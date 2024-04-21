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Знищена російська БМП-1 із десантом на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Українські захисники спалили ворожу БМП-1 із російським десантом на Бахмутському напрямку.

Відповідне відео опублікували у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ

Дивіться: Трупи окупантів "вишикувались у шеренгу" на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7221) БМП (409)


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Топ коментарі
+13
Якось не здогадувались, що "домік в Одесі" може бути таким
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21.04.2024 17:54
+10
Парадні мундири не взяли? Незачот!
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21.04.2024 17:35
+9
Незручно було ...то вмощювалися так ладненько
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21.04.2024 17:24
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Незручно було ...то вмощювалися так ладненько
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21.04.2024 17:24 Відповісти
Парадні мундири не взяли? Незачот!
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21.04.2024 17:35 Відповісти
Якось не здогадувались, що "домік в Одесі" може бути таким
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21.04.2024 17:54 Відповісти
DISCO танцюють....?
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21.04.2024 17:36 Відповісти
RUSSCO
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21.04.2024 18:18 Відповісти
Що вони там "курят" палять перед концертом кабздона, що такий чорний дим валить?
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21.04.2024 17:55 Відповісти
А как они хотели? Надо терпеть, просто так гробовые родственники не получат, нужен труп
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21.04.2024 18:03 Відповісти
спроси у них как они хотели
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21.04.2024 19:42 Відповісти
Мародерять щось
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21.04.2024 19:13 Відповісти
 
 