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Через українські атаки на НПЗ ціни на дизпаливо в Росії піднялись на 10% за останній тиждень, - Politico. ФОТО

Атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи спричинили стрімкий ріст цін на дизпаливо в РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Хвиля ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах у глибині Росії змусила Кремль захищати власну територію, водночас ведучи війну проти свого сусіда. Але ці атаки також призвели до немислимого - найбільша нафтова держава світу залишилася без бензину", - йдеться в повідомленні.

Ціни на дизпаливо для російських споживачів різко зросли, піднявшись майже на 10 відсотків лише за останній тиждень, згідно з урядовими даними.

Вартість бензину також досягла шестимісячного максимуму, збільшившись більш ніж на 20 відсотків з початку року, оскільки пропозиція скорочується і все більше заводів змушені призупиняти виробництво.

У Politico нагадують, що минулої середи два паливних сховища, що належать російському енергетичному гіганту "Роснефть", приблизно за 500 кілометрів від кордону з Україною, були серйозно пошкоджені безпілотниками. Цього року більше десятка нафтопереробних заводів у дев'яти російських регіонах зазнали подібних ударів.

Вибух на нафтобазі в Смоленській області РФ.

Дивіться: Наслідки ударів українських безпілотників по нафтобазі у Смоленській області. ВIДЕО

"Це як комар - коли ви не можете його знайти, не можете його вбити, а він повертається ніч за ніччю, ви будете виснажені. Це дуже хороший спосіб зняти напругу з лінії фронту", - прокоментував дронові атаки колишній офіцер британської військової розвідки і планувальник НАТО Філіп Інгрем.

Видання пише, що в результаті ударів Москва скоротила експорт палива до майже історичного мінімуму, відвантаживши минулого тижня трохи більше 712 тисяч тонн дизельного палива і мазуту, порівняно з понад 844 тисячами за той же тиждень у 2023 році.

"Для Москви це і політична, і військова проблема", - зазначають у виданні.

Politico припускає, що ця тенденція збережеться в осяжному майбутньому.

Також читайте: Дрони атакували два НПЗ та бітумний завод у Краснодарському краї РФ (оновлено)

Видання наводить цитату експертки з російської економіки Міжнародного інституту стратегічних досліджень Марії Шагіної:

"Фізичні санкції" України можуть прискорити фактичні санкції. Київ виявив технологічну вразливість Москви, а удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах прискорюють вплив західних санкцій, які вже призвели до того, що ці заводи намагаються замінити західне обладнання, запчастини та програмне забезпечення".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, в ніч на 27 квітня українські дрони атакували Ільське та Слов’янське НПЗ в Краснодарському краї Росії та військовий аеродром "Кущевск".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області РФ, там зберігалося 26 тис. куб. м пального, - джерело

Автор: 

НПЗ (588) росія (65129) дрони (4690)


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Топ коментарі
+8
Мало
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01.05.2024 01:45
+6
ОПЕК має нам доплачувати - можна дронами.
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01.05.2024 01:44
+5
В Оттаві чи в Торонто?
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01.05.2024 06:18
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Дивно, на московіі такого не було, допоки моль не пішла у 2014 року, війною в Україну!

