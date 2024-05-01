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Ударний підрозділ "Булава" відбив штурм окупантів дронами "Дикі Шершні", знищивши 4 танки та 1 БТР росіян. ВIДЕО

Оператори безпілотників підрозділу "Булава" із Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні" відбили черговий штурм окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни знищили 4 танки та 1 БТР російських загарбників. В результаті роботи українських захисників, окупанти втратили багато живої сили та техніки. Але ситуація на тій ділянці фронту дуже складна, військові потребують вашої допомоги.

Дякуємо всім, хто допомагає війську! Далі буде, ще більше! Не зупиняйтесь, підтримуйте збір "Диких шершнів на нові дрони:

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb 

Картка банки: 5375411207988499

PayPal: [email protected] 

Дивіться: РСЗВ "Град" знищили українські воїни за допомогою дрона "Дикі Шершні". ВIДЕО

Автор: 

Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (67) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (231)


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Вже і тенти з ґанчір'я навішують.... Аналагаф такі немає
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01.05.2024 11:52 Відповісти
А Окремій президентській бригаді пародія президента хоч копійкою допомогла?
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01.05.2024 11:59 Відповісти
оце круто
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01.05.2024 12:06 Відповісти
наскільки я зрозуміла вони знищили оці сараї та продерлися скрізь дикий глуш...
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01.05.2024 12:08 Відповісти
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01.05.2024 13:28 Відповісти
 
 