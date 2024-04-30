Були спроби ворога обійти Часів Яр та взяти місто "в лещата", - ОСУВ "Хортиця"
Наразі російські війська продовжують активно штурмувати позиції Сил оборони у районі міста Часів Яр на Донеччині. Ворог намагається взяти місто "у лещата".
Про це зазначив в ефірі телемарафону речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"На околицях були спроби і намагання ворога обійти Часів Яр біля селища Іванівське і Богданівка. Ворог має на меті таким чином "взяти в лещата" місто і обійти його по колу. Всі спроби і намагання ворога придушуються нашим підрозділами", - наголосив речник.
Він також зазначив, що російські війська активно завдають мінометних та артилерійських ударів по місту. Лише за останню добу зафіксовано 170 таких обстрілів.
Яка нині обстановка поблизу Часового Яру?
Напередодні у ОСУВ "Хортиця" зазначали, що російських військ у Часовому Яру немає, ворог продовжує штурмувати місто. Командир батальйону УБпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр Юрій Федоренко інформував, що ворог намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення, проте жодних успіхів не має.
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