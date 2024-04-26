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Враг пытается взять Часов Яр в оперативное окружение, но никаких успехов не имеет, - командир ударных БПЛА Федоренко

яр,часів

Сейчас Часов Яр полностью удерживается Силами обороны, оккупантов в населенном пункте нет. Россияне также штурмуют в направлении Ивановского, Клещиевки и Андреевского, пытаются выровнять линии боевого соприкосновения, но тактических успехов на поле боя также не имели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил командир батальона УБпАК "АХІЛЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

"Что касается Часового Яра - идут активные бои в Богдановке и Ивановском. Противник пытается взять Часов Яр в оперативное окружение, но за последние 7 дней никаких успехов не имел. Бои идут за каждую улицу, за каждый дом. Силы обороны имеют существенные успехи в удержании позиций. Также российская пропаганда указывает на то, что якобы одиночные солдаты российских оккупационных войск якобы гуляют по Часову Яру. Это все неправда", - сообщил он.

За минувшие сутки враг совершил около 30 атак на позиции украинских защитников, во время которых потерял не только личный состав, но и технику - легкобронированную, бронированную, автомобили, обеспечивающие логистику.

"Машины, обеспечивающие логистику, четко и надежно удается уничтожать Силам обороны, в частности FPV-дронами. Таким образом, иногда после массированных штурмов, когда противник понес существенные потери в технике, он прибегает к различным тактикам, в частности, они заводят на переднюю линию личный состав на двухколесных мотоциклах. Я такое видел впервые на Бахмутском отрезке неделю назад, но эту тактику противник пытается применять активно", - рассказал Федоренко.

Напомним, 25 апреля представитель Нацгвардии Руслан Музычук сообщил, что российские захватчики осуществляют попытки штурмов с флангов из населенных пунктов вокруг Часового Яра, активно применяют артиллерию.

Читайте также: Часов Яр и окрестности пытаются штурмовать десантники РФ, их около 20-25 тысяч, - ОСГВ "Хортиця"

Автор: 

Донецкая область (9498) боевые действия (3926) Часов Яр (310)


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Топ комментарии
+5
Даааа, як змінилась, погіршилась, обстановка на фронті після того як вЯрховнАй Глвнокомандувач зняв з посад Залужного та його команду. Втрачаем життя солдатів та теріторії. Воістіну, дай владу брехливому тупому дурню-крадію відразу отримаєшь горе.
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26.04.2024 09:58
+4
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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26.04.2024 10:00
+2
здається таке писали про Бахмут ..потім казали що Авдіївку також не взяти
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26.04.2024 10:39
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Мотоцикли,далі велосипеди,потім коні,а що буде після коней???
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26.04.2024 09:40 Ответить
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26.04.2024 09:56 Ответить
Ненуашо,цар Давид на віслюку їздив!А кацапські віслюки на віслюках теж можуть!
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26.04.2024 10:04 Ответить
прежде чем ржать, зайди на страничку фб 3-го полка ССО ЗСУ, и посмотри фотки на чем они катаются.
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26.04.2024 10:35 Ответить
Даааа, як змінилась, погіршилась, обстановка на фронті після того як вЯрховнАй Глвнокомандувач зняв з посад Залужного та його команду. Втрачаем життя солдатів та теріторії. Воістіну, дай владу брехливому тупому дурню-крадію відразу отримаєшь горе.
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26.04.2024 09:58 Ответить
73% з вами не згодні, вони саме цього і хотіли.
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26.04.2024 12:18 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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26.04.2024 10:00 Ответить
А ця все скиглить до вигаданої химери.
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26.04.2024 15:05 Ответить
Федоре́нко Ю́рій Сергі́йович (нар. 26 квітня 1991, с. Носачів, Смілянський район, Черкаська область) - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик.

Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року по даний час[1]. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.

Позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки з вересня 2019 року[2].

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка[3].

невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу" (№158 у списку), як безпартійний.

Тобто - депутат по суті - СН ( я думаю нікому не потрібно пояснювати згідно яких критеріїв, туди відбирають людей ) , секретар з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. ( НА ТАКИХ ПОСАДАХ ВИПАДКОВИХ ЛЮДЕЙ НЕМАЄ ) , ДЕКЛАРАЦІЯ - ЯКА НЕ ВІДПОВІДАЄ РІВНЮ ДОХОДІВ , командир батальйону дронів ( НА НУЛІ ЦЬОГО ТОВАРИША ЗРОЗУМІЛО ВИДНО НЕ БУДЕ - ТИЛОВА)

Талановитий камандір встигає не тільки повоювати ,а ще й відвідвати барбершопи і давати інтервю на прожОПних каналах
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26.04.2024 10:35 Ответить
здається таке писали про Бахмут ..потім казали що Авдіївку також не взяти
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26.04.2024 10:39 Ответить
Никаких успехов у врага, а потом БАЦ и выходим. Фортеця Авдеевка, Бахмут, теперь Часов Яр. Никаких успехов. Вам же уже не верят, с таким подходом про "сложно, но контролируемо"

Придумайте что-то другое.
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26.04.2024 11:19 Ответить
 
 