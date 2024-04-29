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Новости Агрессия России против Украины
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Российских войск в Часовом Яре нет, враг продолжает штурмовать город, - ОСГВ "Хортица"

Атака на Часів Яр

Оккупанты продолжают штурмовать город Часов Яр, но сейчас российских войск в городе нет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" подполковник Назар Волошин.

Относительно ситуации в районе Часового Яра (Донецкая обл.) Волошин заявил, что хоть ситуация обострилась, но остается контролируемой. "Конечно, враг пытается захватить стратегическую инициативу, прорвать линию фронта. Противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Он атакует на некоторых направлениях, и даже имеет тактические успехи", - отметил он.

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Однако, сообщил Волошин, "сейчас в Часовом Яру российских войск нет. В окрестностях были попытки врага обойти город возле сел Ивановского и Богдановки. Враг имеет целью взять город в тиски и обойти его по кругу. Но все попытки врага подавляют наши подразделения", - заявил он.

По данным Волошина, за минувшие сутки на этом направлении зафиксировано 170 минометных и артиллерийских обстрелов. "Враг продолжает штурмовать город Часов Яр", - добавил он.

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Автор: 

Донецкая область (9505) Часов Яр (313)


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Топ комментарии
+8
Зелені виродки верніть Залужного!!!
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29.04.2024 19:40
+5
З Сирським просьор - питання часу.
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29.04.2024 19:32
+4
Про Авдіївку писали аналогічно 😭
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29.04.2024 19:35
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З Сирським просьор - питання часу.
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29.04.2024 19:32 Ответить
Про Авдіївку писали аналогічно 😭
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29.04.2024 19:35 Ответить
Бахмут, Соледар, Северодонецк, Лисичанск...
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29.04.2024 19:36 Ответить
А хіба в ефірі телемарафону говорять правду? Особливо коли вона погана. Хочеться вірить,що Часів Яр тримається,але...
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29.04.2024 19:39 Ответить
Зелені виродки верніть Залужного!!!
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29.04.2024 19:40 Ответить
А я радий за Залужного як за людину, хоч це, звичайно, і втрата для України. Хоч зелена мразь свого добилася і його позбулася, але він заслужив вийти з цього цирку і не брати більше участь у дебільному зеленому шоу де всі перемоги- це особиста заслуга гундоса, а всі поразки - поразки Залужного.
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30.04.2024 05:33 Ответить
Значит они уже в городе.
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29.04.2024 19:42 Ответить
это уже все ясно
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29.04.2024 19:55 Ответить
Донбасс кормит Украину раньше орали при Азирове
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29.04.2024 20:06 Ответить
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29.04.2024 20:07 Ответить
Куда делись Кормильцы?
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29.04.2024 20:09 Ответить
Кацапи просто послабили тиск на ЧЯ, а всі сили кинули у прорив під Очеретине. Там назріває катастрофа!
Про те, як "освоїли" там фортифікаційні" млрди Шмигаля тут відверто розказав військовий:
https://www.youtube.com/watch?v=_kHa2mnT2D4 https://www.youtube.com/watch?v=_kHa2mnT2D4

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29.04.2024 20:35 Ответить
На жаль поки що. Щось тривожно.
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29.04.2024 20:38 Ответить
 
 