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Сили ППО зранку знищили російський "Орлан-10" над Миколаївщиною, - ПК "Схід"

Російський Орлан-10 знищено над Миколаївщиною 2 травня 2024 року

Протиповітряна оборона півдня України зранку 2 травня знищила над Миколаївською областю розвідувальний безпілотник росіян "Орлан-10".

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, упродовж минулої доби протиповітряною обороною півдня України знищено керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 на Миколаївщині, 2 ударні безпілотники "Shahed-136/131" та російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10" на Одещині.

"Зранку 2 травня на Миколаївщині знищено ще один "Орлан-10", - повідомили в ПК "Схід".

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Знищення ворожих повітряних цілей на півдні України

Автор: 

безпілотник (4101) Миколаївська область (2258) ППО (3146)


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'росіяни активно та ефективно використовують тактику проникнення дронів-розвідників у глибокий тил України, де вони полюють на важливі об'єкти і наводять балістичні ракети.

Вказана обставина дозволила російській армії завдати кілька відчутних ударів по ЗСУ та українській інфраструктурі за десятки кілометрів від лінії фронту.

Це можливо завдяки постійній модернізації, а також масовому виробництву й застосуванню безпілотників "Орлан", Zala і Supercam у зв'язці з ракетними комплексами "Іскандер" чи іншими далекобійними системами.'
У кацапів через це вже вимальовується не тільки тактична, а й стратегічна перевага. Так пише ввс.
Де наші гіганти технічної і інженерної думки?за 30років втікли за кордон, і в росію в тому числі, через відсутність нормальної роботи і зарплати. Вигрібайте з 'юристами і менеджерами ат бога'.
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02.05.2024 13:09 Відповісти
 
 