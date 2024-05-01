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FPV-дрон 47-ї ОМБр знищив двох окупантів в їхній норі на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Оператор FPV-дрону 25-го окремого штурмового батальйону 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ вистежив двох російських окупантів та знищив їх в укритті. Це відбулося на Авдіївському напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Росіянин з палицею проти українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4695) 47 окрема механізована бригада (265)


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оглушило з=сильно, теперь не смогут кобзоном насладиться.
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01.05.2024 23:06 Відповісти
Там лізавєта йодом слух та зір повертає
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02.05.2024 00:18 Відповісти
Красиво,ювелірна робота,навіть закопувати не треба,самі собі могилу вирили).Мамулічки "освободітєлєй" навіть пельмені не отримають,зачислять в 500-ті
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01.05.2024 23:07 Відповісти
Рюкзачки великі несли - парадну форму, мабудь, взяли навіть....
На концерті кабздона будуть "как живЬІЄ"
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01.05.2024 23:20 Відповісти
Два в одно . Забаранили , и сразу прикопали.
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02.05.2024 00:08 Відповісти
Єто руssня на опарышей дрончики уничтожает(
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02.05.2024 00:20 Відповісти
секс-контроль
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02.05.2024 01:06 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1785639024159322332 дєрзкій удмурт
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02.05.2024 06:25 Відповісти
Прєсмикающіє должни прєсмикаться в зємлє !...
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02.05.2024 09:17 Відповісти
 
 