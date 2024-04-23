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Пограничники уничтожили вражеский командно-наблюдательный пункт. ВИДЕО

Аэроразведчики бригады "Сталевий кордон" уничтожили вражеский командно-наблюдательный пункт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в момент "сброса" в здании находилось большое количество оккупантов. Потери врага уточняются.

Смотрите также: Украинские защитники ликвидировали группу оккупантов точными сбросами боеприпасов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) Госпогранслужба (6421) ликвидация (3534)


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у момент "скиду" в будівлі перебувала велика кількість окупантів Джерело: Милувались салютом зсередини!
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23.04.2024 16:58 Ответить
 
 