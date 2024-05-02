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Новости Война
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Рашисты смогли закрепиться в Очеретино, ВСУ пытаются их выбить. Бои продолжаются, - ОСГВ "Хортица"

Ворогу вдалося закріпитися в Очеретиному на Донеччині

Российским захватчикам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино Покровского района Донецкой области. Однако та часть, в которой находится противник, - под огневым контролем украинских защитников, продолжаются бои.

Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица", подполковник Назар Волошин в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Какова ситуация на 2 мая

По его словам, ВСУ сейчас принимают меры, чтобы выбить российских оккупантов из Очеретино.

В поселке продолжаются тяжелые бои, однако ситуация находится под контролем подразделений ВСУ, отмечает Волошин.

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"Относительно Очеретино. Враг прорвался и закрепился в этом населенном пункте. Часть, в которой находится противник, находится под нашим огневым контролем. Принимаются меры, чтобы его выбить оттуда. Также там продолжаются тяжелые бои, однако ситуация под контролем подразделений ВСУ", - рассказал представитель ОСГВ "Хортица".

Бои на Покровском и Кураховском направлениях

Спикер отметил для того, чтобы стабилизировать обстановку на этом направлении и вернуть под контроль Очеретино, были введены дополнительные силы и средства резерва.

В целом, по словам Волошина, самая сложная ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои.

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Оккупанты привлекли там до 4 своих бригад и пытаются развить наступление на запад от Авдеевки и Марьинки, чтобы пробиться к Покровску и Курахово.

"На этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить он не смог. Для усиления обороны на этих направлениях, замены подразделений, которые понесли потери, с нашей стороны осуществляется перемещение бригад, которые восстановили свою боеспособность", - резюмировал спикер ОСГВ "Хортица".

Автор: 

ОСГВ Хортица (332) боевые действия (3939)


