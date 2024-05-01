Військові на фронті забезпечені роботизованими засобами на 15%, - волонтерка Берлінська

Бійці на фронті забезпечені роботизованими засобами, в тому числі БпЛА та наземними дронами.

Про це під час форуму громад та волонтерів "Львівщина - для ЗСУ" в онлайн-режимі розповіла засновниця та керівниця Центру підтримки аеророзвідки і волонтерського проєкту Victory Drones Марія Берлінська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це найбільша війна дронів в історії людства - і це тільки початок. Щодо насиченості фронту БПЛА, то якщо аналізувати за параметрами, - ситуація різна. Стало краще з постачанням FPV-дронів, ніж було, але в DJI Mavic ще досі є велика потреба, так само щодо класу "Лелека" - їх не вистачає. Тому на сьогодні можна оцінити забезпеченість фронту роботизованими засобами, включно з НРК (наземні роботизовані комплекси - Ред.) максимум до 15% від потреби", - зазначила Берлінська.

Волонтерка вважає, що ситуацію можна змінити на краще, і для цього пропонує "вирощування самоспроможностей" з виробництва роботизованих технологій у кожній громаді.

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"Ми запустили курс навчання для людей зі складання FPV-дронів. Це абсолютно безкоштовно. Ми даємо доступ до відео лекцій, а наші інженери покроково супроводжують кожну людину. Курс називається "Народний FPV". Також ми зараз хочемо додати туди знання з РЕР (радіоелектронної розвідки), тобто, як можна зробити самостійно вдома спектральний аналізатор", - повідомила Берлінська.

За її інформацією, станом на сьогодні більше 25 тис. людей зареєстровані на цей курс. Процес відбувається наступним чином: люди вдома роблять дрон, далі його відправляють у навчальний центр, де він обов’язково тестується військовими екіпажами - і в разі схвалення їде на фронт.

Вже зараз зазначений курс активно впроваджують Житомирська та Куп’янська громади, які з міського бюджету виділяють компенсацію для жителів.

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"Люди хочуть реально бачити, що їхні податки працюють на захист країни. Наприклад, громада передає 100 дронів, за які люди отримали компенсацію з бюджету ТГ, а далі на неї тут же купили комплектуючі на нові дрони - таким чином допомога фронту буде зростати в рази. Я вважаю, що це хороший підхід, коли кожна громада може зробити дрони для своїх хлопців, які воюють", - резюмувала волонтерка.

Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів додатково виділяє 15,5 мільярда гривень на закупівлю дронів для ЗСУ.