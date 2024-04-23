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Прикордонники знищили ворожий командно-спостережний пункт. ВIДЕО

Аеророзвідники бригади "Сталевий кордон" знищили ворожий командно-спостережний пункт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у момент "скиду" в будівлі перебувала велика кількість окупантів. Втрати противника уточнюються.

Дивіться: Окупант біжить і підривається на міні. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) Держприкордонслужба ДПСУ (5975) ліквідація (3916)


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у момент "скиду" в будівлі перебувала велика кількість окупантів Джерело: Милувались салютом зсередини!
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23.04.2024 16:58 Відповісти
 
 