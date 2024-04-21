Украинские защитники ликвидировали группу оккупантов точными сбросами боеприпасов. ВИДЕО
Пилоты аэроразведки 11-го отдельного мотопехотного батальона "Київська Русь" ликвидировали группу оккупантов точными сбросами боеприпасов на Донетчине.
Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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І ми не віримо в його розкаяння!
Просто відкинув так, що потім просто відкинув копита.
Доречі - наколінники, офіцерський ремінь, сімофорні жести - тихоокеанські морпіхи за квартирами на Подолі приїхали!??
І да, шолом з другої світої і відсутність броніка таки вказує на ваніно, совгавань, владівосток, вони ще празнують перемогу над Японією, хоча по факту вже являються частиною Китаю (або складовою нашого чорнозему)
білі рукавичкичорна рукавичка на параді не пригодилася....