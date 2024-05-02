Сили ППО зранку знищили російський "Орлан-10" над Миколаївщиною, - ПК "Схід"

Протиповітряна оборона півдня України зранку 2 травня знищила над Миколаївською областю розвідувальний безпілотник росіян "Орлан-10".

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, упродовж минулої доби протиповітряною обороною півдня України знищено керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 на Миколаївщині, 2 ударні безпілотники "Shahed-136/131" та російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10" на Одещині.

"Зранку 2 травня на Миколаївщині знищено ще один "Орлан-10", - повідомили в ПК "Схід".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Росії заявили про атаку дронів: біля Афіпського НПЗ у Краснодарському краї пролунали вибухи. ВIДЕО