Через українські атаки на НПЗ ціни на дизпаливо в Росії піднялись на 10% за останній тиждень, - Politico. ФОТО

Атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи спричинили стрімкий ріст цін на дизпаливо в РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Хвиля ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах у глибині Росії змусила Кремль захищати власну територію, водночас ведучи війну проти свого сусіда. Але ці атаки також призвели до немислимого - найбільша нафтова держава світу залишилася без бензину", - йдеться в повідомленні.

Ціни на дизпаливо для російських споживачів різко зросли, піднявшись майже на 10 відсотків лише за останній тиждень, згідно з урядовими даними.

Вартість бензину також досягла шестимісячного максимуму, збільшившись більш ніж на 20 відсотків з початку року, оскільки пропозиція скорочується і все більше заводів змушені призупиняти виробництво.

У Politico нагадують, що минулої середи два паливних сховища, що належать російському енергетичному гіганту "Роснефть", приблизно за 500 кілометрів від кордону з Україною, були серйозно пошкоджені безпілотниками. Цього року більше десятка нафтопереробних заводів у дев'яти російських регіонах зазнали подібних ударів.

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"Це як комар - коли ви не можете його знайти, не можете його вбити, а він повертається ніч за ніччю, ви будете виснажені. Це дуже хороший спосіб зняти напругу з лінії фронту", - прокоментував дронові атаки колишній офіцер британської військової розвідки і планувальник НАТО Філіп Інгрем.

Видання пише, що в результаті ударів Москва скоротила експорт палива до майже історичного мінімуму, відвантаживши минулого тижня трохи більше 712 тисяч тонн дизельного палива і мазуту, порівняно з понад 844 тисячами за той же тиждень у 2023 році.

"Для Москви це і політична, і військова проблема", - зазначають у виданні.

Politico припускає, що ця тенденція збережеться в осяжному майбутньому.

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Видання наводить цитату експертки з російської економіки Міжнародного інституту стратегічних досліджень Марії Шагіної:

"Фізичні санкції" України можуть прискорити фактичні санкції. Київ виявив технологічну вразливість Москви, а удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах прискорюють вплив західних санкцій, які вже призвели до того, що ці заводи намагаються замінити західне обладнання, запчастини та програмне забезпечення".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, в ніч на 27 квітня українські дрони атакували Ільське та Слов’янське НПЗ в Краснодарському краї Росії та військовий аеродром "Кущевск".

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