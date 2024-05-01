FPV-дрон 47-й ОМБр уничтожил двух оккупантов в их норе на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Оператор FPV-дрона 25-го отдельного штурмового батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ выследил двух российских оккупантов и уничтожил их в укрытии. Это произошло на Авдеевском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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