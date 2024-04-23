Прикордонники знищили ворожий командно-спостережний пункт. ВIДЕО

Аеророзвідники бригади "Сталевий кордон" знищили ворожий командно-спостережний пункт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у момент "скиду" в будівлі перебувала велика кількість окупантів. Втрати противника уточнюються.

Дивіться: Окупант біжить і підривається на міні. ВIДЕО