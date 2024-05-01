Ударное подразделение "Булава" отразило штурм оккупантов дронами "Дикі Шершні", уничтожив 4 танка и 1 БТР россиян. ВИДЕО
Операторы беспилотников подразделения "Булава" из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с помощью FPV-дронов "Дикі Шершні" отбили очередной штурм оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, воины уничтожили 4 танка и 1 БТР российских захватчиков. В результате работы украинских защитников, оккупанты потеряли много живой силы и техники. Но ситуация на том участке фронта очень сложная, военные нуждаются в вашей помощи.
Спасибо всем, кто помогает армии! Дальше будет, еще больше! Не останавливайтесь, поддерживайте сбор "Диких Шершнів" на новые дроны:
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Владислав Сварчевський
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MausMike
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