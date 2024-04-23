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Новини Відео Війна
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Росіянин з палицею проти українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

В мережу потрапило відео протистояння російського окупанта з палицею проти дрона-камікадзе на війні в Україні. Результат протистояння виявився не на користь російського окупанта. Бійці 47-ої окремої механізованої бригади ліквідували росіянина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом ліквідації опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе атакує окупанта прямо у пах. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3916) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+13
ПАЛКАводєц
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23.04.2024 19:12
+10
Ну що, синку, допомогла тобі твоя палка?)))
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23.04.2024 19:02
+10
Оце, так РЕБ!
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23.04.2024 19:03
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Кацап вирішив дикого шершня прогнати але шершень всеодно вкусив.
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23.04.2024 19:00 Відповісти
Ну що, синку, допомогла тобі твоя палка?)))
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23.04.2024 19:02 Відповісти
Воно тепер цією ломакою пробивається в перші ряди на відомий концерт... То може і згодилася
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23.04.2024 20:00 Відповісти
то свинособака - ******** ))
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23.04.2024 20:28 Відповісти
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23.04.2024 19:02 Відповісти
Оце, так РЕБ!
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23.04.2024 19:03 Відповісти
Проти дрону немеє прийому.
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23.04.2024 19:04 Відповісти
Мавпа з гіллякою ))))
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23.04.2024 19:05 Відповісти
От дурне. Треба було сачок змайструвати.
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23.04.2024 19:07 Відповісти
ПАЛКАводєц
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23.04.2024 19:12 Відповісти
а ніхто не побачив одну дуже велику проблему в текстах які пишуть наші журналісти???
наведу приклад, а Ви подумайте...
(росіянами), на те чи інше місто була здійснена ракетна атака...
(росіянин) палкою відбивається від дрона...
після атаки (росіян) по місту, загинуло, **** 3 (((ОСОБИ!!!))) *****!!!!!
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23.04.2024 19:13 Відповісти
Відмітив що загалом під такими новинами(тут розхерячали село,а от там дрон...) майже не має коментарів,просто люди вже уникають негативної інформації,яку 3й рік переносити тяжко.
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23.04.2024 19:55 Відповісти
Так -- требо писати про московитів , ********* чи орків . Але то підцензурні журналісти не як ми -- вільні дописувачи . "Цензор-нет" жодній владі не сподобався й ЗЕ-шобла може придертися до будь чого -- особливо враховуючи конфлікт Главреда особисто з ЗЕ-фюреркловуном .
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23.04.2024 20:20 Відповісти
замінити паскудне слово, росіянин на окупант чи загарбник чи рашист,
не заважає ніяка цензура.
а називати особами загиблих Українців, чи громадян, чи мешканців НП.
це як мінімум неповага та паскудство.
не більше і не меньше.
чим відрізняються речення??
в Харкові загинули троє людей
в Харкові загинуло три особи...
між цими реченнями прірва цинізму того хто набирав текст.
тому що йому треба текст...
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23.04.2024 20:33 Відповісти
Послухайте - я не Юрій Бутусов . Він самодостатня людина й тільки він може вказати журналістам , як можно називати ********** , а як -- тільки нам , дописувачам ... а журналістам -- нє-нє .
То ж потім не Ви будете гаяти час на усі суди й різні розбірки з ЗЕ-бандою . Побити шухріча у прямому ефірі мабуть було важливійше за те , на що тут вказується . "Цензор-нет" атакували ібуковичи , Порошенко, а з ЗЕ -шоблою у Бутусова особистий конфлікт через вагнерів .

Знаєте , я ось теж за певну естетику . З такої точки зору назва "окупант" чи "загарбник" дуже по софкоїдному пафосна - ось московит це дуже історично вівіряна назва . Я б її тільки й вживав . Або орк , або "тіло" -- це на порядок більш жваво й естетично з точки зору треш-металу до якого дуже дотичний один провідників "Цензору" Богдан Буткевич .
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23.04.2024 21:03 Відповісти
Краще б сiв на ту гiлляку 😁
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23.04.2024 19:18 Відповісти
вжик-вжик-вжик.
уноси готовенького
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23.04.2024 19:19 Відповісти
Насмішив ваньок😂
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23.04.2024 19:23 Відповісти
Усьо, як його навчили, оті, шойгу з патрошоним…
Падляка, з болота масковскага… вялічіє з палкою…від гундяєва ..
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23.04.2024 19:33 Відповісти
Угандец? Непалец? Неандерталец?
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23.04.2024 19:42 Відповісти
естественный отбор - теория работает на практике -критическая масса ********* привела отдельно взятую страну к чудесным и удивительным событиям -долбоебы начинают рассасываться и самоликвидироваться
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23.04.2024 19:47 Відповісти
Обратна эволюция, регрессивная эволюция, инволюция - в наглядном ролике !
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23.04.2024 19:51 Відповісти
Замість розмахування палицею потрібно було посміхнутись, як у відомому мультику!
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23.04.2024 20:11 Відповісти
Человек неумелый и палка-копалка:

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23.04.2024 22:35 Відповісти
А он ещё бенгальским огнём оказался. Прямо неси в РЕН ТВ на очередную передачу конспирологов.
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23.04.2024 22:58 Відповісти
Жив грішно, помер смішно.
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23.04.2024 23:35 Відповісти
Pinch hitter, бл...
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24.04.2024 10:15 Відповісти
 
 