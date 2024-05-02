На востоке армия РФ пытается захватить стратегическую инициативу, сосредоточила основные усилия на нескольких направлениях, - ОСГВ "Хортиця"
На некоторых направлениях на восточном фронте враг создал определенное преимущество в силах и средствах. Несмотря на неравные силы, украинские защитники контролируют ситуацию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин.
"На нашем направлении, это зона ОСГВ "Хортиця" ситуация остается горячей. Направления те же самые - Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Обстановка относительно обострилась, продолжаются тяжелые бои, однако контролируемая Силами обороны. Враг, конечно, пытается захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта. Также противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав определенное преимущество в силах и средствах", - сказал он.
Враг продолжает активно атаковать по всей линии фронта, а на некоторых направлениях имеет определенные тактические успехи. Также продолжаются штурмы позиций украинских защитников. Для этого используют все виды вооружения: артиллерию, танки, беспилотники и авиацию. Кроме того, наносят огромный ущерб гражданской инфраструктуре авиаударами.
Напомним, за минувшие сутки на фронте произошло 121 боевое столкновение. Больше всего атак врага отбито на Авдеевском, Новопавловском и Бахмутском направлениях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
До великої дорожньої розв'язки на рокадній дорозі Т0504, що з'єднує Покровськ з Костянтинівкою, передовим загонам рашистів залишається просунутись лише 10 кілометрів та захопити ще два н.п.
Перерізання цієї комунікації може погіршити ситуацію на Сході в рази! Невже командування ЗСУ не розуміє, що відступати далі не можна.
Ти краще поцікався який "Наполеон" підготував та видав наказ (бойове розпорядження) про ротацію на критичному напрямку в Очеретиному підрозділів 47-ї ОМБр, які там давно укорінились і все знали? Та про їх заміну на погано навчену, неорганізовану і необстріляну 115-у бригаду!
І це при відсутності на фронті достатніх сил і засобів артилерії, коли західна допомога у *********** ще не надійшла!
Відповідь на це питання може багато чого проснити у перспективі та оцінці подальшого розвитку наступу рашистських військ.
А ти, судячи з твоєї "ерекції", великий знаток "диванів".