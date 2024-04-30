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Новини Війна
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Були спроби ворога обійти Часів Яр та взяти місто "в лещата", - ОСУВ "Хортиця"

яр,часів

Наразі російські війська продовжують активно штурмувати позиції Сил оборони у районі міста Часів Яр на Донеччині. Ворог намагається взяти місто "у лещата".

Про це зазначив в ефірі телемарафону речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"На околицях були спроби і намагання ворога обійти Часів Яр біля селища Іванівське і Богданівка. Ворог має на меті таким чином "взяти в лещата" місто і обійти його по колу. Всі спроби і намагання ворога придушуються нашим підрозділами", - наголосив речник.

Він також зазначив, що російські війська активно завдають мінометних та артилерійських ударів по місту. Лише за останню добу зафіксовано 170 таких обстрілів.

Також читайте: Росії навряд чи вдасться захопити Часів Яр на Донеччині, - Генштаб Естонії

Яка нині обстановка поблизу Часового Яру?

Напередодні у ОСУВ "Хортиця" зазначали, що російських військ у Часовому Яру немає, ворог продовжує штурмувати місто. Командир батальйону УБпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр Юрій Федоренко інформував, що ворог намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення, проте жодних успіхів не має.

Автор: 

Донецька область (8317) бойові дії (3689) Часів Яр (317)


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Топ коментарі
+6
У кацапів - єдина тактика за весь час, я не розумію, чому ЗСУ не виробили проти неї контртактику.
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30.04.2024 12:05
+5
Фортеця Торець наближається.
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30.04.2024 11:54
+5
Чекаємо "аналізу ситуації" і пояснення від сирка.
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30.04.2024 11:57
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Як з Авдіівкою - обіишли з флангів - і як воювати в котлі?
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30.04.2024 11:36 Відповісти
Ну когда обошли с 3 сторон это не котел а оперативное окружение, тут все зависит от возможности поставлять боеприпасы, вывозить раненых и заводить пополнение. Тот же Бахмут они не смогли окружить, фланги держались,и в итоге наших просто выдавили из города. Часов Яр на горе, там легче держаться. Главное чтобы было достаточно артиллерии и что то решить с авиацией орков. Если ф-16 не помогут то кацапы таким катком так и до Славянска дойдут, просто стирая все на своем пути. И остановить их может потеря техники, мяса там наберут сколько надо.
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30.04.2024 11:42 Відповісти
Фортеця Торець наближається.
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30.04.2024 11:54 Відповісти
У кацапів - єдина тактика за весь час, я не розумію, чому ЗСУ не виробили проти неї контртактику.
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30.04.2024 12:05 Відповісти
тех, кто это хотел сделать, уволили по состоянию здоровья
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30.04.2024 18:06 Відповісти
А ким здійснювати контртактику - сифілітичними жінками, щоб позаражали всіх свинособак? Zебіл саботував мобілізацію рік, співвідношення українських бійців до кацапів 1:7. Ото хіба баби-сифілітички врятують зі своєю контртактикою!
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30.04.2024 22:30 Відповісти
Кацапи , валіть до свого мухосранська , поки дихаєте і лазите на двох 😡
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30.04.2024 11:54 Відповісти
Чекаємо "аналізу ситуації" і пояснення від сирка.
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30.04.2024 11:57 Відповісти
Почути від "зелених оманських" щось притомне - марна справа.
Чи ви чекаєте, що вони вийдуть і чесно скажуть: замість будувати нормальні укріплення, ми набудували там "ніхєра"?
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30.04.2024 14:36 Відповісти
Звичайно, що нічого притомного нічого не скажуть. Але як кажуть в народі"...а попіздеть"
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30.04.2024 21:03 Відповісти
При Заслуженому такої х*ні не було.... Зато Зеленський Сирського тягає тепер з собою на всі зустрічі як пса Патрона, тому бідолазі нема коли вивчати оперативну обстановку не кажучи вже про планування операцій - ну складається таке враження. На мій погляд ..
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30.04.2024 12:14 Відповісти
сирський. великий стратег з рвашистською освітою та батьками полку по , Дуже красиво вичавлює патронцики з зе- героя патрона
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30.04.2024 20:48 Відповісти
Російська армія стоїть там, щоб відрізати шляхи постачання.
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30.04.2024 22:05 Відповісти
Сусід приїхав на 10днів в відпустку,розповідає, кацапи разів десять бахкають по нам,а ми у відповідь раз,немає чим! Гірка правда!
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01.05.2024 07:00 Відповісти
 
 