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Ударное подразделение "Булава" отразило штурм оккупантов дронами "Дикі Шершні", уничтожив 4 танка и 1 БТР россиян. ВИДЕО

Операторы беспилотников подразделения "Булава" из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с помощью FPV-дронов "Дикі Шершні" отбили очередной штурм оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины уничтожили 4 танка и 1 БТР российских захватчиков. В результате работы украинских защитников, оккупанты потеряли много живой силы и техники. Но ситуация на том участке фронта очень сложная, военные нуждаются в вашей помощи.

Спасибо всем, кто помогает армии! Дальше будет, еще больше! Не останавливайтесь, поддерживайте сбор "Диких Шершнів" на новые дроны:

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Карточка банка: 5375411207988499

PayPal: [email protected]

Также смотрите: РСЗО "Град" уничтожили украинские воины с помощью дрона "Дикі Шершні". ВИДЕО

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Отдельная президентская бригада (68) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (226)


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Вже і тенти з ґанчір'я навішують.... Аналагаф такі немає
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01.05.2024 11:52 Ответить
А Окремій президентській бригаді пародія президента хоч копійкою допомогла?
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01.05.2024 11:59 Ответить
оце круто
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01.05.2024 12:06 Ответить
наскільки я зрозуміла вони знищили оці сараї та продерлися скрізь дикий глуш...
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01.05.2024 12:08 Ответить
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01.05.2024 13:28 Ответить
 
 