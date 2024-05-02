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Новости Война
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Силы ПВО утром уничтожили российский "Орлан-10" над Николаевщиной, - ВК "Схід"

Російський Орлан-10 знищено над Миколаївщиною 2 травня 2024 року

Противовоздушная оборона юга Украины утром 2 мая уничтожила над Николаевской областью разведывательный беспилотник россиян "Орлан-10".

Об этом сообщает Воздушное командование "Схід", информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за минувшие сутки противовоздушной обороной юга Украины уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 на Николаевщине, 2 ударных беспилотника "Shahed-136/131" и российский разведывательный БПЛА "Орлан-10" в Одесской области.

"Утром 2 мая на Николаевщине уничтожен еще один "Орлан-10", - сообщили в ВК "Схід".

Также читайте: Россияне вместо "шахедов" атакуют баллистикой и ракетами типа Х-59, - Воздушные силы

Знищення ворожих повітряних цілей на півдні України

Автор: 

беспилотник (3541) Николаевская область (2107) ПВО (2709)


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'росіяни активно та ефективно використовують тактику проникнення дронів-розвідників у глибокий тил України, де вони полюють на важливі об'єкти і наводять балістичні ракети.

Вказана обставина дозволила російській армії завдати кілька відчутних ударів по ЗСУ та українській інфраструктурі за десятки кілометрів від лінії фронту.

Це можливо завдяки постійній модернізації, а також масовому виробництву й застосуванню безпілотників "Орлан", Zala і Supercam у зв'язці з ракетними комплексами "Іскандер" чи іншими далекобійними системами.'
У кацапів через це вже вимальовується не тільки тактична, а й стратегічна перевага. Так пише ввс.
Де наші гіганти технічної і інженерної думки?за 30років втікли за кордон, і в росію в тому числі, через відсутність нормальної роботи і зарплати. Вигрібайте з 'юристами і менеджерами ат бога'.
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02.05.2024 13:09 Ответить
 
 