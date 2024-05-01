Российские пехотинцы прячутся за деревьями от ударных дронов на Кременском направлении.. ВИДЕО

Операторы ударных дронов 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ атакуют беспилотниками российскую пехоту на Кременском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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