России вряд ли удастся захватить Часов Яр на Донетчине, - Генштаб Эстонии
Российские войска продолжают активные наступательные действия в районе города Часов Яр Донецкой области. Однако планы военного командования РФ захватить город до 9 мая нереалистичны
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил заместитель начальника оперативного отдела Генштаба Сил обороны Эстонии Тоомас Вяли.
"До 9 мая они его точно не возьмут. С учетом того, что от Авдеевки они продвинулись на десять километров, возможно, на пять километров за раз, Часов Яр недосягаем при таких темпах продвижения", - подчеркнул Вяли.
При этом он добавил, что взять весь Часов Яр целиком очень сложно, потому что это такой медленный, планомерный бой в городских условиях.
"А занятие Авдеевки, или, скажем, Бахмута, потребовало несколько месяцев. Так что это маловероятно", - подчеркнул он.
По его словам, направление главного удара российских войск по-прежнему идет со стороны Авдеевки и на бахмутском направлении, с целью выйти на границы Донецкой и Луганской областей.
Ситуация в Очеретино
Вяли отметил, что одной из самых горячих точек на линии фронта сейчас является село Очеретино под Бахмутом, где российским войскам удалось вклиниться в украинскую оборону. При этом он отметил, что это была досадная случайность.
"На авдеевском направлении Очеретино было очень досадной случайностью, где украинцы проводили ротацию своих подразделений", - отметил представитель Генштаба Эстонии.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия рассчитывает до 9 мая захватить на востоке Украины Часов Яр.
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Наприклад, батьки Сирського на території росії.
Або страх зєлі перед д'Єрьмаком (навіть після самовисування у рейтинг Тайм не позбувся), який може "настоятєльно рєкомєндовать чєго-то там подпісать, а в знак доброй волі отдать русскім Часов Яр".
І всяка така подібна хєрня.
А откуда вообще известны эти планы? Первым о планах РФ захватить Часов Яр к 9 мая, заявил Сырский. Но вообще ни на какие источники не ссылается, говорит как об известном факте. Эти тоже говорят как об известном факте.
Выглядит как гениальный план: 1) придумать противнику не реализуемый план. 2) подождать пока он не реализуется. 3) Заявить о победе.
Да и почему Часов Яр? Красногоровка наверное последняя линия обороны которая держится чуть не с 14 года. Там сейчас критическая ситуация. Вот её к 9 маю могут и захватить.