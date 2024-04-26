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Ворог намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення, проте жодних успіхів не має, - командир ударних БпЛА Федоренко

яр,часів

Зараз Часів Яр повністю утримується Силами оборони, окупантів у населеному пункті немає. Росіяни також штурмують у напрямку Іванівського, Кліщіївки і Андріївського, намагаються вирівняти лінії бойового зіткнення, але також тактичних успіхів на полі бою не мали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив командир батальйону УБпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

"Що стосується Часового Яру - йдуть активні бої в Богданівці й Іванівському. Противник намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення, але за останні 7 днів жодних успіхів не мав. Бої йдуть за кожну вулицю, за кожну хату. Сили оборони мають суттєві успіхи в утриманні позицій. Також російська пропаганда вказує на те, що нібито поодинокі солдати російських окупаційних військ нібито гуляють по Часів Яру. Це все неправда", - повідомив він.

За минулу добу ворог здійснив близько 30 атак на позиції українських захисників, під час яких втратив не лише особовий склад, а й техніку - легкоброньовану, броньовану, автівки, що забезпечують логістику.

Автівки, що забезпечують логістику, чітко і надійно вдається нищити Силам оборони, зокрема FPV-дронами. Таким чином, інколи після масованих штурмів, коли противник зазнав суттєвих втрат в техніці, він вдається до різних тактик, зокрема, заводять на передню лінію особовий склад на двоколісних мотоциклах. Я таке бачив вперше на Бахмутському відтинку тиждень тому, але цю тактику противник намагається застосовувати активно", - розповів Федоренко.

Нагадаємо, 25 квітня речник Нацгвардії Руслан Музичук повідомив, що російські загарбники здійснюють спроби штурмів із флангів з населених пунктів довкола Часового Яру, активно застосовують артилерію. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті минулої доби відбулося 114 боєзіткнень, лише на Авдіївському напрямку відбито понад 30 атак ворога, - Генштаб

Автор: 

Донецька область (8308) бойові дії (3681) Часів Яр (315)


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Топ коментарі
+5
Даааа, як змінилась, погіршилась, обстановка на фронті після того як вЯрховнАй Глвнокомандувач зняв з посад Залужного та його команду. Втрачаем життя солдатів та теріторії. Воістіну, дай владу брехливому тупому дурню-крадію відразу отримаєшь горе.
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26.04.2024 09:58
+4
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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26.04.2024 10:00
+2
здається таке писали про Бахмут ..потім казали що Авдіївку також не взяти
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26.04.2024 10:39
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Мотоцикли,далі велосипеди,потім коні,а що буде після коней???
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26.04.2024 09:40 Відповісти
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26.04.2024 09:56 Відповісти
Ненуашо,цар Давид на віслюку їздив!А кацапські віслюки на віслюках теж можуть!
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26.04.2024 10:04 Відповісти
прежде чем ржать, зайди на страничку фб 3-го полка ССО ЗСУ, и посмотри фотки на чем они катаются.
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26.04.2024 10:35 Відповісти
Даааа, як змінилась, погіршилась, обстановка на фронті після того як вЯрховнАй Глвнокомандувач зняв з посад Залужного та його команду. Втрачаем життя солдатів та теріторії. Воістіну, дай владу брехливому тупому дурню-крадію відразу отримаєшь горе.
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26.04.2024 09:58 Відповісти
73% з вами не згодні, вони саме цього і хотіли.
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26.04.2024 12:18 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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26.04.2024 10:00 Відповісти
А ця все скиглить до вигаданої химери.
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26.04.2024 15:05 Відповісти
Федоре́нко Ю́рій Сергі́йович (нар. 26 квітня 1991, с. Носачів, Смілянський район, Черкаська область) - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик.

Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року по даний час[1]. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.

Позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки з вересня 2019 року[2].

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка[3].

невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу" (№158 у списку), як безпартійний.

Тобто - депутат по суті - СН ( я думаю нікому не потрібно пояснювати згідно яких критеріїв, туди відбирають людей ) , секретар з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. ( НА ТАКИХ ПОСАДАХ ВИПАДКОВИХ ЛЮДЕЙ НЕМАЄ ) , ДЕКЛАРАЦІЯ - ЯКА НЕ ВІДПОВІДАЄ РІВНЮ ДОХОДІВ , командир батальйону дронів ( НА НУЛІ ЦЬОГО ТОВАРИША ЗРОЗУМІЛО ВИДНО НЕ БУДЕ - ТИЛОВА)

Талановитий камандір встигає не тільки повоювати ,а ще й відвідвати барбершопи і давати інтервю на прожОПних каналах
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26.04.2024 10:35 Відповісти
здається таке писали про Бахмут ..потім казали що Авдіївку також не взяти
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26.04.2024 10:39 Відповісти
Никаких успехов у врага, а потом БАЦ и выходим. Фортеця Авдеевка, Бахмут, теперь Часов Яр. Никаких успехов. Вам же уже не верят, с таким подходом про "сложно, но контролируемо"

Придумайте что-то другое.
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26.04.2024 11:19 Відповісти
 
 