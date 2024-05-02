На сході армія РФ намагається захопити стратегічну ініціативу, зосередила основні зусилля на кількох напрямках, - ОСУВ "Хортиця"
На деяких напрямках на східному фронті ворог створив певну перевагу у силах та засобах. Попри нерівні сили, українські захисники контролюють ситуацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.
"На нашому напрямку, це зона ОСУВ "Хортиця" ситуація залишається гарячою. Напрямки ті ж самі – Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський. Обстановка відносно загострилась, тривають важкі бої, проте контрольована Силами оборони. Ворог звісно намагається захопити стратегічну ініціативу і прорвати лінію фронту. Також противник зосередив основні зусилля на кількох напрямках, створивши певну перевагу у силах та засобах", - сказав він.
Ворог продовжує активно атакувати по всій лінії фронту, а деяких напрямках мають певні тактичні успіхи. Також продовжуються штурми позицій українських захисників, для цього використовують усі види озброєння: артилерію, танки, безпілотники й авіацію. Крім того, завдають нищівної шкоди цивільній інфраструктурі авіаударами.
Нагадаємо, минулої доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Найбільше атак ворога відбито на Авдіївському, Новопавлівському та Бахмутському напрямках.
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До великої дорожньої розв'язки на рокадній дорозі Т0504, що з'єднує Покровськ з Костянтинівкою, передовим загонам рашистів залишається просунутись лише 10 кілометрів та захопити ще два н.п.
Перерізання цієї комунікації може погіршити ситуацію на Сході в рази! Невже командування ЗСУ не розуміє, що відступати далі не можна.
Ти краще поцікався який "Наполеон" підготував та видав наказ (бойове розпорядження) про ротацію на критичному напрямку в Очеретиному підрозділів 47-ї ОМБр, які там давно укорінились і все знали? Та про їх заміну на погано навчену, неорганізовану і необстріляну 115-у бригаду!
І це при відсутності на фронті достатніх сил і засобів артилерії, коли західна допомога у *********** ще не надійшла!
Відповідь на це питання може багато чого проснити у перспективі та оцінці подальшого розвитку наступу рашистських військ.
А ти, судячи з твоєї "ерекції", великий знаток "диванів".