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Российские пехотинцы прячутся за деревьями от ударных дронов на Кременском направлении.. ВИДЕО

Операторы ударных дронов 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ атакуют беспилотниками российскую пехоту на Кременском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Также смотрите: Ударное подразделение "Булава" отразило штурм оккупантов дронами "Дикі Шершні", уничтожив 4 танка и 1 БТР россиян. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) ликвидация (3534) дроны (3909)


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Топ комментарии
+6
плять, приходиться псувати дерева.
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01.05.2024 13:47
+1
Ше не всіх дурних на рашці віина забрала
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01.05.2024 12:32
+1
Там нет десяков сел максимум 5-7 с очеретяным и то только из за того что на бамбасе те села очень кучно через 1-2километра.потому илюзия такого большого прорыва.а по факту обосрались только на очеретянном направлении
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01.05.2024 12:50
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Ше не всіх дурних на рашці віина забрала
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01.05.2024 12:32 Ответить
Цікаво, де ці всі беспілотники були коли кацапи, як на параді, заходили в Очеретино, Бердичі, Керамік, Семенівку та ще десяток сіл в міст...
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01.05.2024 12:35 Ответить
Там нет десяков сел максимум 5-7 с очеретяным и то только из за того что на бамбасе те села очень кучно через 1-2километра.потому илюзия такого большого прорыва.а по факту обосрались только на очеретянном направлении
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01.05.2024 12:50 Ответить
"Парад"-прохід кацапам коштує 100 метрів - 100 кацапських трупів. Тупо м'ясом завалюють але вони закінчиться має в певний час.
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01.05.2024 17:19 Ответить
На дрони ,жаль не поставили гранати,щоб скинути зверху а потім добити.
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01.05.2024 13:10 Ответить
Так ціль же рухлива. Поки граната долетить і здетонує, то на тім місці окупанта вже не буде.
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01.05.2024 15:51 Ответить
Нєчєстна!!! Лємінги грають у "пряткі" а дрончики у"п'ятнашкі"!!!
АЗОВ-СТАЛЬ!
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01.05.2024 13:11 Ответить
плять, приходиться псувати дерева.
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01.05.2024 13:47 Ответить
А той з броником кажись попав в дрон,але чи сам вцілів.
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01.05.2024 13:53 Ответить
73 % все перетравлять з радістю.
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01.05.2024 13:56 Ответить
А вообще-то есть такая рыболовная сетка - круглая с грузиками, набрасывается на стаю рыб.....

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01.05.2024 14:34 Ответить
Кацапи дегенерати, це вже точно. Нормальна людина воювати окупантом й здихати у чужу країну не поїде!
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01.05.2024 17:21 Ответить
 
 