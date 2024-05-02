Часов Яр сейчас напоминает руины Бахмута и Авдеевки, россияне применяют тактику выжженной земли, - Associated Press
Уже несколько месяцев Часов Яр Донецкой области находится под постоянными обстрелами рашистов. Сейчас в городе остались практически руины
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press, также опубликовано соответствующее видео.
На опубликованных кадрах - масштабные разрушения в Часовом Яру, ни одно здание не осталось целым.
"Стратегически важный город в течение нескольких месяцев подвергался атаке российских войск. Его захват даст России контроль над вершиной холма, с которой она сможет атаковать другие города, составляющие опору восточной обороны Украины", - говорится в публикации AP.
Также на кадрах почерневшие многоэтажки. Почти все жилые дома почернели от взрывов, здания и муниципальные учреждения обуглены. Золотой купол церкви остался нетронутым, но само здание выглядит сильно поврежденным. Город, в котором когда-то проживало 12 000 человек, теперь практически безлюден.
"Разрушение подчеркивает тактику выжженной земли, которую Россия применяла в течение более двух лет войны, поскольку ее войска убили и изгнали тысячи мирных жителей", - написало издание.
Напомним, военные из ОСУВ "Хортица" сообщили, что российские войска продолжают активно штурмовать позиции Сил обороны в районе города Часов Яр Донецкой области. Враг пытается взять город "в тиски". На днях начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус сообщил, что в город перестали приезжать волонтеры - оккупанты целенаправленно обстреливают гражданских.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголосив на тому, що Очеретине повинно було тримати оборону тривалий час
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Лимано-Куп'янська вісь уже понад рік є пріоритетною для російського командування, але реалізувати більш масштабні дії вони не можуть. Наприклад, Синьківка, яка є вхідними воротами до Куп'янська, вже понад рік тримає оборону. Маленьке село, яке не можуть захопити росіяни. До речі, може бути показовим порівняння з Очеретиним.
Очеретине також повинно було тримати оборону місяці під наступом російських окупаційних військ, але чомусь воно за декілька днів опинилося під контролем росіян", - зауважив Коваленко.
"Будемо очікувати на результат та покарання тих, хто в цьому винен.
Тому що Очеретине - це населений пункт, який є основним форпостом по трасі 05-11 на Покровськ.
Чому він так швидко залишився без відповідної оборони й захисту, і так швидко опинився під контролем російських окупаційних військ?", - додав Коваленко.
До речі, в Залужного просили надати план 2024 року, то вже є цей план від наступника? ой сумніваюсь.