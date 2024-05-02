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Новини
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У Росії заявили про атаку дронів: біля Афіпського НПЗ у Краснодарському краї пролунали вибухи. ВIДЕО

У ніч проти 2 травня в Краснодарському краї  в районі селища Афіпський пролунали вибухи. Там розташований нафтопереробний завод.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

Влада краю пояснила вибухи атакою нібито українських безпілотників на завод та роботою ППО.

Місцеві мешканці спочатку повідомили про характерний звук двигунів безпілотників, а потім про три вибухи. Представники влади заявили, що три безпілотники намагалися атакувати нафтопереробний завод, але були знищені.

Зазначається, що загалом було три вибухи, а місцеві жителі чули характерний звук двигунів, вірогідно дронів, що лунав у небі. були збиті ППО на підльоті до нього, та нібито впали за кілька кілометрів від заводу. Окупанти заявляють, що дрони - українські.

Також у мережі з'явилося відео нібито з місця подій.

"Очевидці розповіли SHOT, що перший вибух над населеним пунктом пролунав о 3:10. Після цього звук мотора в небі продовжився і було чути ще два вибухи. Попередньо БПЛА летіли у бік НПЗ, але були збиті ППО або посаджені засобами РЕБ", - йдеться в публікації.

Офіційних даних про руйнування та постраждалих немає. Місцевий губернатор про подію нічого не повідомляв.

Нагадаємо, це вже не перша атака на Афіпський нафтопереробний завод. 29 жовтня  2023 року близько четвертої години ранку в районі Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї РФ пролунав потужний вибух. Також Афіпський НПЗ було атаковано 31 травня минулого року. "У Краснодарському краї РФ загорівся Афіпський нафтопереробний завод. Горить одна з установок із перегонки мазуту. Попередня причина – приліт БПЛА", - повідомив тоді російський губернатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У РФ виникли проблеми з бензином після атак українських безпілотників, – Politico

Автор: 

безпілотник (4101) НПЗ (587) росія (64926)


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Топ коментарі
+17
Мєлочь, а приятно. По одному кожну нічь...
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02.05.2024 07:08
+10
Вчера говорили, шо до сотни жмуров.
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02.05.2024 07:39
+10
Гнать бензин стало опаснее, чем самогон.
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02.05.2024 08:18
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Мєлочь, а приятно. По одному кожну нічь...
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02.05.2024 07:08 Відповісти
Вроде на следующую ночь придется повторить. чтобы долетели.
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02.05.2024 07:26 Відповісти
а про полігон на Луганщині повідомляли ? накрили касетками.
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02.05.2024 07:30 Відповісти
Вчера говорили, шо до сотни жмуров.
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02.05.2024 07:39 Відповісти
Опять нервный обед у салливана в вашингтоне, хеппи милл в рот не лезет.
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02.05.2024 07:31 Відповісти
Принаймні один наземний вибух.
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02.05.2024 07:45 Відповісти
А кацапам сподобалось
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02.05.2024 07:59 Відповісти
Если до конца лета Путину и склеют лапти то не за сотни тысяч угробленных боевых орков а за сумашедшие убытки нефтяной братвы.
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02.05.2024 08:10 Відповісти
Та хутчiй би вже те сталося... Мать його перетак, стосовно причини. Просто. ПУТiН, ЗДОХНИ СКАЖЕНОЮ СОБАКОЮ !!!
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02.05.2024 08:18 Відповісти
Гнать бензин стало опаснее, чем самогон.
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02.05.2024 08:18 Відповісти
стесняюсь спросить а где атакамсы на 300 км, что то после того как Дурак убрал Залужного и поставил ручного, хорошего руЦкого сырка как отрезало, где то, что то какие то заправки....Оманский договорняк продолжает выполняться....фсбэшник Елдак работу делает....

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02.05.2024 09:50 Відповісти
Слава Богу Украинцыпродолжают атаки на рашкинские НПЗ. Это самый эффективный способ использованиея дронов!
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02.05.2024 11:44 Відповісти
По Бахмуту били фосфором, то Авдіївці били фосфором, по Часову Яру б'ють фосфором... Може не треба пуляти дронами по заводу, а підірвати цього дрона з фосфором над НПЗ? Щоб світилось пару тижнів?
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02.05.2024 12:23 Відповісти
 
 