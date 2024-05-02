Окупанти не припиняють спроб захопити Часів Яр до 9 травня, не рахуються зі своїми силами, - ОСУВ "Хортиця"

Протягом минулої доби ворог 100 разів обстріляв околиці Часового Яру, на саме місто здійснив 4 штурми, сьогодні на ранок – лише один.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Ворог не рахується зі своїми силами, намагаючись виконати дедлайн з захоплення Часового Яру до 9 травня, він там продовжує вести активні бойові дії", - сказав речник.

Найбільше штурмів на Часовоярському напрямку було зафіксовано неподалік Білогорівки – від 10 до 15. Там ворог заводить певний особовий склад. Завершує перегрупування. Також не припиняє артобстрілів околиць Часового Яру. Лише за минулу добу було зафіксовано 100 мінометних і артилерійських обстрілів саме на цьому напрямку. Водночас на місто Часів Яр було чотири штурми, сьогодні на ранок - лише один.

Також ворог не полишає мету вийти на інші населені пункти, які поблизу Часового Яру - це Краматорськ, Дружківка, Слов’янськ. Наразі триває активна боротьба саме за логістичні маршрути, підсумував він.

Нагадаємо, станом на 1 травня у Часовому Ярі залишалося 682 цивільні особи. Проте більшість волонтерів вже не заїжджають у місто, остільки ворог ціленаправлено б'є по цивільних з артилерії та FPV- дронів.

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