Ударное подразделение "Булава" отразило штурм оккупантов дронами "Дикі Шершні", уничтожив 4 танка и 1 БТР россиян. ВИДЕО

Операторы беспилотников подразделения "Булава" из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с помощью FPV-дронов "Дикі Шершні" отбили очередной штурм оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины уничтожили 4 танка и 1 БТР российских захватчиков. В результате работы украинских защитников, оккупанты потеряли много живой силы и техники. Но ситуация на том участке фронта очень сложная, военные нуждаются в вашей помощи.

Спасибо всем, кто помогает армии! Дальше будет, еще больше! Не останавливайтесь, поддерживайте сбор "Диких Шершнів" на новые дроны:

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