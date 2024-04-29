Російських військ у Часовому Яру немає, ворог продовжує штурмувати місто, - ОСУВ "Хортиця"

Окупанти продовжують штурмувати місто Часів Яр, але зараз російських військ у місті немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

Щодо ситуації в районі Часового Яру (Донецька обл.) Волошин заявив, що хоч ситуація загострилася, але залишається контрольованою. "Звісно, ворог намагається захопити стратегічну ініціативу, прорвати лінію фронту. Противник зосередив зусилля на кількох напрямках, створивши значну перевагу в силах і засобах. Він атакує на деяких напрямках, і навіть має тактичні успіхи".

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Проте, повідомив Волошин, "наразі в місті Часовому Яру російських військ немає. На околицях були спроби ворога обійти місто біля сіл Іванівського та Богданівки. Ворог має на меті взяти місто в лещата і обійти його по колу. Але всі спроби ворога придушують наші підрозділи", - заявив він.

За даними Волошина, за минулу добу на цьому напрямку зафіксовано 170 мінометних і артилерійських обстрілів. "Ворог продовжує штурмувати місто Часів Яр", - додав він.

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