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Новости Видео Война
18 040 27

Украинские защитники ликвидировали группу оккупантов точными сбросами боеприпасов. ВИДЕО

Пилоты аэроразведки 11-го отдельного мотопехотного батальона "Київська Русь" ликвидировали группу оккупантов точными сбросами боеприпасов на Донетчине.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Трупы оккупантов "выстроились в шеренгу" на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3534) Донецкая область (9636)


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Топ комментарии
+26
А що 3.14дер кричав перед "концертом кабздона" - СЛАВА УКРАЇНІ?
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21.04.2024 18:17
+18
Як казав Станіславський: "Не верю!!!!"
І ми не віримо в його розкаяння!
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21.04.2024 18:21
+11
Таке складається враження, що орк був проти? А прийшов тоді для чого?
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21.04.2024 18:59
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А що 3.14дер кричав перед "концертом кабздона" - СЛАВА УКРАЇНІ?
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21.04.2024 18:17 Ответить
Підспівував
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21.04.2024 19:09 Ответить
Відспівувався!
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21.04.2024 19:55 Ответить
Спартак-чемпіон 😂
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21.04.2024 19:43 Ответить
Да, интересный у него танец. Вот это настоящий брейк денс...
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21.04.2024 21:50 Ответить
Нет, он ручонками буквы складывал Y-М-C-A, как та старая группа "Village People"
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21.04.2024 22:19 Ответить
лухав таку, давно це було.... дискотека, мікрофон в руках...
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24.04.2024 20:43 Ответить
Як казав Станіславський: "Не верю!!!!"
І ми не віримо в його розкаяння!
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21.04.2024 18:21 Ответить
Какие то бомбочки хреновые. И то половину из-за медленного срабатывания рашисты просто отбросили
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21.04.2024 18:35 Ответить
РГД бомбочкі?
Просто відкинув так, що потім просто відкинув копита.
Доречі - наколінники, офіцерський ремінь, сімофорні жести - тихоокеанські морпіхи за квартирами на Подолі приїхали!??
І да, шолом з другої світої і відсутність броніка таки вказує на ваніно, совгавань, владівосток, вони ще празнують перемогу над Японією, хоча по факту вже являються частиною Китаю (або складовою нашого чорнозему)
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22.04.2024 04:05 Ответить
Під кінець вистави намагався танцювати лезгінку. Калінку-малінку сплясать не вийшло.
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21.04.2024 18:37 Ответить
орк как постовой на перекрестке ))
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21.04.2024 18:40 Ответить
Это морпех с владика, семафорит родителям,
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21.04.2024 18:53 Ответить
Таке складається враження, що орк був проти? А прийшов тоді для чого?
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21.04.2024 18:59 Ответить
Как для чего? Бабла "срубить". А срубили ему... хребет.
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21.04.2024 22:30 Ответить
Каска як у дідов скрєпно виглядає
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21.04.2024 19:02 Ответить
парадні білі рукавички чорна рукавичка на параді не пригодилася....
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21.04.2024 19:17 Ответить
Тепер у накабздона і бек-вокал, і кордебалєт..
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21.04.2024 19:10 Ответить
А мог бы сидеть дома в своей Костогрызовке, играть на балалайке и грызть семечки возле своей курной избы. А так стал удобрением чужой земли.
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21.04.2024 19:19 Ответить
З уривків семафорної азбуки зміг побачити - Мені пиз.... - далі якось нерозбільливо - напевно поганенько вчив азбуку.
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21.04.2024 19:48 Ответить
Мені здається, що потрібно раз на тиждень влаштувати конкурс на найкраще пАвтарівшего подвіг діда у виконанні орка. А жінкам переможців надсилати аж дві пачки пЯльменей, для заохочення орків якомого крутіше пАвтаріть подвіг діда.
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21.04.2024 20:33 Ответить
Гулливера угомонили , смертная гнида, а ***** говорил бессмертный ему, да нет ...
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21.04.2024 20:54 Ответить
Регуліровщик хєров !
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21.04.2024 21:00 Ответить
По ходу у твари был переломан хребет, - зря дронщики иногда обрубков добивают! Такое наглядное пособие нужно беречь! Чем больше их будет по рашке на костылях и артапедах шастать по помойкам и драться с голубями и собаками за отбросы - тем лучше...
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21.04.2024 21:39 Ответить
Мальчiк хател бить улiчним регулiровщiком!
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22.04.2024 06:40 Ответить
А получілся компас, как скелєт в Острові скарбів
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22.04.2024 09:23 Ответить
Нижний брейк! 👌
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22.04.2024 13:26 Ответить
 
 