Сили ППО зранку знищили російський "Орлан-10" над Миколаївщиною, - ПК "Схід"
Протиповітряна оборона півдня України зранку 2 травня знищила над Миколаївською областю розвідувальний безпілотник росіян "Орлан-10".
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, упродовж минулої доби протиповітряною обороною півдня України знищено керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 на Миколаївщині, 2 ударні безпілотники "Shahed-136/131" та російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10" на Одещині.
"Зранку 2 травня на Миколаївщині знищено ще один "Орлан-10", - повідомили в ПК "Схід".
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Вказана обставина дозволила російській армії завдати кілька відчутних ударів по ЗСУ та українській інфраструктурі за десятки кілометрів від лінії фронту.
Це можливо завдяки постійній модернізації, а також масовому виробництву й застосуванню безпілотників "Орлан", Zala і Supercam у зв'язці з ракетними комплексами "Іскандер" чи іншими далекобійними системами.'
У кацапів через це вже вимальовується не тільки тактична, а й стратегічна перевага. Так пише ввс.
Де наші гіганти технічної і інженерної думки?за 30років втікли за кордон, і в росію в тому числі, через відсутність нормальної роботи і зарплати. Вигрібайте з 'юристами і менеджерами ат бога'.