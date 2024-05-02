Часов Яр сейчас напоминает руины Бахмута и Авдеевки, россияне применяют тактику выжженной земли, - Associated Press

Уже несколько месяцев Часов Яр Донецкой области находится под постоянными обстрелами рашистов. Сейчас в городе остались практически руины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press, также опубликовано соответствующее видео.

На опубликованных кадрах - масштабные разрушения в Часовом Яру, ни одно здание не осталось целым.

"Стратегически важный город в течение нескольких месяцев подвергался атаке российских войск. Его захват даст России контроль над вершиной холма, с которой она сможет атаковать другие города, составляющие опору восточной обороны Украины", - говорится в публикации AP.

Также на кадрах почерневшие многоэтажки. Почти все жилые дома почернели от взрывов, здания и муниципальные учреждения обуглены. Золотой купол церкви остался нетронутым, но само здание выглядит сильно поврежденным. Город, в котором когда-то проживало 12 000 человек, теперь практически безлюден.

"Разрушение подчеркивает тактику выжженной земли, которую Россия применяла в течение более двух лет войны, поскольку ее войска убили и изгнали тысячи мирных жителей", - написало издание.

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Напомним, военные из ОСУВ "Хортица" сообщили, что российские войска продолжают активно штурмовать позиции Сил обороны в районе города Часов Яр Донецкой области. Враг пытается взять город "в тиски". На днях начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус сообщил, что в город перестали приезжать волонтеры - оккупанты целенаправленно обстреливают гражданских.