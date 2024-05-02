Силы ПВО утром уничтожили российский "Орлан-10" над Николаевщиной, - ВК "Схід"
Противовоздушная оборона юга Украины утром 2 мая уничтожила над Николаевской областью разведывательный беспилотник россиян "Орлан-10".
Об этом сообщает Воздушное командование "Схід", информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, за минувшие сутки противовоздушной обороной юга Украины уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 на Николаевщине, 2 ударных беспилотника "Shahed-136/131" и российский разведывательный БПЛА "Орлан-10" в Одесской области.
"Утром 2 мая на Николаевщине уничтожен еще один "Орлан-10", - сообщили в ВК "Схід".
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Вказана обставина дозволила російській армії завдати кілька відчутних ударів по ЗСУ та українській інфраструктурі за десятки кілометрів від лінії фронту.
Це можливо завдяки постійній модернізації, а також масовому виробництву й застосуванню безпілотників "Орлан", Zala і Supercam у зв'язці з ракетними комплексами "Іскандер" чи іншими далекобійними системами.'
У кацапів через це вже вимальовується не тільки тактична, а й стратегічна перевага. Так пише ввс.
Де наші гіганти технічної і інженерної думки?за 30років втікли за кордон, і в росію в тому числі, через відсутність нормальної роботи і зарплати. Вигрібайте з 'юристами і менеджерами ат бога'.