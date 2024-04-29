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России вряд ли удастся захватить Часов Яр на Донетчине, - Генштаб Эстонии

Атака на Часів Яр

Российские войска продолжают активные наступательные действия в районе города Часов Яр Донецкой области. Однако планы военного командования РФ захватить город до 9 мая нереалистичны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил заместитель начальника оперативного отдела Генштаба Сил обороны Эстонии Тоомас Вяли.

"До 9 мая они его точно не возьмут. С учетом того, что от Авдеевки они продвинулись на десять километров, возможно, на пять километров за раз, Часов Яр недосягаем при таких темпах продвижения", - подчеркнул Вяли.

При этом он добавил, что взять весь Часов Яр целиком очень сложно, потому что это такой медленный, планомерный бой в городских условиях.

"А занятие Авдеевки, или, скажем, Бахмута, потребовало несколько месяцев. Так что это маловероятно", - подчеркнул он.

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По его словам, направление главного удара российских войск по-прежнему идет со стороны Авдеевки и на бахмутском направлении, с целью выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Ситуация в Очеретино

Вяли отметил, что одной из самых горячих точек на линии фронта сейчас является село Очеретино под Бахмутом, где российским войскам удалось вклиниться в украинскую оборону. При этом он отметил, что это была досадная случайность.

"На авдеевском направлении Очеретино было очень досадной случайностью, где украинцы проводили ротацию своих подразделений", - отметил представитель Генштаба Эстонии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия рассчитывает до 9 мая захватить на востоке Украины Часов Яр.

 

Автор: 

Эстония (1411) Часов Яр (310)


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Це як в анекдоті про блондинку і дінозавра:50/50.
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29.04.2024 13:38 Ответить
З військової точки зору воно, може, і правильно, але є багато "але".
Наприклад, батьки Сирського на території росії.
Або страх зєлі перед д'Єрьмаком (навіть після самовисування у рейтинг Тайм не позбувся), який може "настоятєльно рєкомєндовать чєго-то там подпісать, а в знак доброй волі отдать русскім Часов Яр".
І всяка така подібна хєрня.
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29.04.2024 13:39 Ответить
ви що ще розділяєте єрмака і зе? це одне ціле
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29.04.2024 14:00 Ответить
Колись було інакше, тож і змінитись може.
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29.04.2024 14:02 Ответить
Так там і самі орки трохи загальмували, у них намітився глобальний прорив в іншому місці - через Очеретине на Покровськ, і далі, напевне на Дніпро. І на тому напрямку ВСУ поки що має величезну проблему...
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29.04.2024 13:45 Ответить
Естонці нас бодрять? -- путлєр сказав шо в нього час є - якшо захоплять 11- го - то шо це нам дасть?
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29.04.2024 13:45 Ответить
не проблема - нашi "верховнi пiсюнicти" шо-небудь збрешуть, коли рашисти вiзьмуть цей НП. не важливо до чи пiсля 9 травня..
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29.04.2024 13:47 Ответить
Однако планы военного командования РФ захватить город до 9 мая нереалистичны.

А откуда вообще известны эти планы? Первым о планах РФ захватить Часов Яр к 9 мая, заявил Сырский. Но вообще ни на какие источники не ссылается, говорит как об известном факте. Эти тоже говорят как об известном факте.

Выглядит как гениальный план: 1) придумать противнику не реализуемый план. 2) подождать пока он не реализуется. 3) Заявить о победе.

Да и почему Часов Яр? Красногоровка наверное последняя линия обороны которая держится чуть не с 14 года. Там сейчас критическая ситуация. Вот её к 9 маю могут и захватить.
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29.04.2024 15:02 Ответить
 
 