Прикордонники знищили ворожий командно-спостережний пункт. ВIДЕО
Аеророзвідники бригади "Сталевий кордон" знищили ворожий командно-спостережний пункт.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у момент "скиду" в будівлі перебувала велика кількість окупантів. Втрати противника уточнюються.
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Погрібний Олександр
показати весь коментар23.04.2024 16:58 Відповісти Мені подобається 1
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