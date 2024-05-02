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Новости
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В России заявили об атаке дронов: у Афипского НПЗ в Краснодарском крае раздались взрывы. ВИДЕО

В ночь на 2 мая в Краснодарском крае в районе поселка Афипский прогремели взрывы. Там расположен нефтеперерабатывающий завод.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Власти края объяснили взрывы атакой якобы украинских беспилотников на завод и работой ПВО.

Местные жители сначала сообщили о характерном звуке двигателей беспилотников, а затем о трех взрывах. Представители власти заявили, что три беспилотника пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод, но были уничтожены.

Отмечается, что всего было три взрыва, а местные жители слышали характерный звук двигателей, вероятно дронов, раздававшийся в небе. были сбиты ПВО на подлете к нему, и якобы упали в нескольких километрах от завода. Оккупанты заявляют, что дроны - украинские.

Также в сети появилось видео якобы с места событий.

"Очевидцы рассказали SHOT, что первый взрыв над населенным пунктом прогремел в 3:10. После этого звук мотора в небе продолжился и было слышно еще два взрыва. Предварительно БПЛА летели в сторону НПЗ, но были сбиты ПВО или посажены средствами РЭБ", - говорится в публикации.

Официальных данных о разрушениях и пострадавших нет. Местный губернатор о происшествии ничего не сообщал.

Напомним, это уже не первая атака на Афипский нефтеперерабатывающий завод. 29 октября 2023 года около четырех часов утра в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае РФ прогремел мощный взрыв. Также Афипский НПЗ был атакован 31 мая прошлого года. "В Краснодарском крае РФ загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина - прилет БПЛА", - сообщил тогда российский губернатор.

Также смотрите: Из-за украинских атак на НПЗ цены на дизтопливо в России поднялись на 10% за последнюю неделю, - Politico. ФОТО

Автор: 

беспилотник (3541) НПЗ (238) россия (95365)


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Топ комментарии
+17
Мєлочь, а приятно. По одному кожну нічь...
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02.05.2024 07:08
+10
Вчера говорили, шо до сотни жмуров.
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02.05.2024 07:39
+10
Гнать бензин стало опаснее, чем самогон.
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02.05.2024 08:18
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Мєлочь, а приятно. По одному кожну нічь...
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02.05.2024 07:08 Ответить
Вроде на следующую ночь придется повторить. чтобы долетели.
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02.05.2024 07:26 Ответить
а про полігон на Луганщині повідомляли ? накрили касетками.
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02.05.2024 07:30 Ответить
Вчера говорили, шо до сотни жмуров.
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02.05.2024 07:39 Ответить
Опять нервный обед у салливана в вашингтоне, хеппи милл в рот не лезет.
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02.05.2024 07:31 Ответить
Принаймні один наземний вибух.
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02.05.2024 07:45 Ответить
А кацапам сподобалось
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02.05.2024 07:59 Ответить
Если до конца лета Путину и склеют лапти то не за сотни тысяч угробленных боевых орков а за сумашедшие убытки нефтяной братвы.
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02.05.2024 08:10 Ответить
Та хутчiй би вже те сталося... Мать його перетак, стосовно причини. Просто. ПУТiН, ЗДОХНИ СКАЖЕНОЮ СОБАКОЮ !!!
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02.05.2024 08:18 Ответить
Гнать бензин стало опаснее, чем самогон.
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02.05.2024 08:18 Ответить
стесняюсь спросить а где атакамсы на 300 км, что то после того как Дурак убрал Залужного и поставил ручного, хорошего руЦкого сырка как отрезало, где то, что то какие то заправки....Оманский договорняк продолжает выполняться....фсбэшник Елдак работу делает....

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02.05.2024 09:50 Ответить
Слава Богу Украинцыпродолжают атаки на рашкинские НПЗ. Это самый эффективный способ использованиея дронов!
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02.05.2024 11:44 Ответить
По Бахмуту били фосфором, то Авдіївці били фосфором, по Часову Яру б'ють фосфором... Може не треба пуляти дронами по заводу, а підірвати цього дрона з фосфором над НПЗ? Щоб світилось пару тижнів?
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02.05.2024 12:23 Ответить
 
 