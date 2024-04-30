Были попытки врага обойти Часов Яр и взять город "в тиски", - ОСГВ "Хортиця"

Сейчас российские войска продолжают активно штурмовать позиции Сил обороны в районе города Часов Яр Донецкой области. Враг пытается взять город "в тиски".

Об этом сказал в эфире телемарафона спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"В окрестностях были попытки врага обойти Часов Яр возле поселка Ивановское и Богдановка. Враг стремится таким образом "взять в тиски" город и обойти его по кругу. Все попытки врага подавляются нашим подразделениями", - подчеркнул спикер.

Он также отметил, что российские войска активно наносят минометные и артиллерийские удары по городу. Только за последние сутки зафиксировано 170 таких обстрелов.

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Накануне в ОСГВ "Хортиця" отмечали, что российских войск в Часовом Яру нет, враг продолжает штурмовать город. Командир батальона УБпАК "АХІЛЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко информировал, что враг пытается взять Часов Яр в оперативное окружение, но никаких успехов не имеет.