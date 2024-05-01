Військові на фронті забезпечені роботизованими засобами на 15%, - волонтерка Берлінська
Бійці на фронті забезпечені роботизованими засобами, в тому числі БпЛА та наземними дронами.
Про це під час форуму громад та волонтерів "Львівщина - для ЗСУ" в онлайн-режимі розповіла засновниця та керівниця Центру підтримки аеророзвідки і волонтерського проєкту Victory Drones Марія Берлінська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це найбільша війна дронів в історії людства - і це тільки початок. Щодо насиченості фронту БПЛА, то якщо аналізувати за параметрами, - ситуація різна. Стало краще з постачанням FPV-дронів, ніж було, але в DJI Mavic ще досі є велика потреба, так само щодо класу "Лелека" - їх не вистачає. Тому на сьогодні можна оцінити забезпеченість фронту роботизованими засобами, включно з НРК (наземні роботизовані комплекси - Ред.) максимум до 15% від потреби", - зазначила Берлінська.
Волонтерка вважає, що ситуацію можна змінити на краще, і для цього пропонує "вирощування самоспроможностей" з виробництва роботизованих технологій у кожній громаді.
"Ми запустили курс навчання для людей зі складання FPV-дронів. Це абсолютно безкоштовно. Ми даємо доступ до відео лекцій, а наші інженери покроково супроводжують кожну людину. Курс називається "Народний FPV". Також ми зараз хочемо додати туди знання з РЕР (радіоелектронної розвідки), тобто, як можна зробити самостійно вдома спектральний аналізатор", - повідомила Берлінська.
За її інформацією, станом на сьогодні більше 25 тис. людей зареєстровані на цей курс. Процес відбувається наступним чином: люди вдома роблять дрон, далі його відправляють у навчальний центр, де він обов’язково тестується військовими екіпажами - і в разі схвалення їде на фронт.
Вже зараз зазначений курс активно впроваджують Житомирська та Куп’янська громади, які з міського бюджету виділяють компенсацію для жителів.
"Люди хочуть реально бачити, що їхні податки працюють на захист країни. Наприклад, громада передає 100 дронів, за які люди отримали компенсацію з бюджету ТГ, а далі на неї тут же купили комплектуючі на нові дрони - таким чином допомога фронту буде зростати в рази. Я вважаю, що це хороший підхід, коли кожна громада може зробити дрони для своїх хлопців, які воюють", - резюмувала волонтерка.
Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів додатково виділяє 15,5 мільярда гривень на закупівлю дронів для ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Де ви побачили роботів?!
Дрони це не роботи…