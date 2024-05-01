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Новини Війна
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Військові на фронті забезпечені роботизованими засобами на 15%, - волонтерка Берлінська

Рівень забезпечення військових роботизованими засобами

Бійці на фронті забезпечені роботизованими засобами, в тому числі БпЛА та наземними дронами.

Про це під час форуму громад та волонтерів "Львівщина - для ЗСУ" в онлайн-режимі розповіла засновниця та керівниця Центру підтримки аеророзвідки і волонтерського проєкту Victory Drones Марія Берлінська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це найбільша війна дронів в історії людства - і це тільки початок. Щодо насиченості фронту БПЛА, то якщо аналізувати за параметрами, - ситуація різна. Стало краще з постачанням FPV-дронів, ніж було, але в DJI Mavic ще досі є велика потреба, так само щодо класу "Лелека" - їх не вистачає. Тому на сьогодні можна оцінити забезпеченість фронту роботизованими засобами, включно з НРК (наземні роботизовані комплекси - Ред.) максимум до 15% від потреби", - зазначила Берлінська.

Волонтерка вважає, що ситуацію можна змінити на краще, і для цього пропонує "вирощування самоспроможностей" з виробництва роботизованих технологій у кожній громаді.

Дивіться: FPV-дрон 47-ї ОМБр знищив двох окупантів в їх норі на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

"Ми запустили курс навчання для людей зі складання FPV-дронів. Це абсолютно безкоштовно. Ми даємо доступ до відео лекцій, а наші інженери покроково супроводжують кожну людину. Курс називається "Народний FPV". Також ми зараз хочемо додати туди знання з РЕР (радіоелектронної розвідки), тобто, як можна зробити самостійно вдома спектральний аналізатор", - повідомила Берлінська.

За її інформацією, станом на сьогодні більше 25 тис. людей зареєстровані на цей курс. Процес відбувається наступним чином: люди вдома роблять дрон, далі його відправляють у навчальний центр, де він обов’язково тестується військовими екіпажами - і в разі схвалення їде на фронт.

Вже зараз зазначений курс активно впроваджують Житомирська та Куп’янська громади, які з міського бюджету виділяють компенсацію для жителів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через українські атаки на НПЗ ціни на дизпаливо в Росії піднялись на 10% за останній тиждень, - Politico. ФОТО

"Люди хочуть реально бачити, що їхні податки працюють на захист країни. Наприклад, громада передає 100 дронів, за які люди отримали компенсацію з бюджету ТГ, а далі на неї тут же купили комплектуючі на нові дрони - таким чином допомога фронту буде зростати в рази. Я вважаю, що це хороший підхід, коли кожна громада може зробити дрони для своїх хлопців, які воюють", - резюмувала волонтерка.

Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів додатково виділяє 15,5 мільярда гривень на закупівлю дронів для ЗСУ.

Автор: 

ЗСУ (7499) дрони (4624)


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Топ коментарі
+1
А навіщо роботизація, коли то в нас 140 млн. населення і новий закон скоро вступить в силу?
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02.05.2024 00:25
+1
Які 15 %!!!???

Де ви побачили роботів?!

Дрони це не роботи…
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02.05.2024 03:24
+1
Цікаво, а можно норми ? скількі роботів, кборгів, чи шо там має бути по статуту, чи якійсь папірець хоча б, де в нас роботи прописані ?
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02.05.2024 04:53
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А навіщо роботизація, коли то в нас 140 млн. населення і новий закон скоро вступить в силу?
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02.05.2024 00:25 Відповісти
Ага, похоже либертарианцы решили отправить 73% населения повоевать асфальтом против дронов.
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02.05.2024 03:24 Відповісти
Які 15 %!!!???

Де ви побачили роботів?!

Дрони це не роботи…
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02.05.2024 03:24 Відповісти
Цікаво, а можно норми ? скількі роботів, кборгів, чи шо там має бути по статуту, чи якійсь папірець хоча б, де в нас роботи прописані ?
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02.05.2024 04:53 Відповісти
Все спiжжeнo зелёными мародерами
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02.05.2024 05:35 Відповісти
Воїни своїм життям захищають країну, народ. А в тилу сидить "кум королю" й здає те, що не здав у 2022 році. Хто такий Єрмак ? Ніхто ! Просто ніхто. То чого ми, українці, будемо терпіти його кадрову діяльність ? Скільки будемо терпіти злочинність цього покидька ? Ми стерпіли звільнення Залужного за його клопотанням ? Сором мені, сором всім. То хто наступна його жертва ? Народ України ? Так, я не помилився. Саме ми, народ України. Він затикає рот всім, хто йому не подобається. Тягне ригівНАЛІВ у радники, порадники, секретарі, міністерства. Це його люди. Але ж не наші, бо ми їх вигнали у 2014 році. Скільки будемо мовчати ! Невже ми всі не можемо вийти й сказати своє рішуче слово ? Це ж не переворот, не Майдан. Це встановлення Справедливості в нашій країні. Геть дЄрмака і його банду, яка захоплює країну!
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02.05.2024 08:12 Відповісти
Берлинская аккуратно, постепенно всплывает со дна, куда залегла после трагедии в Чернигове... ну-ну...
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02.05.2024 09:49 Відповісти
Найліпша комплектація у бригад що стримують міграцію.
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02.05.2024 10:57 Відповісти
 
 