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Окупанти не припиняють спроб захопити Часів Яр до 9 травня, не рахуються зі своїми силами, - ОСУВ "Хортиця"

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Протягом минулої доби ворог 100 разів обстріляв околиці Часового Яру, на саме місто здійснив 4 штурми, сьогодні на ранок – лише один.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Ворог не рахується зі своїми силами, намагаючись виконати дедлайн з захоплення Часового Яру до 9 травня, він там продовжує вести активні бойові дії", - сказав речник.

Найбільше штурмів на Часовоярському напрямку було зафіксовано неподалік Білогорівки – від 10 до 15. Там ворог заводить певний особовий склад. Завершує перегрупування. Також не припиняє артобстрілів околиць Часового Яру.  Лише за минулу добу було зафіксовано 100 мінометних і артилерійських обстрілів саме на цьому напрямку. Водночас на місто Часів Яр було чотири штурми, сьогодні на ранок -  лише один.

Також ворог не полишає мету вийти на інші населені пункти, які поблизу Часового Яру - це Краматорськ, Дружківка, Слов’янськ. Наразі триває активна боротьба саме за логістичні маршрути, підсумував він.

Нагадаємо, станом на 1 травня у Часовому Ярі залишалося 682 цивільні особи. Проте більшість волонтерів вже не заїжджають у місто, остільки ворог ціленаправлено б'є по цивільних з артилерії та FPV- дронів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Часів Яр зараз нагадує руїни Бахмуту та Авдіївки, росіяни застосовують тактику випаленої землі, - Associated Press. ВIДЕО

Автор: 

ОСУВ Хортиця (339) бойові дії (3694) Часів Яр (318)


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Топ коментарі
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Тому всякі фіци та папи і скиглили про білі прапори і пєрєговори.
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02.05.2024 11:53
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А Буданов же нам расказывал что до середины апреля кацапы должны закончиться. Представляю что будет если дать рашистам время на полное востановление
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02.05.2024 11:48 Відповісти
Тому всякі фіци та папи і скиглили про білі прапори і пєрєговори.
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02.05.2024 11:53 Відповісти
з силами вони рахуються. а от з втратами - питання
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02.05.2024 11:51 Відповісти
А що можна зробити з людьми які готові втратити 10 млн?
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02.05.2024 12:00 Відповісти
Тільки допомогти їм це зробити.
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02.05.2024 12:05 Відповісти
знищити 20 мільйонів !
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02.05.2024 12:10 Відповісти
Чим? Язиком по голій сраці? Воювалка підздулася на 3 рік.
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02.05.2024 12:39 Відповісти
то може треба щоб на оборону працювали 3 мільйони замість 300 000 людей ? гроші витрачати на зброю замість різної фігні ?
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02.05.2024 13:02 Відповісти
Ця влада нездатна навіть мобіліцію провести для доукомплектування втрат, які 3 мільйони?
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02.05.2024 13:18 Відповісти
Це сказано для того, щоб відволікти увагу суспільства від прориву під Очеретеним, де орки сунуть кожного дняі???
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02.05.2024 12:47 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.05.2024 13:05 Відповісти
 
 