Ударний підрозділ "Булава" відбив штурм окупантів дронами "Дикі Шершні", знищивши 4 танки та 1 БТР росіян. ВIДЕО

Оператори безпілотників підрозділу "Булава" із Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні" відбили черговий штурм окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни знищили 4 танки та 1 БТР російських загарбників. В результаті роботи українських захисників, окупанти втратили багато живої сили та техніки. Але ситуація на тій ділянці фронту дуже складна, військові потребують вашої допомоги.

Дякуємо всім, хто допомагає війську! Далі буде, ще більше! Не зупиняйтесь, підтримуйте збір "Диких шершнів на нові дрони:

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