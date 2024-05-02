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Новости Война
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На востоке армия РФ пытается захватить стратегическую инициативу, сосредоточила основные усилия на нескольких направлениях, - ОСГВ "Хортиця"

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На некоторых направлениях на восточном фронте враг создал определенное преимущество в силах и средствах. Несмотря на неравные силы, украинские защитники контролируют ситуацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин.

"На нашем направлении, это зона ОСГВ "Хортиця" ситуация остается горячей. Направления те же самые - Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Обстановка относительно обострилась, продолжаются тяжелые бои, однако контролируемая Силами обороны. Враг, конечно, пытается захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта. Также противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав определенное преимущество в силах и средствах", - сказал он.

Враг продолжает активно атаковать по всей линии фронта, а на некоторых направлениях имеет определенные тактические успехи. Также продолжаются штурмы позиций украинских защитников. Для этого используют все виды вооружения: артиллерию, танки, беспилотники и авиацию. Кроме того, наносят огромный ущерб гражданской инфраструктуре авиаударами.

Напомним, за минувшие сутки на фронте произошло 121 боевое столкновение. Больше всего атак врага отбито на Авдеевском, Новопавловском и Бахмутском направлениях.

Также читайте: Были попытки врага обойти Часов Яр и взять город "в тиски", - ОСГВ "Хортиця"

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ОСГВ Хортица (332) боевые действия (3939)


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На сході стратегічна ініціатива давно вже у ворога, бо в нього значна перевага у силах та засобах. Він давно вже намагається наступати і повільно просувається у деяких місцях.
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02.05.2024 10:46 Ответить
Що ж це за контроль ситуації такий, коли ворог мало не щодня захоплює по населеному пункту, а українські чвстини відступають?
До великої дорожньої розв'язки на рокадній дорозі Т0504, що з'єднує Покровськ з Костянтинівкою, передовим загонам рашистів залишається просунутись лише 10 кілометрів та захопити ще два н.п.
Перерізання цієї комунікації може погіршити ситуацію на Сході в рази! Невже командування ЗСУ не розуміє, що відступати далі не можна.
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02.05.2024 10:48 Ответить
Ух,ти який "напольон",мабуть у "бубочки" навчився "військового мистецтва"?
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02.05.2024 10:52 Ответить
Не в "касу".
Ти краще поцікався який "Наполеон" підготував та видав наказ (бойове розпорядження) про ротацію на критичному напрямку в Очеретиному підрозділів 47-ї ОМБр, які там давно укорінились і все знали? Та про їх заміну на погано навчену, неорганізовану і необстріляну 115-у бригаду!
І це при відсутності на фронті достатніх сил і засобів артилерії, коли західна допомога у *********** ще не надійшла!
Відповідь на це питання може багато чого проснити у перспективі та оцінці подальшого розвитку наступу рашистських військ.
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02.05.2024 12:37 Ответить
Ти взагалі то було на війні,"напольон диванний"?
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02.05.2024 12:46 Ответить
Я на своєму місці.
А ти, судячи з твоєї "ерекції", великий знаток "диванів".
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02.05.2024 13:13 Ответить
Что значит "намагається", карту посмотрите, каждый день враг продвигается. Зачем врать???
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02.05.2024 11:03 Ответить
московія має величезну перевагу потрібно це визнати і усвідомити і від цього вже розробляти стратегію
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02.05.2024 11:04 Ответить
мобики, треба дуже багато мобиків!
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02.05.2024 12:12 Ответить
 
 