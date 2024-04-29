Российских войск в Часовом Яре нет, враг продолжает штурмовать город, - ОСГВ "Хортица"
Оккупанты продолжают штурмовать город Часов Яр, но сейчас российских войск в городе нет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" подполковник Назар Волошин.
Относительно ситуации в районе Часового Яра (Донецкая обл.) Волошин заявил, что хоть ситуация обострилась, но остается контролируемой. "Конечно, враг пытается захватить стратегическую инициативу, прорвать линию фронта. Противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Он атакует на некоторых направлениях, и даже имеет тактические успехи", - отметил он.
Однако, сообщил Волошин, "сейчас в Часовом Яру российских войск нет. В окрестностях были попытки врага обойти город возле сел Ивановского и Богдановки. Враг имеет целью взять город в тиски и обойти его по кругу. Но все попытки врага подавляют наши подразделения", - заявил он.
По данным Волошина, за минувшие сутки на этом направлении зафиксировано 170 минометных и артиллерийских обстрелов. "Враг продолжает штурмовать город Часов Яр", - добавил он.
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Куда делись Кормильцы?
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https://www.youtube.com/watch?v=_kHa2mnT2D4 https://www.youtube.com/watch?v=_kHa2mnT2D4