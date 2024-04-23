Росіянин з палицею проти українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

В мережу потрапило відео протистояння російського окупанта з палицею проти дрона-камікадзе на війні в Україні. Результат протистояння виявився не на користь російського окупанта. Бійці 47-ої окремої механізованої бригади ліквідували росіянина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом ліквідації опублікований у соцмережах.

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