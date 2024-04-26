Враг пытается взять Часов Яр в оперативное окружение, но никаких успехов не имеет, - командир ударных БПЛА Федоренко

Сейчас Часов Яр полностью удерживается Силами обороны, оккупантов в населенном пункте нет. Россияне также штурмуют в направлении Ивановского, Клещиевки и Андреевского, пытаются выровнять линии боевого соприкосновения, но тактических успехов на поле боя также не имели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил командир батальона УБпАК "АХІЛЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

"Что касается Часового Яра - идут активные бои в Богдановке и Ивановском. Противник пытается взять Часов Яр в оперативное окружение, но за последние 7 дней никаких успехов не имел. Бои идут за каждую улицу, за каждый дом. Силы обороны имеют существенные успехи в удержании позиций. Также российская пропаганда указывает на то, что якобы одиночные солдаты российских оккупационных войск якобы гуляют по Часову Яру. Это все неправда", - сообщил он.

За минувшие сутки враг совершил около 30 атак на позиции украинских защитников, во время которых потерял не только личный состав, но и технику - легкобронированную, бронированную, автомобили, обеспечивающие логистику.

"Машины, обеспечивающие логистику, четко и надежно удается уничтожать Силам обороны, в частности FPV-дронами. Таким образом, иногда после массированных штурмов, когда противник понес существенные потери в технике, он прибегает к различным тактикам, в частности, они заводят на переднюю линию личный состав на двухколесных мотоциклах. Я такое видел впервые на Бахмутском отрезке неделю назад, но эту тактику противник пытается применять активно", - рассказал Федоренко.

Напомним, 25 апреля представитель Нацгвардии Руслан Музычук сообщил, что российские захватчики осуществляют попытки штурмов с флангов из населенных пунктов вокруг Часового Яра, активно применяют артиллерию.

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