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Новости Видео Война
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FPV-дрон 47-й ОМБр уничтожил двух оккупантов в их норе на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Оператор FPV-дрона 25-го отдельного штурмового батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ выследил двух российских оккупантов и уничтожил их в укрытии. Это произошло на Авдеевском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Российские пехотинцы прячутся за деревьями от ударных дронов на Кременском направлении.. ВИДЕО

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дроны (3912) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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оглушило з=сильно, теперь не смогут кобзоном насладиться.
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01.05.2024 23:06 Ответить
Там лізавєта йодом слух та зір повертає
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02.05.2024 00:18 Ответить
Красиво,ювелірна робота,навіть закопувати не треба,самі собі могилу вирили).Мамулічки "освободітєлєй" навіть пельмені не отримають,зачислять в 500-ті
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01.05.2024 23:07 Ответить
Рюкзачки великі несли - парадну форму, мабудь, взяли навіть....
На концерті кабздона будуть "как живЬІЄ"
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01.05.2024 23:20 Ответить
Два в одно . Забаранили , и сразу прикопали.
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02.05.2024 00:08 Ответить
Єто руssня на опарышей дрончики уничтожает(
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02.05.2024 00:20 Ответить
секс-контроль
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02.05.2024 01:06 Ответить
https://twitter.com/i/status/1785639024159322332 дєрзкій удмурт
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02.05.2024 06:25 Ответить
Прєсмикающіє должни прєсмикаться в зємлє !...
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02.05.2024 09:17 Ответить
 
 