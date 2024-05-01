Из-за украинских атак на НПЗ цены на дизтопливо в России поднялись на 10% за последнюю неделю, - Politico. ФОТО

Атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы вызвали стремительный рост цен на дизтопливо в РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"Волна ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России заставила Кремль защищать собственную территорию, одновременно ведя войну против своего соседа. Но эти атаки также привели к немыслимому - крупнейшая нефтяная держава мира осталась без бензина", - говорится в сообщении.

Цены на дизтопливо для российских потребителей резко выросли, поднявшись почти на 10 процентов только за последнюю неделю, согласно правительственным данным.

Стоимость бензина также достигла шестимесячного максимума, увеличившись более чем на 20 процентов с начала года, поскольку предложение сокращается и все больше заводов вынуждены приостанавливать производство.

В Politico напоминают, что в прошлую среду два топливных хранилища, принадлежащих российскому энергетическому гиганту "Роснефть", примерно в 500 километрах от границы с Украиной, были серьезно повреждены беспилотниками. В этом году более десятка нефтеперерабатывающих заводов в девяти российских регионах подверглись подобным ударам.

Смотрите: Последствия ударов украинских беспилотников по нефтебазе в Смоленской области. ВИДЕО

"Это как комар - когда вы не можете его найти, не можете его убить, а он возвращается ночь за ночью, вы будете истощены. Это очень хороший способ снять напряжение с линии фронта", - прокомментировал дроновые атаки бывший офицер британской военной разведки и планировщик НАТО Филип Ингрэм.

Издание пишет, что в результате ударов Москва сократила экспорт топлива до почти исторического минимума, отгрузив на прошлой неделе чуть более 712 тысяч тонн дизельного топлива и мазута, по сравнению с более 844 тысячами за ту же неделю в 2023 году.

"Для Москвы это и политическая, и военная проблема", - отмечают в издании.

Politico предполагает, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем.

Также читайте: Дроны атаковали два НПЗ и битумный завод в Краснодарском крае РФ (обновлено)

Издание приводит цитату эксперта по российской экономике Международного института стратегических исследований Марии Шагиной:

"Физические санкции" Украины могут ускорить фактические санкции. Киев обнаружил технологическую уязвимость Москвы, а удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам ускоряют влияние западных санкций, которые уже привели к тому, что эти заводы пытаются заменить западное оборудование, запчасти и программное обеспечение".

Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 27 апреля украинские дроны атаковали Ильское и Славянское НПЗ в Краснодарском крае России и военный аэродром "Кущевск".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны СБУ поразили две нефтебазы в Смоленской области РФ, там хранилось 26 тыс. куб. м топлива, - источник