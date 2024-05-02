В России заявили об атаке дронов: у Афипского НПЗ в Краснодарском крае раздались взрывы. ВИДЕО

В ночь на 2 мая в Краснодарском крае в районе поселка Афипский прогремели взрывы. Там расположен нефтеперерабатывающий завод.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Власти края объяснили взрывы атакой якобы украинских беспилотников на завод и работой ПВО.

Местные жители сначала сообщили о характерном звуке двигателей беспилотников, а затем о трех взрывах. Представители власти заявили, что три беспилотника пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод, но были уничтожены.

Отмечается, что всего было три взрыва, а местные жители слышали характерный звук двигателей, вероятно дронов, раздававшийся в небе. были сбиты ПВО на подлете к нему, и якобы упали в нескольких километрах от завода. Оккупанты заявляют, что дроны - украинские.

Также в сети появилось видео якобы с места событий.

"Очевидцы рассказали SHOT, что первый взрыв над населенным пунктом прогремел в 3:10. После этого звук мотора в небе продолжился и было слышно еще два взрыва. Предварительно БПЛА летели в сторону НПЗ, но были сбиты ПВО или посажены средствами РЭБ", - говорится в публикации.

Официальных данных о разрушениях и пострадавших нет. Местный губернатор о происшествии ничего не сообщал.

Напомним, это уже не первая атака на Афипский нефтеперерабатывающий завод. 29 октября 2023 года около четырех часов утра в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае РФ прогремел мощный взрыв. Также Афипский НПЗ был атакован 31 мая прошлого года. "В Краснодарском крае РФ загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина - прилет БПЛА", - сообщил тогда российский губернатор.

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