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Новости
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Часов Яр сейчас напоминает руины Бахмута и Авдеевки, россияне применяют тактику выжженной земли, - Associated Press

Уже несколько месяцев Часов Яр Донецкой области находится под постоянными обстрелами рашистов. Сейчас в городе остались практически руины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press, также опубликовано соответствующее видео.

На опубликованных кадрах - масштабные разрушения в Часовом Яру, ни одно здание не осталось целым.

"Стратегически важный город в течение нескольких месяцев подвергался атаке российских войск. Его захват даст России контроль над вершиной холма, с которой она сможет атаковать другие города, составляющие опору восточной обороны Украины", - говорится в публикации AP.

Также на кадрах почерневшие многоэтажки. Почти все жилые дома почернели от взрывов, здания и муниципальные учреждения обуглены. Золотой купол церкви остался нетронутым, но само здание выглядит сильно поврежденным. Город, в котором когда-то проживало 12 000 человек, теперь практически безлюден.

"Разрушение подчеркивает тактику выжженной земли, которую Россия применяла в течение более двух лет войны, поскольку ее войска убили и изгнали тысячи мирных жителей", - написало издание.

Читайте: Большинство волонтеров уже не заезжают в Часов Яр на Донетчине: враг бьет по гражданским из артиллерии и FPV-дронов

Напомним, военные из ОСУВ "Хортица" сообщили, что российские войска продолжают активно штурмовать позиции Сил обороны в районе города Часов Яр Донецкой области. Враг пытается взять город "в тиски". На днях начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус сообщил, что в город перестали приезжать волонтеры - оккупанты целенаправленно обстреливают гражданских.

Автор: 

Донецкая область (9511) Часов Яр (315)


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Топ комментарии
+7
Коли в новинах пишуть про руїни, значить наші скоро відійдуть звідти
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02.05.2024 09:55
+6
Потрібне розслідування щодо втрати Очеретиного, - "Інформаційний спротив".

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголосив на тому, що Очеретине повинно було тримати оборону тривалий час

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Лимано-Куп'янська вісь уже понад рік є пріоритетною для російського командування, але реалізувати більш масштабні дії вони не можуть. Наприклад, Синьківка, яка є вхідними воротами до Куп'янська, вже понад рік тримає оборону. Маленьке село, яке не можуть захопити росіяни. До речі, може бути показовим порівняння з Очеретиним.
Очеретине також повинно було тримати оборону місяці під наступом російських окупаційних військ, але чомусь воно за декілька днів опинилося під контролем росіян", - зауважив Коваленко.
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02.05.2024 10:01
+6
За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", потрібно проводити відповідне розслідування на рівні не тільки Генштабу, а також компетентних служб щодо втрати Очеретиного.

"Будемо очікувати на результат та покарання тих, хто в цьому винен.
Тому що Очеретине - це населений пункт, який є основним форпостом по трасі 05-11 на Покровськ.
Чому він так швидко залишився без відповідної оборони й захисту, і так швидко опинився під контролем російських окупаційних військ?", - додав Коваленко.
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02.05.2024 10:02
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Ну і де стурбованність ООН????
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02.05.2024 09:38 Ответить
Ніякої стурбованності не буде поки в ООН керує рашка.
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02.05.2024 09:43 Ответить
Коли в новинах пишуть про руїни, значить наші скоро відійдуть звідти
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02.05.2024 09:55 Ответить
Потрібне розслідування щодо втрати Очеретиного, - "Інформаційний спротив".

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголосив на тому, що Очеретине повинно було тримати оборону тривалий час

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Лимано-Куп'янська вісь уже понад рік є пріоритетною для російського командування, але реалізувати більш масштабні дії вони не можуть. Наприклад, Синьківка, яка є вхідними воротами до Куп'янська, вже понад рік тримає оборону. Маленьке село, яке не можуть захопити росіяни. До речі, може бути показовим порівняння з Очеретиним.
Очеретине також повинно було тримати оборону місяці під наступом російських окупаційних військ, але чомусь воно за декілька днів опинилося під контролем росіян", - зауважив Коваленко.
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02.05.2024 10:01 Ответить
За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", потрібно проводити відповідне розслідування на рівні не тільки Генштабу, а також компетентних служб щодо втрати Очеретиного.

"Будемо очікувати на результат та покарання тих, хто в цьому винен.
Тому що Очеретине - це населений пункт, який є основним форпостом по трасі 05-11 на Покровськ.
Чому він так швидко залишився без відповідної оборони й захисту, і так швидко опинився під контролем російських окупаційних військ?", - додав Коваленко.
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02.05.2024 10:02 Ответить
Нащо чекати результату розслідування? Все ж і так зрозуміло, "винні солдати, не втримали". Керівництво ніколи не винне.
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02.05.2024 10:26 Ответить
Склільки вже таких міст? Северодонецьк, Лисичанськ, Бахмут - кричать "фортеця", неможливо взяти, панівні висоти, укріплення. Раз - і за лічені дні вже відійшли.
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02.05.2024 10:28 Ответить
Хто відвів війська з Логвіново, що були форпостом для безпечного проїзду по Бахмутській трасі до Дебальцевого? Деякі кажуть, що команду на це дав саме Сирський. Це і стало остаточним формуванням дебальцевського "некотла"
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02.05.2024 12:07 Ответить
А де взагалі знаходиться лінія оборони Сирського?
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02.05.2024 10:12 Ответить
Де лінія і який у нього план?
До речі, в Залужного просили надати план 2024 року, то вже є цей план від наступника? ой сумніваюсь.
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02.05.2024 11:07 Ответить
У этого длб в его же голове и больше нигде...
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02.05.2024 11:18 Ответить
"Найталановитніший" зодчий **********, завдяки таланту якого виникають незабутні архітектурні шедеври "руїни Бахмуту та Авдіївки, Часів Яру" тощо
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02.05.2024 10:22 Ответить
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02.05.2024 10:25 Ответить
де бл ф16
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02.05.2024 10:40 Ответить
 
 