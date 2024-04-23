Росіянин з палицею проти українського дрона-камікадзе. ВIДЕО
В мережу потрапило відео протистояння російського окупанта з палицею проти дрона-камікадзе на війні в Україні. Результат протистояння виявився не на користь російського окупанта. Бійці 47-ої окремої механізованої бригади ліквідували росіянина.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом ліквідації опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+13 віктор федорович #394174
показати весь коментар23.04.2024 19:12
+10 Sergei Ignatov
показати весь коментар23.04.2024 19:02
+10 Валерий Козырь #402429
показати весь коментар23.04.2024 19:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
наведу приклад, а Ви подумайте...
(росіянами), на те чи інше місто була здійснена ракетна атака...
(росіянин) палкою відбивається від дрона...
після атаки (росіян) по місту, загинуло, **** 3 (((ОСОБИ!!!))) *****!!!!!
не заважає ніяка цензура.
а називати особами загиблих Українців, чи громадян, чи мешканців НП.
це як мінімум неповага та паскудство.
не більше і не меньше.
чим відрізняються речення??
в Харкові загинули троє людей
в Харкові загинуло три особи...
між цими реченнями прірва цинізму того хто набирав текст.
тому що йому треба текст...
То ж потім не Ви будете гаяти час на усі суди й різні розбірки з ЗЕ-бандою . Побити шухріча у прямому ефірі мабуть було важливійше за те , на що тут вказується . "Цензор-нет" атакували ібуковичи , Порошенко, а з ЗЕ -шоблою у Бутусова особистий конфлікт через вагнерів .
Знаєте , я ось теж за певну естетику . З такої точки зору назва "окупант" чи "загарбник" дуже по софкоїдному пафосна - ось московит це дуже історично вівіряна назва . Я б її тільки й вживав . Або орк , або "тіло" -- це на порядок більш жваво й естетично з точки зору треш-металу до якого дуже дотичний один провідників "Цензору" Богдан Буткевич .
уноси готовенького
Падляка, з болота масковскага… вялічіє з палкою…від гундяєва ..