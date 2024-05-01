У РФ виникли проблеми з бензином після атак українських безпілотників, – Politico

Україна продовжує виводити з експлуатації російські нафтопереробні заводи, що підриває експортні постачання з РФ та спричиняючи різке зростання цін на її внутрішньому ринку.

Про це йдеться у матеріалі Politico "Паливна проблема Путіна: як Україна позбавляє Росію дизельного пального та бензину", передає Укрінформ.

"Хвиля ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах у глибині Росії змусила Кремль захищати власну територію, продовжуючи вести війну проти свого сусіда. Але ці атаки також призвели до немислимого – найбільшій нафтовій державі світу стало бракувати бензину", – зазначають журналісти.

Згідно з даними уряду РФ, ціни на дизельне пальне для російських споживачів різко зросли - за останній тиждень майже на 10%. Вартість бензину також сягнула шестимісячного максимуму, підскочивши більш ніж на 20% від початку року, адже пропозиція скорочується і дедалі більше заводів мусять призупиняти виробництво.

Як нагадує видання, минулої середи два сховища палива, що належать енергетичному гіганту "Роснєфть", приблизно за 500 км від кордону з Україною, були серйозно пошкоджені безпілотниками. Загалом цього року більше десятка нафтопереробних заводів у дев'яти російських регіонах зазнали подібних ударів.

"Це як комар – коли ви не можете його знайти, не можете його вбити, а він повертається ніч за ніччю, то це виснажує вас", – прокоментував колишній офіцер британської військової розвідки та планувальник НАТО Філіп Інгрем.

На його переконання, ці удари "мають ефект, тому що вони руйнують нафтову інфраструктуру та інші важливі об'єкти національної інфраструктури". Інгрем прогнозує, що цю стратегію "вивчатимуть в академіях підготовки офіцерів у найближчі десятиліття".

Як зазначає Politico, у результаті ударів безпілотників РФ скоротила експорт до майже історичного мінімуму, відвантаживши минулого тижня трохи більше 712 тис. тонн дизельного пального і газойлю, у порівнянні з понад 844 тис. тонн за такий самий тиждень у 2023 році.

"Для Москви – це і політична, і військова проблема. Крім того, що дешеве паливо має важливе значення для військових зусиль Росії, воно є ключовою частиною пропозиції президента Володимира Путіна для населення, протиотрутою від відставання зарплат і слабкого рубля", – йдеться у статті.

У матеріалі також наводять експертні оцінки, згідно з якими ціни на пальне в РФ навряд чи знизяться найближчим часом – "і країні, можливо, навіть доведеться імпортувати бензин із запасів, що зберігаються в сусідній Білорусі".

Що відомо про удари України по російських НПЗ

Як повідомлялося, у ніч проти 1 травня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод в РФ, унаслідок вибухів там почалася пожежа.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін 9 квітня попередив, що атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, і закликав країну зосередитися на військових цілях.

2 квітня безпілотники атакували російський нафтопереробний комплекс у Нижньокамську в Татарстані. Атака на НПЗ є спільною операцією СБУ і ГУР Міноборони.

Йдеться про нафтопереробний завод "Танеко" російської компанії "Татнєфть", розташований приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту. Безпілотник влучив в установку первинної переробки, яка переробляє близько 155 000 барелів нафти на день, але пошкодження установки не критичне, стверджують російські посадовці.

Перед цим роботу зупинив Куйбишевський НПЗ (Самарська область). БпЛА атакували цей завод у ніч на 23 березня. Після атаки завод зупинив роботу нафтопереробної установки CDU-5, через що потужності підприємства знизилися вдвічі.

За підрахунками Reuters, атаки українських безпілотників вивели з ладу близько 15% потужностей первинної переробки нафти у РФ станом на кінець березня. За даними Росстату, російські нафтопереробні підприємства зменшили виробництво бензину за останній тиждень березня до 110,7 тис. тонн на добу, це на 12% менше середнього показника в лютому.