Співпадіння…
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01.05.2024 01:40 Відповісти
І на бурових хтось може викинути недопалка так, що гаситимуть років 100, поки все не вигорить.
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01.05.2024 05:10 Відповісти
ОПЕК має нам доплачувати - можна дронами.
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01.05.2024 01:44 Відповісти
ви той опек бачили? там одні клоуни
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01.05.2024 09:00 Відповісти
Де ви бачили клоуна, що не любить гроші?
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01.05.2024 11:09 Відповісти
Мало
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01.05.2024 01:45 Відповісти
Це добре. Ріст цін на пальне, потягне і ріст цін в супермаркетах, кацапи більше грошей будуть витрачати.
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01.05.2024 01:51 Відповісти
Ріст цін в супермаркетах потягне також потоп. Поки вода зійде сіяти і садити буде пізно. На параші настане голод і холод. Бумеранг вдарив за все водночас.
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01.05.2024 02:10 Відповісти
кого заливає - хай їдуть https://twitter.com/i/status/1785346692516122936 в Улан-Уде парткі сушить.
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01.05.2024 02:52 Відповісти
Там теж Нептун порядкує.
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01.05.2024 08:49 Відповісти
А що Краснодарський край топить?
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01.05.2024 06:26 Відповісти
Ні там лісові пожежі.
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01.05.2024 07:54 Відповісти
В Оттаві чи в Торонто?
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01.05.2024 06:18 Відповісти
зразу шифрується, ухилянт онови данні в тцк
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01.05.2024 08:15 Відповісти
давайте ще раз по рязанському НПЗ і по самарській групі. Це буде просто джекпот.
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01.05.2024 02:59 Відповісти
Треба ще відправити декілька десятків ДРГ бандеро-бобрів,щоб погризли опори на мостах,через великі річки,ну і дамб на болотах ще багато...
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01.05.2024 04:50 Відповісти
особливо цікаві ті що з'єднують рф та кнр, там їх небагато і якщо щось станеться рашка залишиться без допомоги від китайців.
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01.05.2024 17:42 Відповісти
Бойові комари - вони такі ...
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01.05.2024 05:07 Відповісти
І що?
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01.05.2024 05:09 Відповісти
Як що - комари покращують екологію на болотах.
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01.05.2024 05:11 Відповісти
І всьо.
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01.05.2024 10:04 Відповісти
Не плачь,кацапчик.
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01.05.2024 06:13 Відповісти
Абсурден американский флаг на твоей аватарке, тувинец.)
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01.05.2024 06:48 Відповісти
Мокша, ты когда у чечена сосешь, губой трясешь?
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01.05.2024 07:14 Відповісти
Пітьма https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/news-rosia-oon-veto/32919965.html наклала вето на резолюцію Радбезу ООН, проєкт якої підготували США і Японія щодо заборони ядерної зброї у космосі, от і результат - поновлення ударів по НПЗ..
А раніше США намагались догодити *******, негласно забороняючи Україні атакувати НПЗ й інші об'єкти нафтопереробної галузі, щоби пітьма не накладала цього вето. Адже під загрозою - обороноздатність Америки.
Більше - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1778159542787825987?t=xJ_matpIpt5sJWbNCcV_OA&s=19 тут .
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01.05.2024 07:57 Відповісти
Не пишуть як це виглядає у цифрах. Якщо 95 бензин та дизпаливо коштувало 50 центів то зараз 70 центів, тобто 27-28 грн. за літр. При тому, що у кацапів і зарплатні і пенсіі вище за наших, а комуналка нижча. Правда ціни на продукти дорожче.
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01.05.2024 08:38 Відповісти
Зарплатні у них такі ж самі, а комуналка в них дорожче. Цей висер "комуналка нижча" працював тіко до окупації, бо на окупованих територіях комуналку піднімають і одразу стає зрозуміло, що це фейковисер першого каналу.
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01.05.2024 08:49 Відповісти
95-й бензин подорожчав на 20% коштує 55 фублей. Це сильно.
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01.05.2024 09:22 Відповісти
Ніколи не розумів, чому всі називають рососію найбільшою нафтовою державою у світі. Найбільше нафти добувають США, на другому місці Саудівська Аравія. До чого тут найбільша
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01.05.2024 10:07 Відповісти
Це було зрозуміло і козі, що нетільки цивільний транспорт не поїде без бензину, а й танк чи літак не полетить скидати бомби та ракети. Сама ж рф знищила українські НПЗ ще в перші дні вторгнення не замислюючись про бумеранг.
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01.05.2024 17:39 Відповісти
 
 