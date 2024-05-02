У Росії заявили про атаку дронів: біля Афіпського НПЗ у Краснодарському краї пролунали вибухи. ВIДЕО

У ніч проти 2 травня в Краснодарському краї в районі селища Афіпський пролунали вибухи. Там розташований нафтопереробний завод.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

Влада краю пояснила вибухи атакою нібито українських безпілотників на завод та роботою ППО.

Місцеві мешканці спочатку повідомили про характерний звук двигунів безпілотників, а потім про три вибухи. Представники влади заявили, що три безпілотники намагалися атакувати нафтопереробний завод, але були знищені.

Зазначається, що загалом було три вибухи, а місцеві жителі чули характерний звук двигунів, вірогідно дронів, що лунав у небі. були збиті ППО на підльоті до нього, та нібито впали за кілька кілометрів від заводу. Окупанти заявляють, що дрони - українські.

Також у мережі з'явилося відео нібито з місця подій.

"Очевидці розповіли SHOT, що перший вибух над населеним пунктом пролунав о 3:10. Після цього звук мотора в небі продовжився і було чути ще два вибухи. Попередньо БПЛА летіли у бік НПЗ, але були збиті ППО або посаджені засобами РЕБ", - йдеться в публікації.

Офіційних даних про руйнування та постраждалих немає. Місцевий губернатор про подію нічого не повідомляв.

Нагадаємо, це вже не перша атака на Афіпський нафтопереробний завод. 29 жовтня 2023 року близько четвертої години ранку в районі Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї РФ пролунав потужний вибух. Також Афіпський НПЗ було атаковано 31 травня минулого року. "У Краснодарському краї РФ загорівся Афіпський нафтопереробний завод. Горить одна з установок із перегонки мазуту. Попередня причина – приліт БПЛА", - повідомив тоді російський губернатор.

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