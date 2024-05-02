Рашисты смогли закрепиться в Очеретино, ВСУ пытаются их выбить. Бои продолжаются, - ОСГВ "Хортица"
Российским захватчикам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино Покровского района Донецкой области. Однако та часть, в которой находится противник, - под огневым контролем украинских защитников, продолжаются бои.
Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица", подполковник Назар Волошин в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Какова ситуация на 2 мая
По его словам, ВСУ сейчас принимают меры, чтобы выбить российских оккупантов из Очеретино.
В поселке продолжаются тяжелые бои, однако ситуация находится под контролем подразделений ВСУ, отмечает Волошин.
"Относительно Очеретино. Враг прорвался и закрепился в этом населенном пункте. Часть, в которой находится противник, находится под нашим огневым контролем. Принимаются меры, чтобы его выбить оттуда. Также там продолжаются тяжелые бои, однако ситуация под контролем подразделений ВСУ", - рассказал представитель ОСГВ "Хортица".
Бои на Покровском и Кураховском направлениях
Спикер отметил для того, чтобы стабилизировать обстановку на этом направлении и вернуть под контроль Очеретино, были введены дополнительные силы и средства резерва.
В целом, по словам Волошина, самая сложная ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои.
Оккупанты привлекли там до 4 своих бригад и пытаются развить наступление на запад от Авдеевки и Марьинки, чтобы пробиться к Покровску и Курахово.
"На этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить он не смог. Для усиления обороны на этих направлениях, замены подразделений, которые понесли потери, с нашей стороны осуществляется перемещение бригад, которые восстановили свою боеспособность", - резюмировал спикер ОСГВ "Хортица".
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115та мала не дирки затикати, а змінити 47му на утримуванних позиціях - ніяких дірок не було - 47ма трималась. А тепер 47 має якраз затикати дирки у 115й.
Якщо у 115 пенси без нормальної техніки - вона має стояти на білоруському кордоні чи біля придністров'я, а не на гарячому напрямку.
УУ цьому ж повідомленні далі:"Також там тривають важкі , проте ситуація під контролем підрозділів ЗСУ", - розповів речник ОСУВ "Хортиця". Джерело:
ТТобто кацапи закріпилися, але ЗСУ контролюють? Це як? 🤔
Проіпалі.
А тепер треба у лобові контратаки пенсів зі 115-ої посилати, на вже закріпившихся кацапів. Ці резерви вже до сраки. Так у Бахмуті було, в Авдосі - резерви вже потім приходили, коли ЗСУ відступили з обладнених позицій і чиплялись за оборону в голому полі ...
тут оборону нема кому тримати, але хтось й надалі кидає людей в атаки
1.Раздроч... народ на смуту бусификацией и насильной мобилизацией всех кого поймают
2.Сдать Донецкую область до американских выборов
программа максимум-
обвалить фронт с катастрофическими последствиями
подписать с кацапами на условиях кацапов со словами-вы же видите,это лучшее что может быть
Достижения кацапа командующего за несколько месяцев-
***** Авдеевки,Часов Яра(фактически),прорыв Очеретиного
уничтоженые несколько Хаймарсов, Пэтриотов...******...энергетика в хламину за пару недель.. Вот и думайте..что на самом деле происходит