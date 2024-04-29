УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9538 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 409 13

Російських військ у Часовому Яру немає, ворог продовжує штурмувати місто, - ОСУВ "Хортиця"

Атака на Часів Яр

Окупанти продовжують штурмувати місто Часів Яр, але зараз російських військ у місті немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

Щодо ситуації в районі Часового Яру (Донецька обл.) Волошин заявив, що хоч ситуація загострилася, але залишається контрольованою. "Звісно, ворог намагається захопити стратегічну ініціативу, прорвати лінію фронту. Противник зосередив зусилля на кількох напрямках, створивши значну перевагу в силах і засобах. Він атакує на деяких напрямках, і навіть має тактичні успіхи".

Також читайте: Росії навряд чи вдасться захопити Часів Яр на Донеччині, - Генштаб Естонії

Проте, повідомив Волошин, "наразі в місті Часовому Яру російських військ немає. На околицях були спроби ворога обійти місто біля сіл Іванівського та Богданівки. Ворог має на меті взяти місто в лещата і обійти його по колу. Але всі спроби ворога придушують наші підрозділи", - заявив він.

За даними Волошина, за минулу добу на цьому напрямку зафіксовано 170 мінометних і артилерійських обстрілів. "Ворог продовжує штурмувати місто Часів Яр", - додав він.

Читайте: Ворог намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення, проте жодних успіхів не має, - командир ударних БпЛА Федоренко

Автор: 

Донецька область (8317) Часів Яр (315) Волошин Назар (101)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Зелені виродки верніть Залужного!!!
показати весь коментар
29.04.2024 19:40
+5
З Сирським просьор - питання часу.
показати весь коментар
29.04.2024 19:32
+4
Про Авдіївку писали аналогічно 😭
показати весь коментар
29.04.2024 19:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З Сирським просьор - питання часу.
показати весь коментар
29.04.2024 19:32 Відповісти
Про Авдіївку писали аналогічно 😭
показати весь коментар
29.04.2024 19:35 Відповісти
Бахмут, Соледар, Северодонецк, Лисичанск...
показати весь коментар
29.04.2024 19:36 Відповісти
А хіба в ефірі телемарафону говорять правду? Особливо коли вона погана. Хочеться вірить,що Часів Яр тримається,але...
показати весь коментар
29.04.2024 19:39 Відповісти
Зелені виродки верніть Залужного!!!
показати весь коментар
29.04.2024 19:40 Відповісти
А я радий за Залужного як за людину, хоч це, звичайно, і втрата для України. Хоч зелена мразь свого добилася і його позбулася, але він заслужив вийти з цього цирку і не брати більше участь у дебільному зеленому шоу де всі перемоги- це особиста заслуга гундоса, а всі поразки - поразки Залужного.
показати весь коментар
30.04.2024 05:33 Відповісти
Значит они уже в городе.
показати весь коментар
29.04.2024 19:42 Відповісти
это уже все ясно
показати весь коментар
29.04.2024 19:55 Відповісти
Донбасс кормит Украину раньше орали при Азирове
показати весь коментар
29.04.2024 20:06 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2024 20:07 Відповісти
Куда делись Кормильцы?
показати весь коментар
29.04.2024 20:09 Відповісти
Кацапи просто послабили тиск на ЧЯ, а всі сили кинули у прорив під Очеретине. Там назріває катастрофа!
Про те, як "освоїли" там фортифікаційні" млрди Шмигаля тут відверто розказав військовий:
https://www.youtube.com/watch?v=_kHa2mnT2D4 https://www.youtube.com/watch?v=_kHa2mnT2D4

показати весь коментар
29.04.2024 20:35 Відповісти
На жаль поки що. Щось тривожно.
показати весь коментар
29.04.2024 20:38 Відповісти
 
 