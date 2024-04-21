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Уничтожена российская БМП-1 с десантом на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Украинские защитники сожгли вражескую БМП-1 с российским десантом на Бахмутском направлении.

Соответствующее видео опубликовали в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Трупы оккупантов "выстроились в шеренгу" на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6909) БМП (399)


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Топ комментарии
+13
Якось не здогадувались, що "домік в Одесі" може бути таким
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21.04.2024 17:54
+10
Парадні мундири не взяли? Незачот!
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21.04.2024 17:35
+9
Незручно було ...то вмощювалися так ладненько
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21.04.2024 17:24
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Незручно було ...то вмощювалися так ладненько
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21.04.2024 17:24 Ответить
Парадні мундири не взяли? Незачот!
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21.04.2024 17:35 Ответить
Якось не здогадувались, що "домік в Одесі" може бути таким
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21.04.2024 17:54 Ответить
DISCO танцюють....?
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21.04.2024 17:36 Ответить
RUSSCO
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21.04.2024 18:18 Ответить
Що вони там "курят" палять перед концертом кабздона, що такий чорний дим валить?
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21.04.2024 17:55 Ответить
А как они хотели? Надо терпеть, просто так гробовые родственники не получат, нужен труп
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21.04.2024 18:03 Ответить
спроси у них как они хотели
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21.04.2024 19:42 Ответить
Мародерять щось
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21.04.2024 19:13 Ответить
 
 