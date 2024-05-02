Рашисты смогли закрепиться в Очеретино, ВСУ пытаются их выбить. Бои продолжаются, - ОСГВ "Хортица"

Российским захватчикам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино Покровского района Донецкой области. Однако та часть, в которой находится противник, - под огневым контролем украинских защитников, продолжаются бои.

Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица", подполковник Назар Волошин в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Какова ситуация на 2 мая

По его словам, ВСУ сейчас принимают меры, чтобы выбить российских оккупантов из Очеретино.

В поселке продолжаются тяжелые бои, однако ситуация находится под контролем подразделений ВСУ, отмечает Волошин.

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"Относительно Очеретино. Враг прорвался и закрепился в этом населенном пункте. Часть, в которой находится противник, находится под нашим огневым контролем. Принимаются меры, чтобы его выбить оттуда. Также там продолжаются тяжелые бои, однако ситуация под контролем подразделений ВСУ", - рассказал представитель ОСГВ "Хортица".

Бои на Покровском и Кураховском направлениях

Спикер отметил для того, чтобы стабилизировать обстановку на этом направлении и вернуть под контроль Очеретино, были введены дополнительные силы и средства резерва.

В целом, по словам Волошина, самая сложная ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои.

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Оккупанты привлекли там до 4 своих бригад и пытаются развить наступление на запад от Авдеевки и Марьинки, чтобы пробиться к Покровску и Курахово.

"На этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить он не смог. Для усиления обороны на этих направлениях, замены подразделений, которые понесли потери, с нашей стороны осуществляется перемещение бригад, которые восстановили свою боеспособность", - резюмировал спикер ОСГВ "Хортица".