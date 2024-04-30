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Новости Война
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Были попытки врага обойти Часов Яр и взять город "в тиски", - ОСГВ "Хортиця"

яр,часів

Сейчас российские войска продолжают активно штурмовать позиции Сил обороны в районе города Часов Яр Донецкой области. Враг пытается взять город "в тиски".

Об этом сказал в эфире телемарафона спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"В окрестностях были попытки врага обойти Часов Яр возле поселка Ивановское и Богдановка. Враг стремится таким образом "взять в тиски" город и обойти его по кругу. Все попытки врага подавляются нашим подразделениями", - подчеркнул спикер.

Он также отметил, что российские войска активно наносят минометные и артиллерийские удары по городу. Только за последние сутки зафиксировано 170 таких обстрелов.

Читайте также: Российских войск в Часовом Яру нет, враг продолжает штурмовать город, - ОСГВ "Хортиця"

Накануне в ОСГВ "Хортиця" отмечали, что российских войск в Часовом Яру нет, враг продолжает штурмовать город. Командир батальона УБпАК "АХІЛЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко информировал, что враг пытается взять Часов Яр в оперативное окружение, но никаких успехов не имеет.

Автор: 

Донецкая область (9505) боевые действия (3935) Часов Яр (313)


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Топ комментарии
+6
У кацапів - єдина тактика за весь час, я не розумію, чому ЗСУ не виробили проти неї контртактику.
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30.04.2024 12:05
+5
Фортеця Торець наближається.
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30.04.2024 11:54
+5
Чекаємо "аналізу ситуації" і пояснення від сирка.
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30.04.2024 11:57
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Як з Авдіівкою - обіишли з флангів - і як воювати в котлі?
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30.04.2024 11:36 Ответить
Ну когда обошли с 3 сторон это не котел а оперативное окружение, тут все зависит от возможности поставлять боеприпасы, вывозить раненых и заводить пополнение. Тот же Бахмут они не смогли окружить, фланги держались,и в итоге наших просто выдавили из города. Часов Яр на горе, там легче держаться. Главное чтобы было достаточно артиллерии и что то решить с авиацией орков. Если ф-16 не помогут то кацапы таким катком так и до Славянска дойдут, просто стирая все на своем пути. И остановить их может потеря техники, мяса там наберут сколько надо.
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30.04.2024 11:42 Ответить
Фортеця Торець наближається.
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30.04.2024 11:54 Ответить
У кацапів - єдина тактика за весь час, я не розумію, чому ЗСУ не виробили проти неї контртактику.
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30.04.2024 12:05 Ответить
тех, кто это хотел сделать, уволили по состоянию здоровья
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30.04.2024 18:06 Ответить
А ким здійснювати контртактику - сифілітичними жінками, щоб позаражали всіх свинособак? Zебіл саботував мобілізацію рік, співвідношення українських бійців до кацапів 1:7. Ото хіба баби-сифілітички врятують зі своєю контртактикою!
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30.04.2024 22:30 Ответить
Кацапи , валіть до свого мухосранська , поки дихаєте і лазите на двох 😡
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30.04.2024 11:54 Ответить
Чекаємо "аналізу ситуації" і пояснення від сирка.
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30.04.2024 11:57 Ответить
Почути від "зелених оманських" щось притомне - марна справа.
Чи ви чекаєте, що вони вийдуть і чесно скажуть: замість будувати нормальні укріплення, ми набудували там "ніхєра"?
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30.04.2024 14:36 Ответить
Звичайно, що нічого притомного нічого не скажуть. Але як кажуть в народі"...а попіздеть"
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30.04.2024 21:03 Ответить
При Заслуженому такої х*ні не було.... Зато Зеленський Сирського тягає тепер з собою на всі зустрічі як пса Патрона, тому бідолазі нема коли вивчати оперативну обстановку не кажучи вже про планування операцій - ну складається таке враження. На мій погляд ..
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30.04.2024 12:14 Ответить
сирський. великий стратег з рвашистською освітою та батьками полку по , Дуже красиво вичавлює патронцики з зе- героя патрона
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30.04.2024 20:48 Ответить
Російська армія стоїть там, щоб відрізати шляхи постачання.
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30.04.2024 22:05 Ответить
Сусід приїхав на 10днів в відпустку,розповідає, кацапи разів десять бахкають по нам,а ми у відповідь раз,немає чим! Гірка правда!
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01.05.2024 07:00 Ответить
 
 