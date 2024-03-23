У Росії внаслідок удару безпілотників загорівся Куйбишевський НПЗ

У ніч проти 23 березня внаслідок атаки безпілотників пролунали вибухи на Куйбишевському нафтопереробному заводі у Самарській області РФ.

Про це першими повідомили місцеві Telegram-канали.

"Пожежа на НПЗ поряд із містом Новокуйбишевськ у Самарській області. За повідомленнями очевидців, було чутно вибух, потім видно полум'я від пожежі. Завод міг атакувати безпілотник", – писав Mash.

Пізніше влада регіону підтвердила, що внаслідок атаки дронів на завод сталося загоряння колони первинної переробки нафти.

Постраждалих чи загиблих немає.

Куйбишевський НПЗ – одне із найбільших підприємств нафтової галузі Самарської області. Підприємство спеціалізується на випуску моторного пального, включно з бензинами і дизпаливом екологічного стандарту Євро-5. Завод входить до структури "Роснєфті" з травня 2007 року.

Напередодні видання Financial Times із посиланням на джерела повідомило, що США закликали Україну більше не завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах та іншій енергетичній інфраструктурі. Адже, це може призвести до ще більшої ескалації та зумовити глобальне зростання цін на енергоресурси. Утім, пізніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк цю інформацію заперечив.

Удари України по російським НПЗ

Як повідомлялося, біржові ціни на бензин та дизпаливо у Росії стрімко зростають через побоювання зменшення виробництва внаслідок ударів українських дронів по найбільшим російським НПЗ.

У ніч на 15 березня безпілотники атакували російський НПЗ "Первый завод" у Калузькій області. Обладнання заводу зазнало пошкоджень, зайнялася пожежа.

13 березня Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії призупиняв роботу після атаки дронів. Це найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії та єдиний НПЗ у Ростовській області. Його повна потужність – 5,6 млн тонн.

Того ж дня безпілотники атакували рязанський НПЗ "Роснєфті", внаслідок чого пошкоджень зазнали дві установки первинної переробки нафти. На них припадає 70% потужності заводу, проте ступінь пошкоджень власник заводу приховує.

У ніч на 12 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області, він також призупинив роботу. Внаслідок удару виведено з ладу найбільшу установку з переробки нафти, яка забезпечували 53% переробки на НПЗ.

У січні на цьому ж НПЗ на сталася аварія. Тоді завод зупинив одну з двох установок каталітичного крекінгу через вихід з ладу компресорного обладнання, яке неможливо замінити найближчим часом через санкції. Через аварію виробництво бензину АІ-95 на підприємстві знизилося приблизно на 200 тисяч тонн на місяць.

Також раніше зафіксовано атаки безпілотників на інші російські нафтопереробні об'єкти.

Побоюючись дефіциту палива на внутрішньому ринку, Росія з 1 березня 2024 року відновила заборону на експорт бензину.