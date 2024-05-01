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Російські піхотинці ховаються за деревами від ударних дронів на Кремінському напрямку. ВIДЕО

Оператори ударних дронів 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ атакують безпілотниками російську піхоту на Кремінському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Також дивіться: Ударний підрозділ "Булава" відбив штурм окупантів дронами "Дикі Шершні", знищивши 4 танки та 1 БТР росіян. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) дрони (4690)


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Топ коментарі
+6
плять, приходиться псувати дерева.
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01.05.2024 13:47
+1
Ше не всіх дурних на рашці віина забрала
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01.05.2024 12:32
+1
Там нет десяков сел максимум 5-7 с очеретяным и то только из за того что на бамбасе те села очень кучно через 1-2километра.потому илюзия такого большого прорыва.а по факту обосрались только на очеретянном направлении
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01.05.2024 12:50
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Ше не всіх дурних на рашці віина забрала
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01.05.2024 12:32 Відповісти
Цікаво, де ці всі беспілотники були коли кацапи, як на параді, заходили в Очеретино, Бердичі, Керамік, Семенівку та ще десяток сіл в міст...
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01.05.2024 12:35 Відповісти
Там нет десяков сел максимум 5-7 с очеретяным и то только из за того что на бамбасе те села очень кучно через 1-2километра.потому илюзия такого большого прорыва.а по факту обосрались только на очеретянном направлении
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01.05.2024 12:50 Відповісти
"Парад"-прохід кацапам коштує 100 метрів - 100 кацапських трупів. Тупо м'ясом завалюють але вони закінчиться має в певний час.
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01.05.2024 17:19 Відповісти
На дрони ,жаль не поставили гранати,щоб скинути зверху а потім добити.
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01.05.2024 13:10 Відповісти
Так ціль же рухлива. Поки граната долетить і здетонує, то на тім місці окупанта вже не буде.
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01.05.2024 15:51 Відповісти
Нєчєстна!!! Лємінги грають у "пряткі" а дрончики у"п'ятнашкі"!!!
АЗОВ-СТАЛЬ!
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01.05.2024 13:11 Відповісти
плять, приходиться псувати дерева.
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01.05.2024 13:47 Відповісти
А той з броником кажись попав в дрон,але чи сам вцілів.
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01.05.2024 13:53 Відповісти
73 % все перетравлять з радістю.
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01.05.2024 13:56 Відповісти
А вообще-то есть такая рыболовная сетка - круглая с грузиками, набрасывается на стаю рыб.....

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01.05.2024 14:34 Відповісти
Кацапи дегенерати, це вже точно. Нормальна людина воювати окупантом й здихати у чужу країну не поїде!
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01.05.2024 17:21 Відповісти
 
 