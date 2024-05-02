На востоке армия РФ пытается захватить стратегическую инициативу, сосредоточила основные усилия на нескольких направлениях, - ОСГВ "Хортиця"

На некоторых направлениях на восточном фронте враг создал определенное преимущество в силах и средствах. Несмотря на неравные силы, украинские защитники контролируют ситуацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин.

"На нашем направлении, это зона ОСГВ "Хортиця" ситуация остается горячей. Направления те же самые - Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Обстановка относительно обострилась, продолжаются тяжелые бои, однако контролируемая Силами обороны. Враг, конечно, пытается захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта. Также противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав определенное преимущество в силах и средствах", - сказал он.

Враг продолжает активно атаковать по всей линии фронта, а на некоторых направлениях имеет определенные тактические успехи. Также продолжаются штурмы позиций украинских защитников. Для этого используют все виды вооружения: артиллерию, танки, беспилотники и авиацию. Кроме того, наносят огромный ущерб гражданской инфраструктуре авиаударами.

Напомним, за минувшие сутки на фронте произошло 121 боевое столкновение. Больше всего атак врага отбито на Авдеевском, Новопавловском и Бахмутском направлениях.

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