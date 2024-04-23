Пограничники уничтожили вражеский командно-наблюдательный пункт. ВИДЕО
Аэроразведчики бригады "Сталевий кордон" уничтожили вражеский командно-наблюдательный пункт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в момент "сброса" в здании находилось большое количество оккупантов. Потери врага уточняются.
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Погрібний Олександр
показать весь комментарий23.04.2024 16:58 Ответить Мне нравится 1
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