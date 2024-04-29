России вряд ли удастся захватить Часов Яр на Донетчине, - Генштаб Эстонии

Российские войска продолжают активные наступательные действия в районе города Часов Яр Донецкой области. Однако планы военного командования РФ захватить город до 9 мая нереалистичны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил заместитель начальника оперативного отдела Генштаба Сил обороны Эстонии Тоомас Вяли.

"До 9 мая они его точно не возьмут. С учетом того, что от Авдеевки они продвинулись на десять километров, возможно, на пять километров за раз, Часов Яр недосягаем при таких темпах продвижения", - подчеркнул Вяли.

При этом он добавил, что взять весь Часов Яр целиком очень сложно, потому что это такой медленный, планомерный бой в городских условиях.

"А занятие Авдеевки, или, скажем, Бахмута, потребовало несколько месяцев. Так что это маловероятно", - подчеркнул он.

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По его словам, направление главного удара российских войск по-прежнему идет со стороны Авдеевки и на бахмутском направлении, с целью выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Ситуация в Очеретино

Вяли отметил, что одной из самых горячих точек на линии фронта сейчас является село Очеретино под Бахмутом, где российским войскам удалось вклиниться в украинскую оборону. При этом он отметил, что это была досадная случайность.

"На авдеевском направлении Очеретино было очень досадной случайностью, где украинцы проводили ротацию своих подразделений", - отметил представитель Генштаба Эстонии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия рассчитывает до 9 мая захватить на востоке Украины Часов Яр.