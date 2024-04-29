Росії навряд чи вдасться захопити Часів Яр на Донеччині, - Генштаб Естонії
Російські війська продовжують активні наступальні дії у районі міста Часів Яр Донецької області. Проте плани воєнного командування РФ захопити місто до 9 травня є нереалістичними
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив заступник начальника оперативного відділу Генштабу Сил оборони Естонії Тоомас Вялі.
"До 9 травня вони його точно не візьмуть. З урахуванням того, що від Авдіївки вони просунулися на десять кілометрів, можливо, на п'ять кілометрів за раз, Часів Яр недосяжний за таких темпів просування", - наголосив Вялі.
При цьому він додав, що взяти весь Часів Яр цілком дуже складно, тому що це такий повільний, планомірний бій у міських умовах.
"А заняття Авдіївки, або, скажімо, Бахмута, потребувало кілька місяців. Так що це малоймовірно", - підкреслив він.
За його словами, напрямок головного удару російських військ, як і раніше, йде з боку Авдіївки і на бахмутському напрямку, з метою вийти на кордони Донецької та Луганської областей.
Ситуація в Очеретиному
Вялі зазначив, що однією з найгарячіших точок на лінії фронту наразі є село Очеретине під Бахмутом, де російським військам вдалося вклинитися в українську оборону. При цьому він зазначив, що це була прикра випадковість.
"На авдіївському напрямку Очеретине було дуже прикрою випадковістю, де українці проводили ротацію своїх підрозділів", - зазначив представник Генштабу Естонії.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія розраховує до 9 травня захопити на сході України Часів Яр.
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Наприклад, батьки Сирського на території росії.
Або страх зєлі перед д'Єрьмаком (навіть після самовисування у рейтинг Тайм не позбувся), який може "настоятєльно рєкомєндовать чєго-то там подпісать, а в знак доброй волі отдать русскім Часов Яр".
І всяка така подібна хєрня.
А откуда вообще известны эти планы? Первым о планах РФ захватить Часов Яр к 9 мая, заявил Сырский. Но вообще ни на какие источники не ссылается, говорит как об известном факте. Эти тоже говорят как об известном факте.
Выглядит как гениальный план: 1) придумать противнику не реализуемый план. 2) подождать пока он не реализуется. 3) Заявить о победе.
Да и почему Часов Яр? Красногоровка наверное последняя линия обороны которая держится чуть не с 14 года. Там сейчас критическая ситуация. Вот её к 9 маю могут и захватить.