Ворог намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення, проте жодних успіхів не має, - командир ударних БпЛА Федоренко

Зараз Часів Яр повністю утримується Силами оборони, окупантів у населеному пункті немає. Росіяни також штурмують у напрямку Іванівського, Кліщіївки і Андріївського, намагаються вирівняти лінії бойового зіткнення, але також тактичних успіхів на полі бою не мали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив командир батальйону УБпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

"Що стосується Часового Яру - йдуть активні бої в Богданівці й Іванівському. Противник намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення, але за останні 7 днів жодних успіхів не мав. Бої йдуть за кожну вулицю, за кожну хату. Сили оборони мають суттєві успіхи в утриманні позицій. Також російська пропаганда вказує на те, що нібито поодинокі солдати російських окупаційних військ нібито гуляють по Часів Яру. Це все неправда", - повідомив він.

За минулу добу ворог здійснив близько 30 атак на позиції українських захисників, під час яких втратив не лише особовий склад, а й техніку - легкоброньовану, броньовану, автівки, що забезпечують логістику.

Автівки, що забезпечують логістику, чітко і надійно вдається нищити Силам оборони, зокрема FPV-дронами. Таким чином, інколи після масованих штурмів, коли противник зазнав суттєвих втрат в техніці, він вдається до різних тактик, зокрема, заводять на передню лінію особовий склад на двоколісних мотоциклах. Я таке бачив вперше на Бахмутському відтинку тиждень тому, але цю тактику противник намагається застосовувати активно", - розповів Федоренко.

Нагадаємо, 25 квітня речник Нацгвардії Руслан Музичук повідомив, що російські загарбники здійснюють спроби штурмів із флангів з населених пунктів довкола Часового Яру, активно застосовують артилерію.

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