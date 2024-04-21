Знищена російська БМП-1 із десантом на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Українські захисники спалили ворожу БМП-1 із російським десантом на Бахмутському напрямку.
Відповідне відео опублікували у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ
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+13 Дмитрий Питалов #420485
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