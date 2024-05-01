Російські піхотинці ховаються за деревами від ударних дронів на Кремінському напрямку. ВIДЕО
Оператори ударних дронів 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ атакують безпілотниками російську піхоту на Кремінському напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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+6 Urs
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+1 KosAn30 JT26
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