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Топ комментарии
+10
Идет планомерная здача дерьмаком- сырским украинской территории.
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02.05.2024 13:38
+6
Знову 115, яка здала Сіверодонецьк і за 1,5 роки командний склад цієї горе-бригади так і не зміг підготувати особовий склад. А тепер вже виснажена 47ма, яка мала б бути на відпочинку, має сточуватись у наступі...при цьому змінюють чому командира 47ї, а не 115ї...
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02.05.2024 13:04
+5
А їх туди не для затикання дирок кинули. Дирки у нас затикають 47ю, 3ю... - тобто - бойовими пожарними бригадами.
115та мала не дирки затикати, а змінити 47му на утримуванних позиціях - ніяких дірок не було - 47ма трималась. А тепер 47 має якраз затикати дирки у 115й.
Якщо у 115 пенси без нормальної техніки - вона має стояти на білоруському кордоні чи біля придністров'я, а не на гарячому напрямку.
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02.05.2024 13:32
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Знову 115, яка здала Сіверодонецьк і за 1,5 роки командний склад цієї горе-бригади так і не зміг підготувати особовий склад. А тепер вже виснажена 47ма, яка мала б бути на відпочинку, має сточуватись у наступі...при цьому змінюють чому командира 47ї, а не 115ї...
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02.05.2024 13:04 Ответить
Поцікавтеся краще про цю бригаду. Грубо кажучи це ТРо з пенсами і конченою технікою. А там готуй не готуй -покуй. Хто їх туди кинув для затикання дірок-риторичне питання.
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02.05.2024 13:26 Ответить
А їх туди не для затикання дирок кинули. Дирки у нас затикають 47ю, 3ю... - тобто - бойовими пожарними бригадами.
115та мала не дирки затикати, а змінити 47му на утримуванних позиціях - ніяких дірок не було - 47ма трималась. А тепер 47 має якраз затикати дирки у 115й.
Якщо у 115 пенси без нормальної техніки - вона має стояти на білоруському кордоні чи біля придністров'я, а не на гарячому напрямку.
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02.05.2024 13:32 Ответить
Та отож.
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02.05.2024 13:56 Ответить
Зате у нас на польському кордоні специ в повній амуніції і на ******** техніці гасають в пошуках ухилянтів.
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02.05.2024 13:58 Ответить
У нас і мости на Закарпатті охороняють кремезні чоловіки, причому з Харківської області. На фронті жодного разу не були.
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02.05.2024 14:30 Ответить
Нахрена їх звідти вибивати якщо можна обрізати цей виступ з флангів?
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02.05.2024 13:15 Ответить
Нажаль, піздно. Москалі зайняли Архангельське, отже з північно-східного боку вже не підійдеш. Вже атаки на Сокіл, тож з флангів до Очеретиного не підійти.
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02.05.2024 13:22 Ответить
З флангів там низини і кацапи ввели багато резервів туи і самі атакують на фланги і по фронту.
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02.05.2024 13:35 Ответить
Враження таке, що коментар писала Мар'яна Безугла, а речник лише озвучив. "Рашисти змогли закріпитися в Очеретиному.Джерело:
УУ цьому ж повідомленні далі:"Також там тривають важкі , проте ситуація під контролем підрозділів ЗСУ", - розповів речник ОСУВ "Хортиця". Джерело:
ТТобто кацапи закріпилися, але ЗСУ контролюють? Це як? 🤔
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02.05.2024 13:25 Ответить
не слід шукати логіку в поясненнях дежурних говорячих голів.
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02.05.2024 13:59 Ответить
Вже касетними гатять по Слов"янську - сирник, давай жени на передову батальон Монако!
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02.05.2024 13:30 Ответить
Резерви треба було вводити, коли ЗСУ ще тримали позиції в Очеретиному.
Проіпалі.
А тепер треба у лобові контратаки пенсів зі 115-ої посилати, на вже закріпившихся кацапів. Ці резерви вже до сраки. Так у Бахмуті було, в Авдосі - резерви вже потім приходили, коли ЗСУ відступили з обладнених позицій і чиплялись за оборону в голому полі ...
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02.05.2024 13:34 Ответить
Так 115 посипалась одразу ж як зайшла на позиції. Як тільки 47 відвели і замінили на 115 - кацапи одразу ж і прорвали фронт. 47му повернули швидко назад, але кацапи вже прорвалися. 115 небоєздатна....її взагалі не можна було ставити на таку ділянку фронту...
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02.05.2024 13:38 Ответить
Идет планомерная здача дерьмаком- сырским украинской территории.
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02.05.2024 13:38 Ответить
Я не стратег. Військових академій не закінчував. Але досвід мій каже, якщо на гору не піднятись, то краще її обійти. А клешні обламати не легше ? А котли кацапи не *******.
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02.05.2024 14:42 Ответить
"вибити" - у когось ще дофіга штурмовиків для вибивання?

тут оборону нема кому тримати, але хтось й надалі кидає людей в атаки
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02.05.2024 15:06 Ответить
В цій інфі відсутні перелік винних в здачі територій України після січня ц.р. А цей список має відкриватися прізвищами ЄрЗе, які безпричино поміняли все вище командування ЗСУ на нездале і не забезпечили ЗСУ технікою, ***********, необхідною кількістю особового складу та союзницької підмоги. Звісно, окрім верховного командування країни, винуватк і вище командування ЗСУ - але це вже похідна історія.
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02.05.2024 16:02 Ответить
Кто не понял...в планах на этот год,программа минимум-
1.Раздроч... народ на смуту бусификацией и насильной мобилизацией всех кого поймают
2.Сдать Донецкую область до американских выборов

программа максимум-
обвалить фронт с катастрофическими последствиями
подписать с кацапами на условиях кацапов со словами-вы же видите,это лучшее что может быть

Достижения кацапа командующего за несколько месяцев-
***** Авдеевки,Часов Яра(фактически),прорыв Очеретиного
уничтоженые несколько Хаймарсов, Пэтриотов...******...энергетика в хламину за пару недель.. Вот и думайте..что на самом деле происходит
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02.05.2024 16:19 Ответить
 
 