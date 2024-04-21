Українські захисники ліквідували групу окупантів влучними скидами боєприпасів. ВIДЕО
Пілоти аеророзвідки 11-го окремого мотопіхотного батальйону "Київська Русь" ліквідували групу окупантів влучними скидами боєприпасів на Донеччині.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+26 Luk Viktor
показати весь коментар21.04.2024 18:17
+18 Яр Холодний
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+11 Anna Agus #575740
показати весь коментар21.04.2024 18:59
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І ми не віримо в його розкаяння!
Просто відкинув так, що потім просто відкинув копита.
Доречі - наколінники, офіцерський ремінь, сімофорні жести - тихоокеанські морпіхи за квартирами на Подолі приїхали!??
І да, шолом з другої світої і відсутність броніка таки вказує на ваніно, совгавань, владівосток, вони ще празнують перемогу над Японією, хоча по факту вже являються частиною Китаю (або складовою нашого чорнозему)
білі рукавичкичорна рукавичка на параді не пригодилася....