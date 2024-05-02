Силы ПВО утром уничтожили российский "Орлан-10" над Николаевщиной, - ВК "Схід"

Противовоздушная оборона юга Украины утром 2 мая уничтожила над Николаевской областью разведывательный беспилотник россиян "Орлан-10".

Об этом сообщает Воздушное командование "Схід", информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за минувшие сутки противовоздушной обороной юга Украины уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 на Николаевщине, 2 ударных беспилотника "Shahed-136/131" и российский разведывательный БПЛА "Орлан-10" в Одесской области.

"Утром 2 мая на Николаевщине уничтожен еще один "Орлан-10", - сообщили в ВК "Схід".

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