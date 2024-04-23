Дрон-камікадзе атакує окупанта прямо у пах. ВIДЕО
Воїни 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ліквідували російського загарбника на полі бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського оператора БпЛА опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+14 ZoV KobZona
показати весь коментар23.04.2024 18:38
+10 Леонид Тищенко #456549
показати весь коментар23.04.2024 18:36
+8 Beta Human
показати весь коментар23.04.2024 18:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бог дав, Бог і забрав, у орків розум та мислення, -« А що я роблю з автоматом у Мирній Україні???»
короче...
товариш запропонував спорити з іншими що мой яйця і твої буде 5
так товариші стали мільйонерами!
одного разу підійшли до незнайомця в крутому ресторані і сказали.
а споримо що твої і мої яйця, разом буде 5
а мужик питає.
а у тебе що, одно????
И молодая не узнает
Какой у парня был конец...