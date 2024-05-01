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Из-за украинских атак на НПЗ цены на дизтопливо в России поднялись на 10% за последнюю неделю, - Politico. ФОТО

Атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы вызвали стремительный рост цен на дизтопливо в РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"Волна ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России заставила Кремль защищать собственную территорию, одновременно ведя войну против своего соседа. Но эти атаки также привели к немыслимому - крупнейшая нефтяная держава мира осталась без бензина", - говорится в сообщении.

Цены на дизтопливо для российских потребителей резко выросли, поднявшись почти на 10 процентов только за последнюю неделю, согласно правительственным данным.

Стоимость бензина также достигла шестимесячного максимума, увеличившись более чем на 20 процентов с начала года, поскольку предложение сокращается и все больше заводов вынуждены приостанавливать производство.

В Politico напоминают, что в прошлую среду два топливных хранилища, принадлежащих российскому энергетическому гиганту "Роснефть", примерно в 500 километрах от границы с Украиной, были серьезно повреждены беспилотниками. В этом году более десятка нефтеперерабатывающих заводов в девяти российских регионах подверглись подобным ударам.

Вибух на нафтобазі в Смоленській області РФ.

Смотрите: Последствия ударов украинских беспилотников по нефтебазе в Смоленской области. ВИДЕО

"Это как комар - когда вы не можете его найти, не можете его убить, а он возвращается ночь за ночью, вы будете истощены. Это очень хороший способ снять напряжение с линии фронта", - прокомментировал дроновые атаки бывший офицер британской военной разведки и планировщик НАТО Филип Ингрэм.

Издание пишет, что в результате ударов Москва сократила экспорт топлива до почти исторического минимума, отгрузив на прошлой неделе чуть более 712 тысяч тонн дизельного топлива и мазута, по сравнению с более 844 тысячами за ту же неделю в 2023 году.

"Для Москвы это и политическая, и военная проблема", - отмечают в издании.

Politico предполагает, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем.

Также читайте: Дроны атаковали два НПЗ и битумный завод в Краснодарском крае РФ (обновлено)

Издание приводит цитату эксперта по российской экономике Международного института стратегических исследований Марии Шагиной:

"Физические санкции" Украины могут ускорить фактические санкции. Киев обнаружил технологическую уязвимость Москвы, а удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам ускоряют влияние западных санкций, которые уже привели к тому, что эти заводы пытаются заменить западное оборудование, запчасти и программное обеспечение".

Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 27 апреля украинские дроны атаковали Ильское и Славянское НПЗ в Краснодарском крае России и военный аэродром "Кущевск".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны СБУ поразили две нефтебазы в Смоленской области РФ, там хранилось 26 тыс. куб. м топлива, - источник

Автор: 

НПЗ (239) россия (95502) дроны (3909)


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Топ комментарии
+8
Мало
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01.05.2024 01:45
+6
ОПЕК має нам доплачувати - можна дронами.
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01.05.2024 01:44
+5
В Оттаві чи в Торонто?
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01.05.2024 06:18
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Дивно, на московіі такого не було, допоки моль не пішла у 2014 року, війною в Україну!

Співпадіння…
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01.05.2024 01:40 Ответить
І на бурових хтось може викинути недопалка так, що гаситимуть років 100, поки все не вигорить.
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01.05.2024 05:10 Ответить
ОПЕК має нам доплачувати - можна дронами.
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01.05.2024 01:44 Ответить
ви той опек бачили? там одні клоуни
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01.05.2024 09:00 Ответить
Де ви бачили клоуна, що не любить гроші?
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01.05.2024 11:09 Ответить
Мало
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01.05.2024 01:45 Ответить
Це добре. Ріст цін на пальне, потягне і ріст цін в супермаркетах, кацапи більше грошей будуть витрачати.
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01.05.2024 01:51 Ответить
Ріст цін в супермаркетах потягне також потоп. Поки вода зійде сіяти і садити буде пізно. На параші настане голод і холод. Бумеранг вдарив за все водночас.
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01.05.2024 02:10 Ответить
кого заливає - хай їдуть https://twitter.com/i/status/1785346692516122936 в Улан-Уде парткі сушить.
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01.05.2024 02:52 Ответить
Там теж Нептун порядкує.
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01.05.2024 08:49 Ответить
А що Краснодарський край топить?
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01.05.2024 06:26 Ответить
Ні там лісові пожежі.
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01.05.2024 07:54 Ответить
В Оттаві чи в Торонто?
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01.05.2024 06:18 Ответить
зразу шифрується, ухилянт онови данні в тцк
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01.05.2024 08:15 Ответить
давайте ще раз по рязанському НПЗ і по самарській групі. Це буде просто джекпот.
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01.05.2024 02:59 Ответить
Треба ще відправити декілька десятків ДРГ бандеро-бобрів,щоб погризли опори на мостах,через великі річки,ну і дамб на болотах ще багато...
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01.05.2024 04:50 Ответить
особливо цікаві ті що з'єднують рф та кнр, там їх небагато і якщо щось станеться рашка залишиться без допомоги від китайців.
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01.05.2024 17:42 Ответить
Бойові комари - вони такі ...
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01.05.2024 05:07 Ответить
І що?
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01.05.2024 05:09 Ответить
Як що - комари покращують екологію на болотах.
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01.05.2024 05:11 Ответить
І всьо.
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01.05.2024 10:04 Ответить
Не плачь,кацапчик.
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01.05.2024 06:13 Ответить
Абсурден американский флаг на твоей аватарке, тувинец.)
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01.05.2024 06:48 Ответить
Мокша, ты когда у чечена сосешь, губой трясешь?
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01.05.2024 07:14 Ответить
Пітьма https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/news-rosia-oon-veto/32919965.html наклала вето на резолюцію Радбезу ООН, проєкт якої підготували США і Японія щодо заборони ядерної зброї у космосі, от і результат - поновлення ударів по НПЗ..
А раніше США намагались догодити *******, негласно забороняючи Україні атакувати НПЗ й інші об'єкти нафтопереробної галузі, щоби пітьма не накладала цього вето. Адже під загрозою - обороноздатність Америки.
Більше - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1778159542787825987?t=xJ_matpIpt5sJWbNCcV_OA&s=19 тут .
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01.05.2024 07:57 Ответить
Не пишуть як це виглядає у цифрах. Якщо 95 бензин та дизпаливо коштувало 50 центів то зараз 70 центів, тобто 27-28 грн. за літр. При тому, що у кацапів і зарплатні і пенсіі вище за наших, а комуналка нижча. Правда ціни на продукти дорожче.
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01.05.2024 08:38 Ответить
Зарплатні у них такі ж самі, а комуналка в них дорожче. Цей висер "комуналка нижча" працював тіко до окупації, бо на окупованих територіях комуналку піднімають і одразу стає зрозуміло, що це фейковисер першого каналу.
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01.05.2024 08:49 Ответить
95-й бензин подорожчав на 20% коштує 55 фублей. Це сильно.
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01.05.2024 09:22 Ответить
Ніколи не розумів, чому всі називають рососію найбільшою нафтовою державою у світі. Найбільше нафти добувають США, на другому місці Саудівська Аравія. До чого тут найбільша
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01.05.2024 10:07 Ответить
Це було зрозуміло і козі, що нетільки цивільний транспорт не поїде без бензину, а й танк чи літак не полетить скидати бомби та ракети. Сама ж рф знищила українські НПЗ ще в перші дні вторгнення не замислюючись про бумеранг.
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01.05.2024 17:39 Ответить
 
 