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Росії навряд чи вдасться захопити Часів Яр на Донеччині, - Генштаб Естонії

Атака на Часів Яр

Російські війська продовжують активні наступальні дії у районі міста Часів Яр Донецької області. Проте плани воєнного командування РФ захопити місто до 9 травня є нереалістичними

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив заступник начальника оперативного відділу Генштабу Сил оборони Естонії Тоомас Вялі.

"До 9 травня вони його точно не візьмуть. З урахуванням того, що від Авдіївки вони просунулися на десять кілометрів, можливо, на п'ять кілометрів за раз, Часів Яр недосяжний за таких темпів просування", - наголосив Вялі.

При цьому він додав, що взяти весь Часів Яр цілком дуже складно, тому що це такий повільний, планомірний бій у міських умовах.

"А заняття Авдіївки, або, скажімо, Бахмута, потребувало кілька місяців. Так що це малоймовірно", - підкреслив він.

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За його словами, напрямок головного удару російських військ, як і раніше, йде з боку Авдіївки і на бахмутському напрямку, з метою вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Ситуація в Очеретиному

Вялі зазначив, що однією з найгарячіших точок на лінії фронту наразі є село Очеретине під Бахмутом, де російським військам вдалося вклинитися в українську оборону. При цьому він зазначив, що це була прикра випадковість.

"На авдіївському напрямку Очеретине було дуже прикрою випадковістю, де українці проводили ротацію своїх підрозділів", - зазначив представник Генштабу Естонії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія розраховує до 9 травня захопити на сході України Часів Яр.

 

Автор: 

Естонія (1596) Часів Яр (315)


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Це як в анекдоті про блондинку і дінозавра:50/50.
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29.04.2024 13:38 Відповісти
З військової точки зору воно, може, і правильно, але є багато "але".
Наприклад, батьки Сирського на території росії.
Або страх зєлі перед д'Єрьмаком (навіть після самовисування у рейтинг Тайм не позбувся), який може "настоятєльно рєкомєндовать чєго-то там подпісать, а в знак доброй волі отдать русскім Часов Яр".
І всяка така подібна хєрня.
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29.04.2024 13:39 Відповісти
ви що ще розділяєте єрмака і зе? це одне ціле
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29.04.2024 14:00 Відповісти
Колись було інакше, тож і змінитись може.
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29.04.2024 14:02 Відповісти
Так там і самі орки трохи загальмували, у них намітився глобальний прорив в іншому місці - через Очеретине на Покровськ, і далі, напевне на Дніпро. І на тому напрямку ВСУ поки що має величезну проблему...
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29.04.2024 13:45 Відповісти
Естонці нас бодрять? -- путлєр сказав шо в нього час є - якшо захоплять 11- го - то шо це нам дасть?
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29.04.2024 13:45 Відповісти
не проблема - нашi "верховнi пiсюнicти" шо-небудь збрешуть, коли рашисти вiзьмуть цей НП. не важливо до чи пiсля 9 травня..
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29.04.2024 13:47 Відповісти
Однако планы военного командования РФ захватить город до 9 мая нереалистичны.

А откуда вообще известны эти планы? Первым о планах РФ захватить Часов Яр к 9 мая, заявил Сырский. Но вообще ни на какие источники не ссылается, говорит как об известном факте. Эти тоже говорят как об известном факте.

Выглядит как гениальный план: 1) придумать противнику не реализуемый план. 2) подождать пока он не реализуется. 3) Заявить о победе.

Да и почему Часов Яр? Красногоровка наверное последняя линия обороны которая держится чуть не с 14 года. Там сейчас критическая ситуация. Вот её к 9 маю могут и захватить.
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29.04.2024 15:02 Відповісти
 
 