Уничтожена российская БМП-1 с десантом на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Украинские защитники сожгли вражескую БМП-1 с российским десантом на Бахмутском направлении.
Соответствующее видео опубликовали в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.
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+13 Дмитрий Питалов #420485
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"курят"палять перед концертом кабздона, що такий чорний дим валить?