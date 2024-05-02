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Новини Війна
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На сході армія РФ намагається захопити стратегічну ініціативу, зосередила основні зусилля на кількох напрямках, - ОСУВ "Хортиця"

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На деяких напрямках на східному фронті ворог створив певну перевагу у силах та засобах. Попри нерівні сили, українські захисники контролюють ситуацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"На нашому напрямку, це зона ОСУВ "Хортиця" ситуація залишається гарячою. Напрямки ті ж самі – Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський. Обстановка відносно загострилась, тривають важкі бої, проте контрольована Силами оборони. Ворог звісно намагається захопити стратегічну ініціативу і прорвати лінію фронту. Також противник зосередив основні зусилля на кількох напрямках, створивши певну перевагу у силах та засобах", - сказав він.

Ворог продовжує активно атакувати по всій лінії фронту, а деяких напрямках мають певні тактичні успіхи. Також продовжуються штурми позицій українських захисників, для цього використовують усі види озброєння: артилерію, танки, безпілотники й авіацію. Крім того, завдають нищівної шкоди цивільній інфраструктурі авіаударами.

Нагадаємо, минулої доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Найбільше атак ворога відбито на Авдіївському, Новопавлівському та Бахмутському напрямках.

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Автор: 

ОСУВ Хортиця (338) бойові дії (3694)


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На сході стратегічна ініціатива давно вже у ворога, бо в нього значна перевага у силах та засобах. Він давно вже намагається наступати і повільно просувається у деяких місцях.
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02.05.2024 10:46 Відповісти
Що ж це за контроль ситуації такий, коли ворог мало не щодня захоплює по населеному пункту, а українські чвстини відступають?
До великої дорожньої розв'язки на рокадній дорозі Т0504, що з'єднує Покровськ з Костянтинівкою, передовим загонам рашистів залишається просунутись лише 10 кілометрів та захопити ще два н.п.
Перерізання цієї комунікації може погіршити ситуацію на Сході в рази! Невже командування ЗСУ не розуміє, що відступати далі не можна.
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02.05.2024 10:48 Відповісти
Ух,ти який "напольон",мабуть у "бубочки" навчився "військового мистецтва"?
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02.05.2024 10:52 Відповісти
Не в "касу".
Ти краще поцікався який "Наполеон" підготував та видав наказ (бойове розпорядження) про ротацію на критичному напрямку в Очеретиному підрозділів 47-ї ОМБр, які там давно укорінились і все знали? Та про їх заміну на погано навчену, неорганізовану і необстріляну 115-у бригаду!
І це при відсутності на фронті достатніх сил і засобів артилерії, коли західна допомога у *********** ще не надійшла!
Відповідь на це питання може багато чого проснити у перспективі та оцінці подальшого розвитку наступу рашистських військ.
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02.05.2024 12:37 Відповісти
Ти взагалі то було на війні,"напольон диванний"?
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02.05.2024 12:46 Відповісти
Я на своєму місці.
А ти, судячи з твоєї "ерекції", великий знаток "диванів".
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02.05.2024 13:13 Відповісти
Что значит "намагається", карту посмотрите, каждый день враг продвигается. Зачем врать???
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02.05.2024 11:03 Відповісти
московія має величезну перевагу потрібно це визнати і усвідомити і від цього вже розробляти стратегію
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02.05.2024 11:04 Відповісти
мобики, треба дуже багато мобиків!
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02.05.2024 12:12 Відповісти
 
 