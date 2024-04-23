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Дрон-камікадзе атакує окупанта прямо у пах. ВIДЕО

Воїни 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ліквідували російського загарбника на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського оператора БпЛА опублікований у соцмережах.

Також дивіться: Прикордонники знищили ворожий командно-спостережний пункт. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3916) 80 окрема десантно-штурмова бригада (155)


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Топ коментарі
+14
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23.04.2024 18:38
+10
А нех..й оркам плодиться 👍☺
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23.04.2024 18:36
+8
Атарвала Ваньке встаньку )
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23.04.2024 18:41
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Дайте ему 5 минут на восстановление.
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23.04.2024 18:33 Відповісти
Свято ОБРІЗАНІЯ, було, є, і буде!
Бог дав, Бог і забрав, у орків розум та мислення, -« А що я роблю з автоматом у Мирній Україні???»
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23.04.2024 18:34 Відповісти
Прашу замєтіть, даже без предварітєльной запісі..
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23.04.2024 18:37 Відповісти
Кацап-кац-cut(різати, обрізати...)
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23.04.2024 18:45 Відповісти
А нех..й оркам плодиться 👍☺
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23.04.2024 18:36 Відповісти
Може Варварі хоч одне яйце дістанеться.
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23.04.2024 18:37 Відповісти
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23.04.2024 18:38 Відповісти
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23.04.2024 18:39 Відповісти
Атарвала Ваньке встаньку )
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23.04.2024 18:41 Відповісти
Залишили русскава без заробітку...як там у російській пісні - єхал на ярмарку Ванька халуй, за трі капєйкі паказивал х...!
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23.04.2024 18:48 Відповісти
Навіть якщо це лайно вижило, свиноматці на болотах воно не буде потрібне.
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23.04.2024 18:42 Відповісти
+100500!
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23.04.2024 19:47 Відповісти
згадав анегдот про мужика у якого було три яйця і він цього соромився...
короче...
товариш запропонував спорити з іншими що мой яйця і твої буде 5
так товариші стали мільйонерами!
одного разу підійшли до незнайомця в крутому ресторані і сказали.
а споримо що твої і мої яйця, разом буде 5
а мужик питає.
а у тебе що, одно????
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23.04.2024 18:50 Відповісти
Ахахахах! Оператору лайк! ))))
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23.04.2024 18:53 Відповісти
Назва дрона просто вогонь!
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23.04.2024 19:04 Відповісти
Сектор "пріз"***....
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23.04.2024 19:20 Відповісти
Шкода що результат зустрiчi не показали...
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23.04.2024 19:25 Відповісти
Головне, щоб вижив! Таке наглядне пособіє повинне повзати по болотах в якості реклами СыВыО)))
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23.04.2024 19:28 Відповісти
Теперь не пахнет?
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23.04.2024 19:45 Відповісти
Чому ж не пахне? Думаю бродячим псам на Донбасі саме те!
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23.04.2024 20:03 Відповісти
Сразу вспоминается песТня:

И молодая не узнает
Какой у парня был конец...
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23.04.2024 19:47 Відповісти
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23.04.2024 19:51 Відповісти
І де подавалися лишньохромосомі тролі, Ксенія в, Марина нечаєва, Станіслав прижняк, Вільний, ,три п'ятнадцять чому не коментуєте? Як у всіх негативних новинах про Україну? Чи може це подружка когось із вас?
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23.04.2024 20:06 Відповісти
 
 