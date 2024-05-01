FPV-дрон 47-ї ОМБр знищив двох окупантів в їхній норі на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Оператор FPV-дрону 25-го окремого штурмового батальйону 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ вистежив двох російських окупантів та знищив їх в укритті. Це відбулося на Авдіївському напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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