового Яру?

Напередодні у ОСУВ "Хортиця" зазначали, що російських військ у Часовому Яру немає, ворог продовжує штурмувати місто. Командир батальйону УБпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр Юрій Федоренко інформував, що ворог намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення, проте жодних успіхів не має.