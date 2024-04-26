Ворог намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення, проте жодних успіхів не має, - командир ударних БпЛА Федоренко
Зараз Часів Яр повністю утримується Силами оборони, окупантів у населеному пункті немає. Росіяни також штурмують у напрямку Іванівського, Кліщіївки і Андріївського, намагаються вирівняти лінії бойового зіткнення, але також тактичних успіхів на полі бою не мали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив командир батальйону УБпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр Юрій Федоренко.
"Що стосується Часового Яру - йдуть активні бої в Богданівці й Іванівському. Противник намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення, але за останні 7 днів жодних успіхів не мав. Бої йдуть за кожну вулицю, за кожну хату. Сили оборони мають суттєві успіхи в утриманні позицій. Також російська пропаганда вказує на те, що нібито поодинокі солдати російських окупаційних військ нібито гуляють по Часів Яру. Це все неправда", - повідомив він.
За минулу добу ворог здійснив близько 30 атак на позиції українських захисників, під час яких втратив не лише особовий склад, а й техніку - легкоброньовану, броньовану, автівки, що забезпечують логістику.
Автівки, що забезпечують логістику, чітко і надійно вдається нищити Силам оборони, зокрема FPV-дронами. Таким чином, інколи після масованих штурмів, коли противник зазнав суттєвих втрат в техніці, він вдається до різних тактик, зокрема, заводять на передню лінію особовий склад на двоколісних мотоциклах. Я таке бачив вперше на Бахмутському відтинку тиждень тому, але цю тактику противник намагається застосовувати активно", - розповів Федоренко.
Нагадаємо, 25 квітня речник Нацгвардії Руслан Музичук повідомив, що російські загарбники здійснюють спроби штурмів із флангів з населених пунктів довкола Часового Яру, активно застосовують артилерію.
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Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року по даний час[1]. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.
Позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки з вересня 2019 року[2].
Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка[3].
невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу" (№158 у списку), як безпартійний.
Тобто - депутат по суті - СН ( я думаю нікому не потрібно пояснювати згідно яких критеріїв, туди відбирають людей ) , секретар з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. ( НА ТАКИХ ПОСАДАХ ВИПАДКОВИХ ЛЮДЕЙ НЕМАЄ ) , ДЕКЛАРАЦІЯ - ЯКА НЕ ВІДПОВІДАЄ РІВНЮ ДОХОДІВ , командир батальйону дронів ( НА НУЛІ ЦЬОГО ТОВАРИША ЗРОЗУМІЛО ВИДНО НЕ БУДЕ - ТИЛОВА)
Талановитий камандір встигає не тільки повоювати ,а ще й відвідвати барбершопи і давати інтервю на прожОПних каналах
Придумайте что-то другое.