На сході армія РФ намагається захопити стратегічну ініціативу, зосередила основні зусилля на кількох напрямках, - ОСУВ "Хортиця"

На деяких напрямках на східному фронті ворог створив певну перевагу у силах та засобах. Попри нерівні сили, українські захисники контролюють ситуацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"На нашому напрямку, це зона ОСУВ "Хортиця" ситуація залишається гарячою. Напрямки ті ж самі – Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський. Обстановка відносно загострилась, тривають важкі бої, проте контрольована Силами оборони. Ворог звісно намагається захопити стратегічну ініціативу і прорвати лінію фронту. Також противник зосередив основні зусилля на кількох напрямках, створивши певну перевагу у силах та засобах", - сказав він.

Ворог продовжує активно атакувати по всій лінії фронту, а деяких напрямках мають певні тактичні успіхи. Також продовжуються штурми позицій українських захисників, для цього використовують усі види озброєння: артилерію, танки, безпілотники й авіацію. Крім того, завдають нищівної шкоди цивільній інфраструктурі авіаударами.

Нагадаємо, минулої доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Найбільше атак ворога відбито на Авдіївському, Новопавлівському та Бахмутському напрямках.

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